Буря в наперстке воды

Член парламента от партии «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили в одном телеэфире сказал, что в стране каждый день от ковида гибнет более 80 человек, а мы все крутимся вокруг голодовки Михаила Саакашвили, который сам себе доставляет неприятности. И нервничать надо о людях, которые умирают, а не о заключенном Саакашвили.

Никогда не думал, что я когда-нибудь соглашусь с Мегрелишвили. И вот день настал – я полностью с ним солидарен! На общем фоне пандемии, которой не видно ни конца ни края, суета вокруг бывшего президента – это буря в стакане воды. Даже не в стакане, а в наперстке.

Хотя, с другой стороны, в нынешних условиях, может быть, как раз вся эта вакханалия с Саакашвили и помогает нам позабыть все тяготы и лишения, связанные с ковидом.

Прости господи, но иногда мне думается, что, не будь Миши, надо было бы его выдумать, чтобы как-то выпустить пар. Если бы Саакашвили не приехал и не начал свою подозрительную голодовку, чем бы мы занимались? Книги мы уже не читаем, в телевизоре, кроме рекламы, смотреть нечего, в театрах скука, в кино билеты дорогие и сидеть надо через одного, без обнимашек, в гости сейчас ходят только отчаянные беспредельщики. Тоска, да и только. Наверное, можно совсем свихнуться, если не занять себя чем-то деятельным, даже если эта деятельность граничит с абсурдом. Выборы, которыми мы жили последние два года, уже состоялись. Следующие будут аж через три года, и что же нам делать? И тут такой сюрприз – приезд Саакашвили. Приезд, арест и потом сразу же страсти вокруг его голодовки. Страсти кипят и перекипают, и поневоле забываешь, что живешь в стране, где каждый день заболевает ковидом около пяти тысяч граждан, а суточная смертность, как уже было сказано, превышает восемьдесят человек!

Вместо того чтобы гадать, что в связи с пандемией день грядущий нам готовит, мы с утра и до утра следим за новостями из госпиталя глданской тюрьмы (в народе «ресбольницы»), в которой находится Михаил Николозович.

Саакашвили продолжает свою абсурдную «голодовку» и требует… не просит, а именно требует перевести его в многофункциональную гражданскую больницу. Он даже называет в какую. Только в таком случае он прекратит голодать! Как будто кто-то обязал его не вкушать пищу. Меня спросить, каждый человек сам волен решать, кушать ему или нет. Но мое мнение, как всегда, никого не интересует.

Ладно, бог с его требованиями, но лично меня больше интересует другой вопрос: уже более полутора месяцев гражданин соседнего и дружественного государства Саакашвили «томится» в «путинских застенках», а власти Украины не очень-то его и спрашивают. Спрашивают, но не очень. Как будто он подданный не их государства, не глава комитета каких-то там наиважнейших реформ Украины, не государственный т.с. человек. Я диву даюсь, почему украинские власти не бьют в бубен… т.е. не кричат во все горло, чтобы встряхнуть мировую общественность и вызволить на свободу своего Михайло Миколайовича.

Недавно Володимер Зеленский беседовал с нашим премьер-министром Ираклием Гарибашвили и поинтересовался: ну как, мол, там наш Михайло? Не очень ли ему у вас худо? На что Гарибашвили его заверил, что за Саакашвили ухаживают по всей букве закона. На этом беседа прекратилась, и стороны разошлись, довольные друг другом.

Запад тоже не очень дергается по поводу Саакашвили. Да, какие-то движения происходят в Европарламенте, кто-то там периодически заявляет, что с бывшим президентом Грузии надо бы поаккуратнее. Но об этом тоже говорят как бы для галочки. Реагируют через «не хочу».

Честно говоря, я ожидал более твердой реакции и от украинских властей, и от западных наших наблюдателей. На днях я имел беседу с одним иностранным экспертом по международным вопросам. Он приезжал в Тбилиси, консультировал одно министерство. Мы раздавили с ним по две чашечки кофе с тарталетками, и он, размякнув и потеряв бдительность, сказал, что Запад в свое время в лице Саакашвили сотворил монстра и теперь не знает, что с ним делать. Поэтому и реакция такая слабенькая. Эксперт еще много чего мне рассказал касательно вступления Грузии в Евросоюз, но я не буду пересказывать, так как не хочу портить вам настроение. Хотя Саакашвили к вступлению Грузии в европейское братство никакого отношения не имеет.

Я также имел разговор со своими украинскими друзьями, и они сказали, что, по неофициальным сведениям, дела у Саакашвили на Украине идут далеко не хорошо. Какие-то, мол, авторитетные люди решили убрать нашего могучего реформатора с его поля деятельности и поэтому имел место странный его приезд в Грузию в рефрижераторе с молочными продуктами. Короче говоря, он вроде бы просто смотался из Украины, во избежание!

Так или иначе, он сейчас у нас, он «голодает», и этим заняты наши мысли и чувства, не давая времени страшиться пандемии.

Могучий человек наш Миша. Судя по записям с камер наблюдения, которыми нас осчастливили несколько дней тому назад, после его 40-дневной «голодовки» выглядит он мощно. Я ему позавидовал. Я бы после 40 дней непринятия пищи смог бы спрятаться за половой щеткой и вряд ли имел возможность самостоятельно передвигаться. А он, наш Миша, ничего! Раззудись, плечо! Размахнись, рука! И широк, и двигается, как лев, и энергии ему не занимать. Он с таким пылом и жаром ругал охранников, что мы все успокоились. Жив, курилка.

Но трепетные сторонники Михаила Николозовича каждый день стращают население, говоря о «нечеловеческих» условиях содержания их президента (они его, по-прежнему, называют своим президентом), и, мол, с каждым днем ему все хуже и хуже. С экранов своих телеканалов сторонники взывают нас выйти на улицу, устраивать шествия, митинги, акции протеста и гражданского неповиновения, чтобы выполнить желание Миши перейти в гражданскую больницу. Но народ не очень рвется на улицу. Да, у Миши есть сторонники. Их еще немалое количество, но им тоже, по-видимому, все уже надоело. Праздник слишком затянулся. Во всяком случае, на улицу выходит очень скромное количество, которое никак не сможет совершить «мирную революцию», которую так желают сам Миша и партактив ЕНД.

В общем, дел у нас много, зрелища хоть отбавляй, еще бы хлеба кто подкинул, и можно кочумать до самого судного дня. Почему до судного? А потому что, по всей вероятности, Саакашвили будет продолжать свою странную «голодовку» до бесконечности. Видимо, он идет на рекорд.

Но на этот раз правительство Грузии, по всей вероятности, не собирается сдаваться. Не собирается делать то, что оно делало последние девять лет – идти на поводу у ЕНД. За эти годы население Грузии часто высказывало свое недовольство тем, что правительство давало слабину, проявляло мягкотелость и уступчивость и выполняло требования зарубежных повелителей. Свежи в памяти странные амнистии Угулава, Мелия. Народ тревожно ждал, амнистирует ли президент Грузии Саломе Зурабишвили Михаила. Две недели тому назад госпожа президент выступила по этому поводу и сказала, что нет и никогда! Никогда она не амнистирует Михаила Саакашвили, и народ вздохнул с облегчением. И акции нашего президента мигом подскочили если не на мировых, то на местных рынках.

Сторонники Саакашвили, видя, что собрать большое количество протестующих не удается, принялись за новую тактику. К голодающему Саакашвили начали присоединяться его соратники. С каждым днем голодающих становится больше, и они, вероятно, думают, что правительство даст задний ход. Требования у новых голодающих одно – перевести голодающего Мишу в многопрофильную гражданскую больницу, где он прекратит голодовку.

Ну, а мы, остальные граждане Грузии, не голодая, требуем, чтобы Мишу не переводили никуда и лечили (если лечение ему требуется) именно там, где он находится, в «ресбольнице».

В общем, красота среди бегущих!

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