ЕСПЧ отказался подключить омбудсмена Грузии к рассмотрению дела Саакашвили

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Народному защитнику Грузии в просьбе о подключении третьей стороной к рассмотрению обеспечительной меры по делу экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщила омбудсмен Нино Ломджария.

«Как сказал суд, по их процедуре подключение третьей стороны возможно только во время рассмотрения дела по существу. Они отказали нам на основании процедуры», - сказала Ломджария.

При этом она подчеркнула, что аппарат Народного защитника Грузии рассчитывал создать прецедент, поскольку прямого запрета на подключение третьей стороны во время рассмотрения обеспечительных (временных) мер по иску не существует. В тоже время Нино Ломджария подчеркнула, что обязательно подаст аналогичное прошение в ЕСПЧ, когда рассмотрение дела будет начато по существу.

Ломджария рассчитывала предоставить ЕСПЧ дополнительную информацию по делу в случае подключения Народного защитника третьей стороной. Среди прочего в Страсбургский суд омбудсмен планировала направить заключение группы врачей, которые рекомендовали перевести Саакашвили из тюремной больницы в частный госпиталь ввиду критического состояния его здоровья, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В ответ на иск адвокатов Саакашвили ранее ЕСПЧ призвал власти Грузии обеспечить безопасность политика в тюрьме и предоставить ему необходимое медицинское лечение. Одновременно экс-президента Грузии призвали прекратить голодовку. Саакашвили пообещал начать курс реабилитации сразу после перевода в Военный госпиталь Гори.