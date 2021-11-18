«Зеленому паспорту» зажигают красный свет

В Грузии заработало мобильное приложение, без использования которого попасть в места массового скопления людей будет нельзя. Впрочем, часть предпринимателей угрожает игнорировать предписания координационного совета.

«Зеленые паспорта» вступят в силу с 1 декабря. Люди, которые не были вакцинированы или не переболели коронавирусом за последние полгода, не смогут посещать рестораны, кафе и бары, театры и кинотеатры, музеи, казино, фитнес-клубы, гостиницы и канатные дороги горнолыжных курортов. Некоторые представители бизнеса считают это постановление дискриминационным и не намерены подчиняться. К примеру, представители сети фитнес-залов Reformer fitness заявили, что не исполнят решение правительства «любой ценой»:

«Еще раз заявляем, что не собираемся делить посетителей на привитых и непривитых. Мы остаемся привержены нашим принципам и считаем, что владельцы вправе решать, с каким контингентом посетителей иметь дело. В этих отношениях нет места правительству».

Пример оказался заразительным: владелец четырех развлекательных объектов Леван Бахия написал в Facebook, что его объекты не подчиняются регламенту и не потребуют от покупателей и визитеров ковид-документа:

«Эта битва началась год назад и будет продолжена во втором сезоне. Кто боится заболеть, пусть к нам не заходит. Насилие в той или иной форме вакцинации – абсолютное зло. В том числе, когда предпринимателей заставляют требовать прививок от клиентов. У зла нет шансов в борьбе со мной. Не знаю, боитесь ли вы, но у нас будет безопасно».

Со схожими заявлениями выступили еще несколько предпринимателей, конкретного ответа от властей не последовало. Часть пользователей соцсетей поддержали такую форму неповиновения, другая часть, напротив, намеревается бойкотировать посещение таких объектов.

Между тем, по словам главы Центра по контролю заболеваемости Амирана Гамкрелидзе, правительство в этом вопросе намерено действовать деликатно, используя кнут и пряник:

«Мы должны привыкнуть к верховенству закона. Мы строим правовое государство и хотим, чтобы оно было действительно правовым. Если есть закон и постановление, что значит - не подчинимся?! Если они пойдут против, будут применяться соответствующие санкции. Одной из задач координационного совета является обеспечение активного взаимодействия с бизнес-сектором. Встречи запланированы на ближайшие недели».

Что касается эпидемиологической ситуации, то она остается стабильно тяжелой. За последние 24 часа в Грузии выявлено 4 446 случаев коронавируса, от осложнений умерло 77 человек. За сутки вакцинировались 7 307 человек, что, по признанию медиков, является недостаточным для стабилизации ситуации.

По словам Иване Чхаидзе, главы Национальной технической группы консультантов по иммунизации, несмотря на высокий уровень распространения коронавирусной инфекции и смертности, темпы вакцинации недостаточны:

«Практически ситуация в стране не меняется на протяжении последних дней, и наши надежды, что уровень заболеваемости постепенно пойдет на спад, оказались напрасными. «Зеленым паспортам» нет альтернативы, как и идее финансового стимулирования для людей старше 60 лет, принявших решение вакцинироваться».

По данным Минздрава, после объявления государственной инициативы, в соответствии с которой люди старше 60 лет получат доплату в размере 200 лари при первой вакцинации, количество привитых резко возросло. За последние 10 дней было вакцинировано 19 290 граждан в возрасте 60 лет и старше, что на 332,41% превышает показатели этой возрастной группы октября.

Помимо эпидемии коронавируса, с наступлением холодов не теряет актуальности распространение сезонного гриппа, который, по словам Иване Чхеидзе, в отличие от прошлого года, способен создать дополнительные сложности. Основной причиной является пренебрежение масками. Их использование упало с 70% до 30%. Кроме того, большинство людей из-за жесткого локдауна прошлого года остались без прививок от гриппа, напомнил эпидемиолог.