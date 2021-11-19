Саакашвили не против перевода в военный госпиталь Гори – депутат

Экс–президент Грузии Михаил Саакашвили не против своего перевода в Горийский военный госпиталь. Об этом после встречи с ним заявила депутат парламента, член «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе.

По словам депутата, Саакашвили переживает за состояние других голодающих, в особенности Элене Хоштария.

«Сейчас для него нет никакой разницы, куда его переведут. Для него важным является продолжить борьбу в стране», – добавила Херхеулидзе.

По её словам, с окончательным решением Саакашвили журналистов ознакомит адвокат политика, гендиректор телеканала «Мтавари» Ника Гварамия. Он сейчас обсуждает с экс-президентом технические детали перевода в Горийский госпиталь. В глданской тюремной больнице находится и представитель посольства Украины в Грузии.

Ранее Саакашвили говорил, что прекратит голодовку, если власти согласятся перевести его в гражданскую больницу.