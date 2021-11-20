Саакашвили после 50-дневной голодовки стал принимать пищу по прописанной схеме

Миллиардер и основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили описал работу нынешнего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в тот период, когда он не занимался политикой, однако входил в его ближнее окружение.

Иванишвили дал показания суду Бермуд в связи со своим иском к швейцарскому банку Credit Suisse Group AG. Видеокадры из интервью распространила грузинская телекомпания «Формула», сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Я сделаю одну маленькую ремарку в связи с Гарибашвили, и вообще, это будет хорошо [cказать] об ассистентах, раз их так интересует Гарибашвили. Гарибашвили не был для меня авторитетом. Гарибашвили не был финансистом. Если Credit Suisse давал мне понять, что надо было подписаться и это делалось для меня, то как это мог перепроверить Гарибашвили? А вот письма, которые отправлялись, или же, скажем, приезжала делегация, с делегацией надо было согласовать время, или мне нужно было перечислить деньги, сделать звонки, организовать встречу, и тому подобное… Раз в месяц надо было узнать, какие суммы на счетах, что осталось, и так далее».

На вопрос: То есть, он у вас был как секретарь? Иванишвили рассмеялся и ответил так: «Называйте, как хотите, упоминайте его так, как хотите».

Иванишвили также рассказал о своей политической карьере в Грузии, где он после победы своей партии на выборах в 2012 году стал премьер-министром, а через год добровольно ушел в отставку. Следующим премьером от партии Иванишвили «Грузинская мечта» стал Ираклий Гарибашвили. При этом Иванишвили неоднократно обвиняли в «закулисном» управлении страной/

«Я немного похвалюсь, извините меня, но вы не найдете в истории политики, чтобы пришла команда, победила [на выборах], я был назначен первым лицом в Грузии, и сделал все, что пообещал населению. Через год, когда я был на пике, я оставил свою должность. Второго такого примера в истории мировой политики не существует, это я вам говорю откровенно. Весь народ ходил за мной, никто не хотел, чтобы я уходил в то время, когда я ушел – настолько я был популярен», - сказал Иванишвили.

По данным делового издания Bloomberg, Иванишвили обвиняет Credit Suisse в том, что банк не сумел пресечь, несмотря на явные признаки, мошенничество его личного банкира Патрика Лескодрона, в результате чего Иванишвили потерял 400 миллионов долларов из своего капитала. Кроме суда Бермуд, Иванишвили судится с банком в Новой Зеландии и в Сингапуре.