Народному защитнику требуется защита от «Грузинской мечты»

Голодовки Михаила Саакашвили и Элене Хоштария обретают характер драмы. Несколько часов назад адвокаты третьего президента сообщили, что он внезапно потерял сознание. Тем временем в «Грузинской мечте» и сегодня продолжают называть его голодовку «фейком», как и заключение приглашенных Народным защитником врачей о необходимости срочной госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику. Но голодовкой Элене Хоштария власть явно озабочена всерьез, хоть ответственность и за ее состояние возлагают на Саакашвили.

Михаилу Саакашвили, возможно, требуется срочная медицинская помощь. Хотя пенитенциарная служба сегодня сообщила, что его состояние стабильно, но подробную информацию о состоянии голодающего уже 49-й день третьего президента позже, как и было обещано, представил реаниматолог, заявивший, что Саакашвили понадобились некоторые реаниматологические мероприятия. Тревожные подозрения подтвердил вечером и его адвокат Бека Басилая, сообщив вечером, что Саакашвили потерял сознание:

«Не могу делать медицинских оценок, но он был в очень тяжелом состоянии. Он упал, пока принесли носилки, он был в очень плохом состоянии. Миша выходил со встречи с адвокатами, должен был подняться наверх, но, выходя, рухнул на пол. Сотрудники старались открыть ему глаза, потом положили на носилки. Сейчас я не знаю, в каком он состоянии. 10 минут, как его унесли, не знаю куда».

Группа врачей, приглашенных Народным защитником, еще накануне заявили, что в любой момент Саакашвили может оказаться в критическом и необратимом состоянии. Потому они посчитали необходимым продолжить его лечение в гражданской клинике. Но выводы врачей в «Грузинской мечте» восприняли через призму их политических симпатий, сочтя всех восьмерых врачей, как и самого Народного защитника Нино Ломджария, сторонниками «Нацдвижения» и Михаила Саакашвили. А председатель партии власти Ираклий Кобахидзе, не скрывая опасений по поводу возможных беспорядков после перевода экс-президента в гражданскую клинику, пригрозил врачам и омбудсмену уголовным преследованием:

«Когда выкладывается такое «фейк-заключение», в том числе со стороны врачей и Народного защитника, представьте себе, что за этим «фейком» последовало бы продолжение и перевод в гражданскую клинику, и за этим последует сценарий, которого мы боимся. В этом случае за такой очередной «фейк» может последовать прямая ответственность, в том числе омбудсмена и врачей».

Кроме того, лидеры «Грузинской мечты» возлагают на Михаила Саакашвили ответственность и за других политиков, голодающих в знак солидарности с ним. Вице-спикер Мамука Мдинарадзе не скрывал, что он больше переживает за лидера «Дроа» Элене Хоштария, которая более двух недель в знак протеста голодает в здании парламента, чем за Михаила Саакашвили.

«Если бы у Саакашвили хватило мужества, если бы он был мужчиной, он хотя бы ради Хоштария прекратил бы фейк-голодовку», – повторяли сегодня лидеры «Грузинской мечты». Впрочем, пока они и сами ради Хоштария не готовы перевести Саакашвили в гражданскую клинику.

Новость о потере сознания Саакашвили для лидера фракции «Нацдвижения» Хатии Деканоидзе стала тревожным признаком неминуемых драматических событий:

«Это значит, что незамедлительно нужно переводить Саакашвили в гражданскую клинику. Сегодняшняя информация показывает, что мы все становимся соучастниками убийства».

Для того чтобы изучить на месте состояние третьего президента, направила своего представителя и Народный защитник Нино Ломджария. Она выпады председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе оценила как попытку запугивания конституционного органа и независимых экспертов. В специальном заявлении омбудсмен обращается к ООН, ОБСЕ и другим правозащитным международным организациям с призывом изучить данный факт и дать правовые оценки.

Хотя многие наблюдатели опасаются, что более действенные оценки западных партнеров могут оказаться такими же запоздалыми, как вчерашняя реакция президента Саломе Зурабишвили по поводу голодовки бывшего президента и позиции власти по отношению к нему. Ее мнение о том, что все-таки нужно защищать честь и достоинство заключенного Саакашвили, в «Грузинской мечте» вовсе не стали комментировать, а в оппозиции слова президента назвали пустыми и никчемными.