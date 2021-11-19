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Политика

«Мечта» решила реанимировать и себя, и Саакашвили

Горийский военный госпиталь

Михаила Саакашвили доставят в Горийский военный госпиталь. Такое решение Минюст Грузии принял в три часа дня. Этому предшествовала острая реакция Госдепа США, послов ЕС и США в Грузии в связи ухудшением накануне состояния здоровья Михаила Саакашвили. Чтобы как-то повлиять на власть, оппозиционер Элене Хоштария на 17-й день голодовки отказалась от лечения, поддерживающего жизнеспособность организма.

Теперь слово за Михаилом Саакашвили, сказала у входа в Горийский военный госпиталь министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. Она лично убедилась, что в лечебном учреждении есть все необходимые условия для оказания медицинской помощи третьему президенту. Со слов министра можно заключить, что решающим в этом вопросе стала не 50-дневная голодовка Михаила Саакашвили, а голодовка депутатов в знак солидарности с ним:

«Мы получили «эпидемию голодовки», которая была недопустима. Несмотря на то, что мы старались уделить максимальное внимание каждому голодающему, состояние здоровья у многих наших депутатов очень ухудшилось. Вы знаете, что было принято решение перевести третьего президента в горийский госпиталь, где ему будет оказана назначенная врачами необходимая медицинская помощь. Он обещал, что в этом случае он прекратит голодовку, соответственно, та череда голодовок, которую мы получили за последнее время, также будет прекращена по всей стране».

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«Мечта» решила реанимировать и себя, и Саакашвили
by Эхо Кавказа

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Другие представители правящей «Грузинской мечты» называли при этом конкретное имя. 17-дневная голодовка лидера партии «Дроа» Элене Хоштария в здании парламента не на шутку обеспокоила членов партии власти. После того, как Михаил Саакашвили накануне потерял сознание и ему понадобилась помощь реаниматолога, Хоштария отказалась от поддерживающих жизнеспособность организма медикаментов. Кульминацией стало эмоциональное обращение к властям матери Хоштария – Ирины Гунцадзе:

«У вас нет права не считаться с историей Грузии, у вас нет права убивать людей. Михаил Саакашвили уже обречен, мы все знаем. Моя дочь – твердая скала, и она не изменит своего решения. Она отказалась от медикаментов, и это значит, что Элене Хоштария – ваша жертва. Обращаюсь ко всем международным организациям, посольствам: срочно примите меры! Сегодня в опасности жизнь моей дочери – Элене Хоштария, матери четверых детей, которая жертвует собой ради Грузии, ради каждого гражданина Грузии. Если вы этого не сделаете, возьмите в руки «маузер», поставьте нас к стене и расстреляйте, как в 1937 году».

Параллельно не прекращались заявления со стороны Госдепа США, послов ЕС и других стран в Грузии, а также народных защитников Грузии и Украины, аппарата госинспектора, общественников – с призывом к власти обеспечить должную медицинскую помощь Михаилу Саакашвили и защитить его права на жизнь, здоровье и достоинство.

К трем часам дня министр юстиции Рати Брегадзе сообщил, что власти готовы перевести Михаила Саакашвили в Горийский военный госпиталь. И там же предупредил, что, в случае акции протеста у госпиталя, третьего президента вернут обратно в глданскую тюремную больницу.

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе объяснял журналистам, что военный госпиталь – максимально охраняемый объект, что он максимально снижает риски дестабилизации, чего, не скрывая, опасались власти. Поведал Ираклий Кобахидзе и о главной причине данного решения: «Для нас все-таки главное – ценности, которые нами движут: это человек, его жизнь и здоровье. Мы увидели, к примеру, что ухудшилось состояние здоровья той же Элене Хоштария, которая голодает более двух недель. Исходя из этого, мы должны были принять какое-нибудь конкретное решение без промедления. И сегодня был такой день».

С учетом всех предыдущих заявлений Кобахидзе оппоненты властей решение назвали запоздалым, но позитивным. И первой на это отреагировала Элене Хоштария:

«Безопасный перевод в горийскую клинику – выход в деле лечения Саакашвили. На этом и основывается прекращение моей голодовки. Считаю, что мы должны быть последовательны и осторожны, когда волнение в обществе становится все больше и на весах – жизнь человека».

При этом Хоштария призвала власти не чинить мелкие препятствия, которые затянут перевод третьего президента в Гори. О том, что оппозиция сдержит свое слово и не будет устраивать акции протеста там, куда будет переведен Саакашвили, от имени всех коллег заявил Гиги Угулава:

«Михаил Саакашвили выполнит свое слово. Как только он будет переведен из Глдани, он прекратит голодовку. Как только Михаил Саакашвили будет переведен в другое лечебное учреждение, все оппозиционные лидеры, включая Нику Мелия, сдержат свое слово и не будут проводить никаких акций протестов у этого учреждения».

Хотя сомнения и опасения остаются. Михаил Саакашвили, который со вчерашнего дня находится в реанимационном отделении тюремной больницы, потребовал встречи с адвокатом Никой Гварамия и консулом Украины в Грузии. Как сообщила депутат «Нацдвижения» Эка Херхеулидзе, Саакашвили опасается, что без сопровождения личного врача, адвоката и украинского консула власти могут не сдержать свое слово.

Ранее версию о том, что, в случае госпитализации Саакашвили в Гори, становится возможным его похищение осетинскими силовиками для передачи российским спецслужбам, усердно распространял адвокат Саакашвили Ника Гварамия. Сегодня вечером перед встречей с Саакашвили он отказался высказывать свое мнение по этому поводу, отметив, что для него главное – какое решение примет третий президент. Последнего врачи на 50-й день голодовки предупредили, что без прекращения такого вида протеста очень скоро наступит летальный исход.

«Фактор пятой колонны в Грузии никто не отменял», – говорит бывший советский диссидент, политолог Вахтанг Дзабирадзе. Он убежден, что оппозиция сдержит свое слово, не будет устраивать в Гори акции протеста, но ситуация настолько накалена, что этим могут воспользоваться недоброжелатели, особенно российские спецслужбы.

Политолог считает, что тайный приезд Саакашвили в страну застал «Грузинскую мечту» врасплох, а дальнейшее поведение властей сделало очевидным для Вахтанга Дзабирадзе следующее:

«Грузинская мечта» обещала поразительную демократию в стране, но никакой демократии нет, есть просто поразительная страна. Мы на проблемы смотрим поверхностно. На самом деле ведь мы живем при той государственной, судебной системе, которую создавали даже не Саакашвили, а коммунисты Советского Союза. Демократические институты не работали ни при одной власти. Можно говорить о маленьком различии: во время правления Саакашвили государство было более агрессивным, чем сегодня. Но за последнее время «Грузинская мечта» показала: если захочет, она будет такой же агрессивной, как прежняя власть, власть Саакашвили, и для этого ей ничего даже не придется менять – вот в чем проблема».

Поздно вечером соратник Саакашвили – Эка Херхеулидзе сообщила, что третий президент не против перевода в Гори, что он учитывает желание и просьбу народа и там, в госпитале, прекратит голодовку, чтобы потом продолжить борьбу против действующего режима вместе с грузинским народом.

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