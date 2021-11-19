Власти Грузии предлагают Саакашвили продолжить лечение в Горийском госпитале

Власти Грузии предлагают экс-президенту Михаилу Саакашвили продолжить лечение в Горийском военном госпитале. Об этом сообщил министр юстиции Рати Брегадзе.

По словам министра, в случае перевода из Тбилиси в Гори Саакашвили должен прекратить голодовку, а оппозиция должна отказаться от деструктивных действий – в частности, от акций протеста у клиники.

«Как только будет получено его согласие, будут запланированы все мероприятия, чтобы безопасно перевести заключенного в Горийский госпиталь», – сказал Брегадзе.

Глава Минюста также добавил, что после завершения курса лечения Саакашвили продолжит отбывать срок в руставской тюрьме. Брегадзе также утверждает, что все права Саакашвили были защищены с момента задержания, а сам политик не выполнил решение Европейского суда по правам человека (в ЕСПЧ призвали экс-президента прекратить голодовку).

Ранее Саакашвили говорил, что прекратит голодовку, если власти согласятся перевести его в гражданскую больницу. При этом адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявлял, что в случае перевода политика в Горийский госпиталь «возможно, будет спланировано его похищение т.н. осетинским спецназом».

Лидеры «Единого национального движения» обещали не проводить митинги у клиники, в которую переведут Саакашвили.