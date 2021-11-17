«Против антинародных проектов власти». В Абхазии создан Народно-патриотический союз

Лидеры девяти оппозиционных политических организаций Абхазии подписали декларацию об объединении и заявили о создании Народно-патриотического союза Абхазии, цель которого противодействовать необоснованным и антинародным проектам действующей власти.

В подписании декларации об объединении участвовали лидеры политических партий «Апсны», Форума народного единства Абхазии и Народной партии, Абхазского народного движения, ветеранской организации «Аруаа», общественных организаций «Аидгылара» и «Ахьаца», «Союза казаков Абхазии» и Сельского совета села Адзюбжа.

Председатель республиканской общественной организации «Аидгылара» Кан Кварчия заявил, что представляет организацию, которая с момента создания обязалась действовать в рамках правового поля и предложила президенту и обществу свой вариант выхода из затяжного внутриполитического кризиса. «Мы предложили мир и протянули власти руку дружбы в надежде на конструктивное сотрудничество, но наша рука повисла в воздухе», – сказал Кан Кварчия.

Оппозиционные силы подтолкнул к объединению недавний конфликт, возникший из-за инцидента на набережной в День Победы:

«Президент между согласием в обществе и министром внутренних дел сделал свой выбор в пользу последнего. В пользу министра, который 30 сентября 2021 года совместно со своими коллегами нанес оскорбление нашим ветеранам. Недавно у нас было несколько встреч с президентом, и он говорил нам на тот момент искренние вещи, что Дмитрий Дбар его подставил. Я не понимаю, почему, когда министр подставляет президента, президент не делает никаких выводов и принимает сторону, которая дестабилизирует обстановку в Абхазии. Видимо, президент не очень ориентируется, что ему делать».

Кан Кварчия призвал всех участников внутриполитического процесса заняться, наконец, строительством общего дома – Республики Абхазия. «Это сложный процесс, но у нас нет другой родины, нам некуда бежать, да и не в наших это правилах», – сказал Кан Кварчия и выразил удовлетворение тем фактом, что оппозиционные силы смогли объединиться.

Лидер общественной организации «Ахьаца» Ахра Бжания уверен, что наступило время проявить свою гражданскую активность каждому:

«Мы видим, и, я думаю, граждане Абхазии это видят, что пути развития нашего государства, планы его развития не соответствуют ни современным стандартам, ни нашим чаяниям, ни ожиданиям молодежи на достойное будущее, на процветающее государство. Мне кажется, что общество не может относиться к этому безучастно. Если те люди, которым вы делегировали право продвигать ваши интересы, продвигать ваше будущее и будущее ваших детей не справляются с этой задачей, если они тормозят развитие вашего государства, если они не выполняют взятых на себя обязательств и обещаний, тогда надо проявлять гражданскую активность и гражданскую ответственность».

Председатель политической партии «Апсны» Виталий Габния был краток и предупредил: не видеть оппозицию, которая выступает против перегибов власти, не получится. Он выразил надежду на то, что у власти хватит коллективного разума, чтобы выстроить с ней конструктивные отношения.

Председатель общественной организации «Абхазское национальное движение» Адгур Ардзинба напомнил о том, как нынешняя власть, находясь в оппозиции, раскачивала лодку, проводя многочисленные акции и не давая предыдущей власти работать. Сегодня она добилась цели, но, находясь у власти два года, не сделала ничего:

«В начале 2020 года был совершен переворот, который нынешний президент активно поддержал. Более того, предыдущие пять лет он во главе оппозиционных сил с периодичностью в месяц-полтора осуществлял антиконституционные действия, будоражил наше общество, не давая проводить никакие реформы, тормозя развитие. Наша страна была похожа на горячую точку, где были захваты МВД, перекрывались автодороги, сжигались покрышки. Все массовые акции переходили в столкновения людей, и только благодаря усилиям команды прошлой власти это все не переросло в гражданскую войну. Сегодня эта команда дошла, наконец, до заветной цели. Прошло практически два года, но мы не видим ни одной реформы, ни одной программы, ни одного изменения, абсолютно ничего».

По словам Адгура Ардзинба, Абхазия приблизилась к стандартам жизни в Северной Африке, когда люди радуются тому, что дома есть свет и вода. И до сих пор непонятна логика действия власти по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Нет дороги, нет пути, нет даже желания к развитию, есть какие-то декларации и мегапроекты, которые находятся за пределами президентского срока и здравого смысла», – сказал Ардзинба.

Он обвинил власть в том, что она создала «фабрику троллей», действующие сотрудники и оголтелые анонимы обливают грязью любого, кто выразил критическое мнение или не согласен с действиями власти. Адгур Ардзинба уверен, что это происходит потому, что президентские выборы 2020 года стали неким «акционерным обществом», где каждый получил свою часть пирога:

«Почему так происходит? Если вы помните выборы 2020 года, я вам говорил тогда, что это акционерное общество, каждый внес свою часть, и сейчас каждый из них получил свою часть так называемого пирога. И что бы они не сделали, Аслан Бжания, как президент, не может никого ни снять, ни наказать, потому что каждый является частью этого акционерного общества, по-другому я это назвать не могу, и они ему говорят: «Мы тебя привели к власти, ты нас не можешь снять». Так это происходит».

Председатель республиканской общественной организации «Аруаа» Темур Гулия зачитал декларацию Народно-патриотического союза Абхазии. В ней говорится, что «наша природа, земля, наши инфраструктурные и иные активы должны быть надежно защищены, оставаться в безусловном владении граждан Абхазии и способствовать повышению их благосостояния. Объявляем о своем намерении координировать усилия с целью противодействовать политически, идеологически и экономически необоснованным, а зачастую антинародным проектам действующей власти. Обращаемся ко всем неравнодушным гражданам страны, независимо от их политических пристрастий и национальной принадлежности, поддержать нашу инициативу».

Все лидеры поставили свои подписи под документом, и Народно-политический союз был создан.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия