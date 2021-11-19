Армянской стороне переданы тела трех военнослужащих, погибших в ходе боев 16 ноября

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились встретиться в декабре в Брюсселе на саммите Восточного партнерства, сообщает Европейский совет.

Как пишет Радио Азатутюн, председатель Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные переговоры с лидерами Армении и Азербайджана, продолжив состоявшиеся ранее на этой неделе обсуждения вокруг сложившейся в регионе ситуации и организации саммита Восточного партнерства, который состоится 15 декабря в Брюсселе.

Согласно официальному сообщению Европейского совета, «лидеры двух стран согласились встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить региональную ситуацию и пути преодоления разногласий во имя процветающего и стабильного Южного Кавказа, чему содействует Евросоюз».

Согласно сообщению официального Брюсселя, в ходе телефонных разговоров с Шарлем Мишелем лидеры Армении и Азербайджана также согласились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, которая послужит механизмом предотвращения инцидентов.

Это будет третья встреча глав Армении и Азербайджана лицом к лицу после прошлогодней Карабахской войны. Две предыдущие встречи были организованы по инициативе России и прошли в Москве с участием президента РФ Владимира Путина.