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Власти Грузии предлагают Саакашвили продолжить лечение в Горийском госпитале
Власти Грузии предлагают экс-президенту Михаилу Саакашвили продолжить лечение в Горийском военном госпитале. Об этом сообщил министр юстиции Рати Брегадзе.
По словам министра, в случае перевода из Тбилиси в Гори Саакашвили должен прекратить голодовку, а оппозиция должна отказаться от деструктивных действий – в частности, от акций протеста у клиники.
«Как только будет получено его согласие, будут запланированы все мероприятия, чтобы безопасно перевести заключенного в Горийский госпиталь», – сказал Брегадзе.
Глава Минюста также добавил, что после завершения курса лечения Саакашвили продолжит отбывать срок в руставской тюрьме. Брегадзе также утверждает, что все права Саакашвили были защищены с момента задержания, а сам политик не выполнил решение Европейского суда по правам человека (в ЕСПЧ призвали экс-президента прекратить голодовку).
Ранее Саакашвили говорил, что прекратит голодовку, если власти согласятся перевести его в гражданскую больницу. При этом адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявлял, что в случае перевода политика в Горийский госпиталь «возможно, будет спланировано его похищение т.н. осетинским спецназом».
Лидеры «Единого национального движения» обещали не проводить митинги у клиники, в которую переведут Саакашвили.
- Накануне, на 49-й день голодовки Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы.
Другие новости дня
Югоосетинские депутаты сорвали сессию, требуя обсудить вопрос де-факто границы
Первое после осенних каникул заседание сессии парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия не состоялось. Заседание было сорвано из-за разногласий депутатов по повестке дня.
Часть депутатов требовала обсудить промежуточные итоги работы комиссии по делимитации и демаркации де-факто границы с Грузией. У некоторых оппозиционеров возникли вопросы к югоосетинскому президенту Анатолию Бибилову. Речь, в частности, идет о карте, которую внес Бибилов на рассмотрение в парламент в 2019 году. Депутаты считают, что она не соответствует интересам Южной Осетии.
Как пишет агентство «Рес», в повестку дня сессии было внесено шесть вопросов, в том числе об изменениях в бюджет на 2021, а также поправки в бюджет Пенсионного фонда.
- Ранее, по итогам очередного раунда Женевских дискуссий в МИД России предложили «запустить процесс делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией». Это не первое подобное заявление российского ведомства.
- В МИД Грузии заявляют, что незаконные заявления Москвы о так называемой делимитации-демаркации оккупационной линии совершенно неприемлемы. «Единственное решение вопроса — деоккупация грузинских территорий», – говорят в грузинском ведомстве.
Австрия объявила обязательную вакцинацию населения
Австрия стала первой страной Евросоюза, объявившей об обязательной вакцинации граждан. Жители должны полностью привиться до 1 февраля 2022 года. Об этом в пятницу, 19 ноября объявило австрийское правительство.
Кроме того, власти ввели общий локдаун на 10 дней. Он может быть продлён максимально до 20 дней, заявил канцлер Александр Шалленберг.
Из-за роста числа заболевших коронавирусом 14 ноября правительство Австрии ввело жёсткие ограничительные меры для невакцинированных жителей страны.
В Австрии привито около двух третей населения. Это один из самых низких показателей в Западной Европе. Локдаун для непривитых затрагивает около двух миллионов человек. Им запрещено покидать дома без уважительной причины, к которым относятся поход на работу, в продуктовый магазин или к врачу. В общественные места вход для невакцинированных закрыт даже с негативным ПЦР-тестом.
Ростуризм попросил Абхазию обеспечить безопасность российских отдыхающих
Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила власти самопровозглашенной республики Абхазия обеспечить безопасность российских туристов на курортах, сообщили журналистам в пресс-службе российского ведомства.
«Руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела встречу с министром туризма Абхазии Теймуразом Хишба. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности и комфортных условий для россиян во время отдыха в Абхазии», – сообщили в ведомстве.
Глава Ростуризма напомнила, что в прошлом летнем сезоне в Абхазии произошло несколько инцидентов, в результате которых пострадали туристы из России.
«В частности, в ресторане пансионата «Самшитовая роща» произошла стрельба, в ходе которой двое россиян получили серьезные ранения. По словам пострадавших, администрация отеля не предприняла никаких действий по урегулированию конфликта, и туристам не была предоставлена компенсация», –указали в ведомстве.
Хишба заверил, что ситуация находится под личным контролем абхазского руководства, пишет РИА Новости.
Двое россиян пострадали в ночь на 15 июня в ресторане «Апсны» на территории пансионата «Самшитовая роща», их доставили в больницы Сочи и Краснодара. Стрельбу открыл местный житель Дмитрий Пилия, который находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.
В МИД Украины обеспокоены состоянием здоровья Саакашвили
В Министерстве иностранных дел Украины обеспокоены ухудшением состояния здоровья гражданина Украины Михаила Саакашвили, который находится в глданской тюремной больнице Тбилиси.
«Украинская сторона возобновляет обращение к грузинским властям обеспечить Михеила Саакашвили надлежащей медицинской помощью, в частности перевести его в многопрофильное медицинское учреждение для оказания неотложной помощи», – сообщает пресс-служба МИД Украины.
Отмечается, что украинские дипломаты в Грузии ожидают согласования их запроса, чтобы сегодня посетить Михаила Саакашвили, взаимодействуют с адвокатами и правозащитниками, а также поддерживают регулярную связь с родственниками.
«Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению прав украинского гражданина Михеила Саакашвили и возвращению его в Украину», – резюмируют в МИД.
Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала власти Грузии разрешить перевод Михаила Саакашвили в больницу в третьей стране, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и сможет обеспечить реабилитацию Саакашвили после голодовки.
Армения подтвердила гибель шести военнослужащих в боях 16 ноября
По имеющимся на сегодня данным, в боях на границе Армении и Азербайджана 16 ноября с армянской стороны погибли шесть человек, сообщает Министерство обороны Армении.
Согласно сообщению, погибшие: 31-летний старший лейтенант Тарон Дживанович Саакян, военнослужащие-контрактники: 30-летний младший сержант Меружан Артурович Арутюнян, 31-летний рядовой Гурген Ашотович Саргсян, 32-летний младший сержант Артур Дживанович Мартиросян, 41-летний рядовой Давид Гельбертович Амирян. Личность еще одного погибшего военнослужащего уточняется.
«При посредничестве и участии российской стороны ведется интенсивная работа по возвращению плененных в результате боевых действий и поиску пропавших без вести. По состоянию на 10:00 19 ноября ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и контролируется Вооруженными силами Армении», – говорится в сообщении.
До сегодняшнего дня военное ведомство сообщало о двух погибших военнослужащих. Вследствие продлившихся 6 часов боев азербайджанская сторона захватила в плен 13 армянских военнослужащих, судьба еще 24 военнослужащих была неизвестна.
Азербайджанская сторона официально сообщила о семи погибших и десяти раненых.
16 ноября на границе Армении и Азербайджана развернулись интенсивные бои с задействованием бронетехники, артиллерии. Официальный Ереван заявил, что азербайджанские вооруженные силы вторглись на суверенную территорию Армении. Баку обвинил армянскую сторону в провокации. Армянская сторона заявила, что обращается к России с призывом защитить территориальную целостность Республики Армения. Вечером при посредничестве России огонь был прекращен.
COVID-19 в Грузии: 4278 новых случаев, 63 пациента скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 63 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 11 352.
За сутки в стране выявили 4278 новых случаев коронавируса. Накануне провели 51 298 тестов: PCR-тестов – 20 025, экспресс–тестов на антиген – 31 273.
Выздоровели еще 4154 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 804 571, выздоровевших – 741 470.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,34%, за последние 14 дней составляет 9,52%, за неделю – 8,99%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 7099 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 082 020.
В Конгрессе предлагают не признавать легитимость Путина после 2024
Два конгрессмена - демократ из штата Теннесси Стивен Коэн и республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон - внесли в Палату представителей Конгресса США проект резолюции о непризнании Соединёнными Штатами легитимными "любых попыток президента Российской Федерации Владимира Путина остаться в своей должности после завершения своего последнего срока 7 мая 2024 года".
Конгрессмены считают, что поправки к Конституции России, одна из которых предусматривает так называемое обнуление сроков Путина и даёт ему возможность баллотироваться в президенты в 2024 и 2030 годах, были приняты с нарушением международных обязательств России, а также благодаря масштабным фальсификациям в ходе так называемого всенародного голосования в прошлом году.
Конгрессмены при этом ссылаются на движение "Голос" (признано в РФ "иноагентом") и его информацию о том, что предположительно 27 миллионов бюллетеней в поддержку поправок были вброшены. Очевидно, речь идёт о подсчётах математика Сергея Шпилькина, изучающего российские электоральные аномалии. Также в тексте указывается, что США в принципе выступают против продления президентских полномочий в других странах путём референдумов, а также содержатся ссылки на выступления американских официальных лиц, осудивших нарушения во время всенародного голосования в России.
Текст содержит фактическую ошибку - в нём утверждается, что у Владимира Путина сейчас второй срок президентства, который начался в 2012 году. В действительности Путин в должности уже четвёртый срок. Исполняющим обязанности президента он стал ещё в 1999 году и с тех пор занимает высший пост, с перерывом на 4 года президентства Дмитрия Медведева (2008-2012).
Если резолюция будет принята, она будет носить рекомендательный характер.
Ранее резолюцию с рекомендацией не признавать легитимность поправок и, как следствие, возможного нового срока Путина принял Европарламент.
В российском Совете Федерации заявили, что если Конгресс примет резолюцию, это "приведёт к разрыву отношений России и США". Сам документ назвали "вмешательством в выборы".
Путин ещё не говорил, намерен ли он баллотироваться в президенты в 2024 году. Необходимость принятия поправки об "обнулении" он объяснил необходимостью стабильного развития страны. Из его слов следует, что, если бы чиновники знали, что он точно уйдёт с поста президента в мае 2024 года, в России началась бы борьба за власть, что помешало бы развитию.
Омбудсмен Украины просит Грузию отпустить Саакашвили в больницу в третьей стране
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призывает власти Грузии разрешить перевод Михаила Саакашвили в больницу в третьей стране, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и сможет обеспечить реабилитацию Саакашвили после голодовки. Об этом Денисова сказала во время брифинга в пресс-центре «Укринформа».
«Призываю грузинские власти прислушаться к заключениям специализированной комиссии врачей и немедленно обеспечить перевод гражданина Украины Михеила Саакашвили в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам предоставления медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций комиссии», – сказала Денисова.
Она призвала другие страны и международные правозащитные организации поддержать позицию относительно необходимости отсрочки исполнения судебных приговоров в отношении Саакашвили до его реабилитации после голодовки.
Как сообщалось ранее, Денисова не смогла встретиться с голодающим в тюремной больнице Саакашвили. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что «законодательство Грузии не предусматривает допуска украинского омбудсмена, нет такой необходимости, нет такого обязательства».
Сопредседатели Женевских дискуссий посещают Цхинвали
В Цхинвали проходит встреча югоосетинской делегации на Женевских дискуссиях с сопредседателями от ЕС, ООН и ОБСЕ, которые прибыли для обсуждения повестки дня предстоящего раунда переговоров.
Глава югоосетинской делегации, госсоветник президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Константин Кочиев поприветствовал сопредседателей и отметил, что эта последняя встреча в уходящем году, в ходе которой планируется обсудить вопросы, стоящие на повестке очередного раунда.
«В условиях продолжающейся пандемии коронавируса, рад видеть всех в полном здравии. На повестке – обсуждение вопросов обеспечения безопасности республики Южная Осетия, гуманитарные вопросы и, в первую очередь, вопросы касающиеся без вести пропавших граждан Южной Осетии. Накануне на встрече в формате МПРИ уже обсуждались некоторые актуальные вопросы, и глава югоосетинской делегации Егор Кочиев расскажет вам об итогах подробнее», – подчеркнул госсоветник.
По информации агентства «Рес», сопредседатель от ЕС Тойво Клаар выразил слова благодарности за теплый прием. Сопредседатель от ОБСЕ Анника Сёдер, в свою очередь, обратила внимание на то, что встреча в формате МПРИ, которая состоялась накануне, была плодотворной.
«Мы следим за ситуацией, а также наращиваем свою вовлеченность в вопрос без вести пропавших граждан Южной Осетии», – сказала она.
По информации агентства «Рес», Сёдер назвала де-факто границу «административной линией».
Сопредседатель от ООН Джихан Султаноглу выразила готовность к плодотворному диалогу и добавила, что на последней в этом году встрече в формате МПРИ принимали участие «два сопредседателя–женщины, такое было впервые».
Константин Кочиев заметил, что «когда появляются женщины в качестве ведущих в такой серьезной встрече, это означает, что ситуация мирная и спокойная».
Голодающая Элене Хоштария отказывается от медикаментозного лечения
Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария, которая уже 17 дней голодает, требуя, чтобы Михаила Саакашвили доставили в многопрофильную клинику гражданского сектора, отказывается от медикаментозного лечения. Об этом депутат написала на своей страничке в соцсети Facebook, передает СОВА.
«Всю прошлую ночь я ждала кадра или фразы о том, что его переведут [в гражданскую больницу] после стольких рекомендаций врачей и паники. Наконец, с ночи я сделала вывод, что в то время, когда в голове Саакашвили и не только идут опасные процессы, даже за несколько критических часов это не исследовано до конца.
Времени не просто нет, возможно, уже поздно. Поэтому я решила приостановить медикаментозное лечение для изменения критических показателей, и пока его не переведут, я не буду делать никаких переливаний и ничего не приму. У меня нет другого пути. Я не бездействовать в решающие минуты. Немедленно переведите Саакашвили в клинику!», – написала Хоштария.
Саакашвили, который продолжает голодовку уже 50-й день, накануне потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. Врачам удалось стабилизировать его состояние, однако, как указали некоторые независимые эксперты, дальнейшее лечение политика в тюремном госпитале просто невозможно.
МИД Франции и ФРГ обвинили Лаврова в нарушении протокола
Франция и Германия обвинили Россию в нарушении дипломатического протокола после того, как Москва опубликовала переписку министров иностранных дел трёх стран по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Министерство иностранных дел Украины назвало действия России "добиванием "нормандского формата" - переговоров с участием Украины, России, Германии и Франции.
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что нет ничего удивительного, что подобную переписку предают огласке. В то же время Меркель сожалеет, что саммит в "нормандском формате" не состоится до истечения её полномочий, о чём она просила президента Путина.
Переписка Лаврова с министрами иностранных дел Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом была опубликована в среду, 17 ноября. Она состоит из нескольких писем. В первом Лавров пишет о подготовке к встрече в "нормандском формате" и предлагает проект итогового заявления. В нем среди прочего упоминается необходимость налаживания прямого диалога между Киевом, "ДНР" и "ЛНР", а сам конфликт назван внутриукраинским.
В ответном письме Маас и Ле Дриан выражают несогласие с российским проектом итогового заявления и предлагают свой вариант документа.
В последнем из опубликованных писем от 16 ноября Лавров пишет, что Москва всё чаще сталкивается с "искажением позиции России" и искажением её роли в урегулировании конфликта. Лавров заявил, что Ле Дриан и Маас безосновательно обвинили Россию в отказе от министерской встречи в "нормандском формате" и попытках подорвать территориальную целостность Украины. В этом же письме российский министр предупредил коллег о планах опубликовать переписку. 18 ноября, отвечая на вопрос о причинах публикации дипломатической переписки, глава МИД России заявил, что его "достали".
Министерства иностранных дел Германии и Франции призвали Россию вернуться за стол переговоров по Донбассу. Лавров заявил, что Москва примет участие во встрече в "нормандском формате" исключительно после выполнения Киевом минских соглашений.
Россия обвиняет Украину в том, что она стремится подменить своими инициативами Минские соглашения об урегулировании в Донбассе, заключённые ещё в 2015 году. Украина заявляет, что исполнение Минских соглашений затрудняет именно позиция России.
Предыдущий саммит глав государств в "нормандском формате" прошёл в декабре 2019 года. После этого президент Украины Владимир Зеленский не раз публично заявлял о своем желании снова встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Путин считает неплохими перспективы урегулирования армяно-азербайджанского конфликта
«Недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе все еще до конца не успокоилась. Крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента как гаранта режима прекращения огня и безопасности мирного населения», – заявил президент России Владимир Путин.
Говоря о преодолении разногласий, Путин отметил, что «возрастает роль российской дипломатии в продолжении усилий по урегулированию спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией, восстановлению в Закавказье экономических связей, разблокированию транспортных коридоров».
«На мой взгляд, перспективы там неплохие. Реально все страны региона, включая Россию, заинтересованы в урегулировании, долгосрочном урегулировании проблемы», – сказал президент России.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Министерство обороны России внесло предложения относительно подготовительного этапа делимитации и демаркации границы. Пашинян не сообщил подробностей, лишь сказал, что предложения российской стороны для Армении приемлемы.
Врач Саакашвили: Мы не можем исследовать головной мозг, в Глданской тюрьме нет МРТ
В больнице Глданской тюрьмы нет аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ) и провести исследование головного мозга экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в пенитенциарном учреждении невозможно. Об этом заявил личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, осмотревший пациента в тюремном госпитале.
На 49-й день голодовки Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию.
«Состояние тяжелое, очень тяжелое. Сейчас, например, здесь у нас был невролог, который допустил очень неприятный диагноз, который, по моему мнению, заслуживает очень большого внимания. Миша Саакашвили должен быть переведен в многопрофильную больницу, где есть аппарат высокого уровня, который позволяет изучить состояние его головного мозга», – сказал Кипшидзе.
Он подчеркнул, что данные исследования являются приоритетными и безотлагательными, пишет агентство «Новости-Грузия».
«В эти минуты важнее всего сделать МРТ. Здесь нет аппарата МРТ, они есть всего в нескольких клиниках Тбилиси. Местные врачи предложили нам сделать компьютерную томографию, но мы отказались… Так что мы не можем сделать диагностику состояния головного мозга», – добавил врач.
17 ноября группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария оценила состояние Саакашвили как критическое, рекомендовав перевести его в частный госпиталь. Согласно их заключению, в результате продолжительной голодовки у пациента развились энцефалопатия вернике – неврологическое расстройство, характеризующееся поражением головного мозга в результате дефицита тиамина. Сегодня члены консилиума указали, что их прогноз оправдывается.
В тюремном госпитале сегодня побывали члены правящей партии «Грузинская мечта», в том числе те, которые возглавляют профильные комитеты парламента. Экс-министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко допустил, что Саакашвили переведут в гражданскую больницу, если врачи разных профилей дадут соответствующую рекомендацию.
Госдеп призвал обеспечить Саакашвили справедливый судебный процесс
Вашингтон призвал власти Грузии допускать задержанного экс-президента Михаила Саакашвили на все заседания суда по его делу и обращаться с ним справедливо.
«Мы призываем власти Грузии обращаться с господином Саакашвили справедливо и с соблюдением достоинства, а также следовать рекомендациям Народного защитника относительно подходящего с ним обращения», – заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
«Мы также твердо призываем власти Грузии обеспечить, чтобы господин Саакашвили смог присутствовать на всех заседаниях суда по делам против него в соответствии с международным правом. Господин Саакашвили имеет право на честный процесс, в том числе и на возможность присутствовать на судебных слушаниях лично, если он этого потребует», – добавил он.
Отметим, что в предыдущем заявлении Прайс призвал Грузию обращаться с Саакашвили «справедливо и достойно».
Нобелевские лауреаты Горбачев и Муратов поддержали «Мемориал»
Лауреаты Нобелевской премии мира, бывший президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, призвали Генпрокуратуру России отозвать иск о ликвидации правозащитной организации «Мемориал», структуры которой российские власти объявили «иностранными агентами».
«Многолетняя деятельность «Мемориала» всегда была направлена на восстановление исторической справедливости, сохранение памяти о сотнях тысяч погибших и пострадавших в годы репрессий, недопущение подобного сейчас и в будущем», - заявили в совместном обращении Горбачев и Муратов, отметив, что продолжение работы правозащитной организации «отвечает интересам общества и российского государства, а требование его закрыть вызвало в стране тревогу и беспокойство».
11 ноября Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать правозащитную организацию «Международный Мемориал», а также ее подразделения – правозащитный центр, архив, библиотеку и музей. В качестве причины ведомство указало систематические нарушения законодательства об «иностранных агентах», а именно – отсутствие соответствующей маркировки на материалах организации.
В правозащитном центре назвали действия российских властей «политическим давлением» и отметили, что «никаких законных оснований для ликвидации нет».
Совет по правам человека при президенте России назвал требование Генпрокуратуры ликвидировать «Мемориал» несправедливой и чрезвычайной мерой. Отказаться от ликвидации призвал российские власти Совет Европы.
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «у «Мемориала» давным-давно существуют проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства».
Коронавирус в Абхазии: 119 новых случаев инфицирования, 3 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 647 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 119 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 57 пациентов. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 41 пациента – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались три пациента: женщина 85 лет и двое мужчин 65 и 70 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 22 пациента, в Гагрской ЦРБ - 23, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 82 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33 693 человека. Зарегистрировано 498 летальных случаев. Выздоровели 27 809 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Врач: Минздрав будет работать над переводом Саакашвили в многопрофильную клинику
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе разделяет мнение врачей о необходимости перевода экс-президента страны Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику. Об этом заявил врач-реаниматолог Георгий Григолия - представитель консилиума, созданного при омбудсмене Грузии для оценки состояния Саакашвили, передает агентство «Новости-Грузия».
«Министерство здравоохранения будет работать над тем, чтобы произошел перевод Саакашвили. Позиция Тикарадзе основана на том, что она врач, а не политический деятель. Она согласилась со всеми аргументами и, вероятно, попытается что-то сделать. То есть она согласилась, что в том учреждении нецелесообразно лечить такого тяжелого больного и будет лучше перевести его в полипрофильную клинику. От этой встречи у меня осталось позитивное впечатление. От этой встречи у меня осталось позитивное впечатление, что госпожа Екатерина и ее заместитель гораздо ближе к позиции врачей, чем к политическим руководителям», - сказал Григолия.
Накануне группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария оценила состояние Саакашвили как критическое, рекомендовав перевести его в частный госпиталь. Согласно их заключению, в результате продолжительной голодовки у пациента развились энцефалопатия вернике, прогрессирующая гипокалемия, талассемия, существует высокая вероятность гастроинтестинального кровотечения.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал их заключение фейком, допустив, что в будущем оно может послужить основанием для привлечения к ответственности как Ломджария, так и членов консилиума.
До сих пор власти отказывались госпитализировать Саакашвили, ссылаясь на меры безопасности. В правящей «Грузинской мечте» считают, что сторонники третьего президента могут напасть на гражданскую клинику и попытаться похитить пациента.
Путин предложил поднять прожиточный минимум на тысячу рублей
Президент России Владимир Путин предложил увеличить прожиточный минимум в 2022 году на 8,6%, то есть на тысячу рублей. В таком случае прожиточный минимум составит 12 654 рубля в месяц. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Также президент поручил подготовить поправки об увеличении минимального размера оплаты труда на 1100 рублей – в будущем году МРОТ составит 13 890 рублей в месяц.
Владимир Путин отметил, что к размеру прожиточного минимума привязаны многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям. Соответственно, размер этих выплат тоже увеличится.
18 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, то есть превысила 10 процентов в годовом исчислении. По ее словам, в целом инфляция сейчас в 2 раза выше, чем заявленная Центробанком цель в 4 процента, а продовольственная – «уже, к сожалению, двузначная».
Грузинская оппозиция отказалась от протестных шествий в пользу единого митинга
На фоне сообщений об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, «Единое национальное движение» отказалось от проведения протестных шествий, анонсировав на 19 ноября масштабный митинг в центре Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«В этот важнейший для страны момент истории, как никогда важна полная мобилизация и единство. Мы отменяем шествие-манифестацию, которая была запланирована на завтра на трех локациях», - заявил председатель ЕНД Ника Мелия на пресс-конференции в пятницу.
Он призвал всех, «кто считает, что третий президент не должен быть убит», в пятницу собраться на площади Первой Республики в 15:00.
«Несмотря на то, что завтра рабочий день, главная работа завтра – на площади Республики», - сказал Мелия.
Он призвал сторонников тепло одеться и приготовиться к «справедливой, ненасильственной борьбе». Лидер ЕНД добавил, что решение об отмене шествия было принято после консультаций с партнерскими партиями. На данном этапе неизвестно, присоединятся ли к завтрашнему митингу «Лело», «Дроа» и «Гирчи – Больше свободы».
Саакашвили, который продолжает голодовку уже 49-й день, ранее сегодня потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках. По информации приглашенного врача-реаниматолога, Саакашвили переведен в реанимацию тюремной больницы, в настоящее время его состояние стабильное.
- 8 ноября оппозиция объявила о начале протестного движения с требованиями перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения и назначения досрочных парламентских выборов. Шумные акции оппоненты властей проводят регулярно.
- До сих пор власти отказываются госпитализировать Саакашвили, ссылаясь на меры безопасности. В правящей «Грузинской мечте» считают, что сторонники третьего президента могут напасть на гражданскую клинику и попытаться похитить пациента.
Дауру Кове предложили должность в абхазском Совбезе
Экс-министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове подтвердил информацию о том, что ему предложена должность заместителя секретаря Совета безопасности.
По его словам для этого необходимо решить ряд технических вопросов, так как в Совбезе не предусмотрена штатная единица второго заместителя. «Она будет создана сейчас или после нового года», – сообщил Даур Кове «Нужной газете».
По его словам он ничуть не расстроен, с оптимизмом смотрит на свою новую работу, считает ее очень интересной и намерен применить свой опыт и знания в гуманитарной сфере.
Даур Кове был освобожден от должности министра иностранных дел Указом президента Аслан Бжания 17 ноября.
- Совет безопасности структура, которую возглавляет и формирует президент. Секретарем Совбеза с 2020 года является Сергей Шамба, его заместителем – Гиви Габния. В состав Совета безопасности входят: президент Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Валерий Кварчия, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, генеральный прокурор – Адгур Агрба, министр обороны – Владимир Ануа, начальник Генерального штаба Василий Лунев, врио председателя СГБ Роберт Киут, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, министр иностранных дел – Даур Кове.
Состояние Саакашвили стабильное, но он остается в реанимационном отделении – врач
У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюремной больнице была краткосрочная потеря сознания, заявила врач-реаниматолог Гулико Килиптари.
«С помощью незначительных реанимационных мероприятий его состояние стабилизировалось», – добавила она.
Специалист говорит, что Саакашвили сейчас в сознании, отвечает на все вопросы врачей. При этом заключенный остается в реанимационном отделении.
Килиптари также сообщила, что она приглашенный специалист и «случайно оказалась» в тюремной больнице во время ухудшения состояния Саакашвили.
Ранее адвокат Саакашвили Бека Басилая рассказал, что политик, который голодает уже 49-й день, потерял сознание во время встречи с адвокатами. Гражданская супруга политика Лиза Ясько считает, что его «нужно спасать».
Кобахидзе обвинили в атаке на аппарат Народного защитника Грузии и давлении на врачей
Аппарат Народного защитника Грузии обвинил председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе в запугивании независимого конституционного органа. Об этом говорится в заявлении омбудсмена, распространенном сегодня, 18 ноября.
Группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария рекомендовали перевести экс-президента из тюремной больницы в частный госпиталь ввиду критического состояния его здоровья. Кобахидзе назвал их заключение фейком, допустив, что в будущем оно может послужить основанием для привлечения к ответственности как Ломджария, так и членов консилиума.
«Эта риторика выходит за пределы правовых рамок, представляет собой попытку атаковать и запугать независимый конституционный орган и его экспертов, противоречит национальным и международным обязательствам в области прав человека», - заявляют в аппарате Народного защитника.
В обращении подчеркивается, что Народный защитник Грузии уполномочен приглашать экспертов и специалистов для проведения экспертной деятельности. Одновременно омбудсмен добавляет, что заявление Кобахидзе лишено юридических аргументов.
«Вопреки Парижскому и Венецианскому принципам Народный защитник Грузии сталкивается с препятствиями при выполнении своего мандата, а эксперты могут отказаться от сотрудничества с Народным защитником в будущем», - отмечено в заявлении.
Народный защитник обращается к ООН, Совету Европы, ОБСЕ/БДИПЧ, аккредитованным в Грузии дипломатическим миссиям, а также к Международной ассоциации омбудсменов с призывом изучить данный вопрос и дать ему оценку.
- В последнее время власти Грузии все чаще критикуют омбудсмена Грузии, говоря о предвзятом отношении Нино Ломджария к третьему президенту страны. Несколько дней назад Кобахидзе заявил, что омбудсмен и партия «Единое национальное движение» имеют «одинаковую повестку дня». По его оценке, они «безо всяких оснований» требуют перевода Саакашвили в гражданскую больницу, «чтобы осуществить радикальные планы».
Состояние Михаила Саакашвили стабилизировалось – адвокат
Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стабилизировалось – заявил адвокат политика Бека Басилая.
«Ситуация стабилизировалась», – сказал Басилая журналистам.
По словам адвоката, соответствующую информацию аппарат Народного защитника получил от Специальной пенитенциарной службы.
Ранее Басилая рассказал, что Саакашвили, который голодает уже 49-й день, потерял сознание во время встречи с адвокатами.
«Не могу делать медицинских оценок, но он был в очень тяжелом состоянии. Когда он упал, пока принесли носилки, он был в очень плохом состоянии. Миша выходил со встречи с адвокатами, должен был подняться наверх, но когда выходил, упал наповал. Сотрудники старались открыть ему глаза, потом положили на носилки. Сейчас я не знаю, в каком он состоянии. 10 минут, как его унесли, не знаю куда», – сказал журналистам адвокат.
Ранее Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если власти согласятся перевести его из тюремной в гражданскую больницу.
Бека Басилая: Михаил Саакашвили потерял сознание
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который голодает уже 49-й день, потерял сознание во время встречи с адвокатами. Об этом журналистам заявил адвокат политика Бека Басилая.
По словам Басилая, третьего президента куда-то вынесли на носилках:
«Не могу делать медицинских оценок, но он был в очень тяжелом состоянии. Когда он упал, пока принесли носилки, он был в очень плохом состоянии. Миша выходил со встречи с адвокатами, должен был подняться наверх, но когда выходил, упал наповал. Сотрудники старались открыть ему глаза, потом положили на носилки. Сейчас я не знаю, в каком он состоянии. 10 минут, как его унесли, не знаю куда», – сказал журналистам адвокат.
Басилая покинул медицинское учреждение №18, действующее в глданской тюрьме Тбилиси, несколько минут назад. По его словам, там остается другой защитник Саакашвили – Ника Гварамия.
Ранее Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если власти согласятся перевести его из тюремной в гражданскую больницу.
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