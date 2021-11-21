Врачи сообщили о стабилизации состояния Саакашвили

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стабильное, осложнений не наблюдается. Об этом журналистам сообщила реаниматолог Инеза Суламанидзе.

Врач является членом консилиума, созданного по поручению премьера Ираклия Гарибашвили. Впервые Суламанидзе и другие специалисты, входящие в группу, посетили Саакашвили в военном госпитале города Гори в субботу. Сегодня они провели в клинике практически весь день, наблюдая за пациентом, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Еще несколько дней требуют внимания, но можем с уверенностью сказать, что к этому моменту у нас не было осложнений», - сказала Суламанидзе.

По ее словам, лечение идет согласно рекомендациям врача, члена совета Элене Гиоргадзе. Пациент подчиняется указаниям, и все процедуры проходят в спокойном режиме.

«Все налажено, общение налажено, все идет спокойно, в очень гуманном режиме. Г-н Михаил Саакашвили всем доволен. Сегодня все в порядке, эмоциональное состояние нормализовалось, ни одна из процедур, которые ему сегодня провели, не вызвала волнения», - сказала Суламанидзе.

По ее словам, накануне у пациента наблюдалось повышенное давление, но сегодня он чувствует себя лучше. Реаниматолог добавила, что в палате Саакашвили можно открывать окна. Суламанидзе считает, что эта тема не должна быть поводом для спекуляций.

Навестил сегодня Саакашвили и его личный врач Николоз Кипшидзе. Он сообщил журналистам, что процесс выхода из голодовки начался успешно. Кипшидзе указал, что у Саакашвили наблюдаются головные боли, временами повышенное давление. Тем не менее, на данном этапе основная забота врачей - это лечение посттравматического синдрома, считает он. При этом он поблагодарил персонал военного госпиталя, подчеркнув, что разница между ним и пенитенциарным учреждением очень большая.