Путин считает неплохими перспективы урегулирования армяно-азербайджанского конфликта

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания представил коллективу Министерства иностранных дел нового руководителя – Инала Ардзинба.

Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», указ о назначении Ардзинба главой ведомства был подписан накануне. Ардзинба сменил на этом посту Даура Кове, занимавшего должность министра с октября 2016 года.

Аслан Бжания выразил надежду на то, что у нового руководителя МИД сложатся конструктивные и доверительные отношения с коллективом, что будет способствовать достижению новых успехов в работе министерства.

Как пишет «Апсныпресс», Даур Кове поблагодарил коллег за совместную работу в министерстве и пожелал своему преемнику успехов в новой должности.

Инал Ардзинба поблагодарил Аслана Бжания за оказанное доверие и отметил, что несмотря на сложности во внешнеполитической ситуации, при слаженной работе удастся достичь хороших результатов.

31-летний Инал Ардзинба родился в Сухуми. Он родственник первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинба.

В 2007—2012 гг. Ардзинба в Москве учился на факультете мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики.

В 2012 году занял должность советника президента по GR (взаимодействию с органами государственной власти) в компании «Росгосстрах».

С 2014 по 2018 год Ардзинба работал в Администрации президента РФ.

До мая 2018 года – сотрудник управления Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.

В декабре 2017 года указом Президента РФ Владимира Путина Иналу Ардзинба присвоен ранг действительного государственного советника 3 класса.

2 июня 2017 года он инициировал создание Благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии».

24 октября 2018 года возглавил общественный Совет по делам молодежи при Патриархе Кирилле.

В 2020 году основал конкурс молодых управленцев «Гордость Абхазии».

С 2021 года вместе с абхазским президентом Асланом Бжания является почетным председателем платформы по поддержке молодых лидеров «Будущее Абхазии».

С 2015 года Ардзинба находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.

В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР».

В январе прошлого года Ардзинба объявил о возможном создании новой партии в Абхазии. Позже заявил об отсутствии планов на президентство в Абхазии.