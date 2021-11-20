Массовая голодовка политиков в Грузии завершилась

После перевода Михаила Саакашвили в Горийский военный госпиталь, грузинские оппозиционеры вслед за экс-президентом решили прекратить голодовку. Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария, голодавшая 17 дней, проходит реабилитацию, отказались от этой формы протеста и другие оппозиционные депутаты. Впрочем, они обещают продолжить борьбу за освобождение Саакашвили, но уже другими методами.

Экс-президент Грузии начинает курс реабилитации. 50-дневную голодовку Михаил Саакашвили решил прервать вчера, после согласия властей перевести его в Горийский военный госпиталь Минобороны.

Третьего президента перевезли из Глдани в Гори на реанимобиле. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное, хотя и тяжелое, сообщил сегодня журналистам врач Саакашвили Николоз Кипшидзе:

«Михаил Саакашвили переведен в палату интенсивной терапии. Сразу было проведено несколько тестов, его состояние тяжелое. Я знаю многих служащих этого госпиталя, это достаточно хорошие и опытные врачи, кроме того, здесь находятся и группы (врачей) из Республиканской больницы».

Отказ от голодовки Михаил Саакашвили объяснил нежеланием рисковать жизнями людей, которые в поддержку экс-президента прибегли к такой же форме протеста. На предложение Минюста Грузии временно перевестись в Горийский госпиталь, Саакашвили согласился вчера только после трехчасовой консультации со своим адвокатом Никой Гварамия:

«Мы довольны проведенными процедурами – перевозкой его в госпиталь. Естественно, визиты адвокатов не будут ограничиваться, однако в первое время все же придется воздержаться от частых визитов, учитывая проводимые медицинские процедуры и его состояние. Мы максимально включены в процесс, полностью доверяем местным врачам, однако хотим, чтобы точный протокол лечения был составлен совместно со сторонними экспертами. Так он пройдет полноценный и правильный курс лечения, реабилитации после очень тяжелой голодовки», – сообщил Гварамия журналистам, после посещения своего подзащитного.

Адвокат и по совместительству гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» считает, что перевод Саакашвили в медучреждение гражданского сектора – это результат давления, оказанного гражданами Грузии и международным сообществом на власть.

Представители правящей «Грузинской мечты» оправдывают свое решение попыткой остановить «эпидемию голодовки» в стране. Что до Саакашвили, то до вчерашнего дня в его переводе из тюремной палаты в гражданскую клинику не было необходимости, настаивает вице-спикер парламента, экс-министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко:

«Я поговорил с коллегами и ознакомился с результатами тестов и анализов. После такой длительной голодовки обычно ожидается больше осложнений. Но врачи сумели сохранить его стабильное состояние. До вчерашнего дня контролировать осложнения можно было и там, где находился пациент Саакашвили. Вчера, если говорить на языке юристов, возникло новое обстоятельство – кратковременная потеря сознания».

В тяжелом состоянии находилась и лидер партии «Дроа» Элене Хоштария. Вчера с утра она отказалась от поддерживающих жизнеспособность организма медикаментов. Однако уже вечером прекратила голодовку вместе с экс-президентом. Она голодала 17 дней, сообщила врач Хоштария Нино Кантария в эфире телекомпании «Пирвели»:

«Сейчас состояние Элене Хоштария стабильное. Она находится в палате под постоянным наблюдением врачей. Начат процесс наполнения организма электролитами, очень важен процесс возобновления питания. В случае неправильного расчета калорий могут возникнуть осложнения, поэтому мы будем постоянно проводить анализы. Сначала она будет питаться специальными пищевыми добавками, и постепенно мы будем повышать калории. Особое внимание ей нужно уделить в первые дни, пока сложно говорить, сколько дней потребуется на ее восстановление».

Вслед за Саакашвили и Хоштария прекратить голодовку решили и девять депутатов от «Национального движения», один из них – Леван Бежашвили сообщил журналистам:

«Наша цель заключалась именно в том, чтобы спасти жизнь и здоровье человека, и у него была бы возможность перейти в гражданский госпиталь. На этом этапе битвы победа за нами, однако Михаил Саакашвили все же удерживается в заключении незаконно, поэтому борьба за его освобождение продолжится. Естественно, формы этой битвы будут мирные, вместе с этим мы должны добиться назначения внеочередных парламентских выборов».

Эти требования звучали и на вчерашней акции протеста возле здания парламента в Тбилиси. Оппоненты властей анонсировали еще более масштабные митинги до удовлетворения их условий.