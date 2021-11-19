Сторонники Саакашвили на акции ожидают его перевода из Глданской тюрьмы

Сторонники оппозиции в центре Тбилиси дожидаются ответа экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на предложение о переводе в Горийский военный госпиталь.

«Что мы должны сделать сейчас? Мы должны дождаться его ответа, и его ответ будет правильным, он знает, насколько важна его жизнь для государственности. Пока его не переведут из Глданской тюрьмы, мы отсюда не уйдем», – заявил председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии Ника Мелия.

Главное требование сегодняшнего митинга – перевод Саакашвили в многопрофильную клинику. Мелия признал, что оппозиция пересмотрела свои планы после заявление Минюста. При этом он указал, что решающее значение имела беспрецедентная поддержка граждан Грузии и заявления международного сообщества, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Если бы не эта жесткая борьба, сегодня не было бы сделано никаких заявлений… Я благодарю вас за терпение и за ваш мирный протест», — сказал он.

18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. За несколько минут до начала масштабной протестной акции оппозиции, в Минюсте сообщили, что готовы перевести экс-президента Грузии в военный госпиталь в городе Гори, находящийся в ведомстве министерства обороны.

В настоящее время в больнице Глданской тюрьмы у Саакашвили находится одна из лидеров «Национального движения» Эка Херхеулидзе. Ожидается, что она сообщит, согласен ли третий президент на перевод в военный госпиталь.