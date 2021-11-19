Абхазская оппозиция требует допуска на телевидение и прямых эфиров

Созданный на этой неделе Народно-патриотический союз Абхазии потребовал от Абхазской государственной телерадиокомпании организовать прямые эфиры для обсуждения актуальных тем, открыть доступ оппозиционным политикам на абхазское телевидение и дать им возможность высказывать альтернативное мнение. Лидер оппозиционной партии «Форум народного единства» Аслан Барциц рассказал «Эху Кавказа», чем завершились переговоры с главой АГТРК Ириной Агрба по этому вопросу.

Народно-патриотический союз Абхазии обратился к генеральному директору Абхазской государственной телерадиокомпании Ирине Агрба с требованием проводить регулярные прямые эфиры на общественно-политические темы с участием представителей объединенной оппозиции.

Лидер республиканской политической партии «Форум народного единства» Аслан Барциц пояснил, что это требование связано с тем, что у лидеров оппозиции нет доступа на абхазское телевидение и альтернативное мнение там не представлено:

«На протяжении последних лет после избрания нового президента ситуация складывалась следующим образом: мы видели, что присутствие инакомыслия на абхазском телевидении не приветствовалось. Исчезли те прямые эфиры, к которым зрители привыкли, куда приглашались разные стороны и где была дискуссия, в которой каждая сторона имела право озвучивать свою позицию. В данном случае более 30% избирателей лишены возможности слышать тех, за кого они голосовали. Мы не раз и не два поднимали эти вопросы, говорили в своих заявлениях и обращениях на эту тему, но положительная реакция отсутствовала, и общество было лишено альтернативного мнения».

Народно-патриотический союз требует от руководства абхазской телерадиокомпании провести прямой эфир по теме: «Обеспечение общественной безопасности в связи с кризисом в правоохранительной системе Республики Абхазии: причины и пути выхода».

По словам Аслана Барцица, выбор темы связан с тем, что в последнее время и без того не идеальная ситуация в деле охраны общественного порядка усугубляется тем, что сотрудники правоохранительных органов создают ситуации, в которых обычные граждане уже не могут отличить их от бандитов:

«Растет недовольство работой правоохранительных органов, в частности, МВД. Мы не говорим, что раньше было идеально, нет. Но дело в том, что на наших глазах ситуация усугубляется. Сегодня молодые люди, фактически мальчики, так или иначе попадают под милицейские пули, избитые ветераны войны остаются лежать на асфальте и сотрудники милиции им даже «скорую» не вызвали. И буквально на днях была ситуация, вы, наверное, видели, это обсуждалось в соцсетях. Таксопарковая компания рассказала, как к ее автомобилю, пассажирам и водителю отнеслись сотрудники: был остановлен автомобиль такси, который вез ребенка на занятия, на учебу. Люди в форме не представились, не успокоили людей, не объяснились, а фактически ворвались со стволами и начали в машине что-то выискивать. Ребенок был страшно напуган. Я понимаю, что они сбежавших искали, но в органы правопорядка должны приходить профессионалы, они должны уметь разговаривать с людьми, уметь представляться. А не врываться, размахивая пистолетами, когда простой обыватель не может отличить, он сотрудник или он бандит. Эти тенденции вызывают очень серьезное беспокойство у людей. И именно для того, чтобы предотвратить скатывание в правовой беспредел, мы решили поднять эту тему».

У лидеров оппозиции состоялась встреча с генеральным директором АГТРК Ириной Агрба, в ходе которой, по мнению Аслана Барцица, появилась надежда на конструктивное сотрудничество:

«Мы пришли к пониманию, что такой эфир необходим, она сама находилась в оппозиции и прекрасно понимает эту проблематику. На мой взгляд, она весьма адекватно это восприняла и приняла наше предложение. Мы надеемся на конструктивное сотрудничество. Возрождение прямых эфиров принесет пользу всем. Когда аргументированно, сдержанно ты защищаешь свою позицию и с уважением относишься к оппоненту, чтобы не устраивать из этого низкопробное шоу, где дерутся, плюются, кидаются стаканами и водой обливаются. Нет, ни в коем случае, у нас другое общество, у нас другое воспитание, и такие низкопробные шоу для нас неприемлемы».

Оппозиция готова аргументированно обсуждать тему соблюдения законности и общественного порядка, а руководство АГТРК, по словам Барцица, готово предоставить площадку для проведения прямых эфиров.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия