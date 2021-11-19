Грузинский бизнес против паспортного режима

Грузинское правительство продолжает убеждать бизнес в необходимости ввода с декабря «зеленых паспортов». Предприниматели предъявили встречные претензии, однако эксперты считают их шансы добиться своего незначительными.

Заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили провела очередной раунд переговоров с представителями ресторанного бизнеса. Акцент со стороны правительства был сделан на улучшение эпидемиологической ситуации в стране и важность «зеленых паспортов». На встрече присутствовали глава Ассоциации ресторанов Грузии и владельцы объектов питания.

Рестораторы считают, что некоторые пункты постановления правительства расплывчаты, что не позволяет создать безопасную среду. Как заявил глава Ассоциации ресторанов Шота Бурджанадзе, некоторые предложения противоречат логике:

«Как мы можем говорить о «зеленых паспортах», когда посетитель обязан пройти вакцинацию, а персонал – не обязан. Я никак не могу понять, как это можно считать безопасной зоной. Во-вторых, если создается безопасная зона, существующие ограничения должны быть упразднены автоматически, потому что, если такая зона создается, это означает, что в наших отношениях с клиентами больше нет проблем», – заявил Бурджанадзе, комментируя запрет на работу ресторанов позднее 11 часов вечера.

В-третьих, представители ресторанного бизнеса пожаловались на избирательность запретов – под действие ковид-документа должны подпадать все без исключения места массового скопления людей. В качестве примера рестораторы привели торговые центры, без всяких ограничений ежедневно обслуживающие до 20 тысяч человек.

По словам юриста, главы Центра стратегических инициатив Левана Алапишвили, у проблемы существует политический подтекст. Несмотря на отмену чрезвычайного положения, парламент наделил правительство Грузии неоправданно широкими полномочиями, которые оно использует выборочно:

«Правящая политическая сила, полностью поправ фундаментальные положения Конституции, после отмены чрезвычайного положения внесла поправки в закон, наделяющие правительство неограниченными полномочиями. По сути, парламент делегировал свои полномочия правительству, играя роль вспомогательного органа по их продлению. Как говорится в докладе Венецианской комиссии, налицо попытки укрепления авторитаризма, когда правящая элита пользуется пандемией как предлогом для усиления собственной власти в течение длительного срока».

В целом, по словам юриста, власти в зависимости от конъюнктуры манипулируют своими полномочиями. Сначала они специальным постановлением без должных обоснований полностью сняли все эпидемиологические ограничения в предвыборный период, что привело к катастрофической вспышке заболевания, приведшей к тысячам смертей; а сейчас, после завершения выборов, вновь пытаются выборочно запрещать, когда по факту рост заболеваемости начинает идти на спад.

Что касается попыток бизнеса перевести разговор с правительством в деловое русло, то, по мнению Левана Алапишвили, самому бизнесу необходимо проявлять больше принципиальности:

«Они рационально оценивают ущемление своих прав, но опять же пытаются пойти по пути переговоров с правительством, не пытаясь найти решение в правовом поле. Есть местные суды, существует Конституционный суд. Насколько мне известно, ни один иск от представителей бизнеса туда так и не поступил».

Следует отметить, что некоторые представители бизнеса не приехали на встречу, запланированную в Минэкономики, в знак протеста. Глава Гастрономической ассоциации Грузии Леван Кокиашвили пояснил, что для них неприемлем формат встреч, когда государство неадекватно реагирует на вызовы, стоящие перед частным сектором.

Как заявила после встречи замминистра Мариам Квривишвили, консультации с представителями частного сектора продолжатся в ближайшие дни. Она пообещала детально проинформировать координационный совет по всем услышанным от бизнесменов проблемам.