«Мечта» решила реанимировать и себя, и Саакашвили

Михаила Саакашвили доставят в Горийский военный госпиталь. Такое решение Минюст Грузии принял в три часа дня. Этому предшествовала острая реакция Госдепа США, послов ЕС и США в Грузии в связи ухудшением накануне состояния здоровья Михаила Саакашвили. Чтобы как-то повлиять на власть, оппозиционер Элене Хоштария на 17-й день голодовки отказалась от лечения, поддерживающего жизнеспособность организма.

Теперь слово за Михаилом Саакашвили, сказала у входа в Горийский военный госпиталь министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. Она лично убедилась, что в лечебном учреждении есть все необходимые условия для оказания медицинской помощи третьему президенту. Со слов министра можно заключить, что решающим в этом вопросе стала не 50-дневная голодовка Михаила Саакашвили, а голодовка депутатов в знак солидарности с ним:

«Мы получили «эпидемию голодовки», которая была недопустима. Несмотря на то, что мы старались уделить максимальное внимание каждому голодающему, состояние здоровья у многих наших депутатов очень ухудшилось. Вы знаете, что было принято решение перевести третьего президента в горийский госпиталь, где ему будет оказана назначенная врачами необходимая медицинская помощь. Он обещал, что в этом случае он прекратит голодовку, соответственно, та череда голодовок, которую мы получили за последнее время, также будет прекращена по всей стране».

Другие представители правящей «Грузинской мечты» называли при этом конкретное имя. 17-дневная голодовка лидера партии «Дроа» Элене Хоштария в здании парламента не на шутку обеспокоила членов партии власти. После того, как Михаил Саакашвили накануне потерял сознание и ему понадобилась помощь реаниматолога, Хоштария отказалась от поддерживающих жизнеспособность организма медикаментов. Кульминацией стало эмоциональное обращение к властям матери Хоштария – Ирины Гунцадзе:

«У вас нет права не считаться с историей Грузии, у вас нет права убивать людей. Михаил Саакашвили уже обречен, мы все знаем. Моя дочь – твердая скала, и она не изменит своего решения. Она отказалась от медикаментов, и это значит, что Элене Хоштария – ваша жертва. Обращаюсь ко всем международным организациям, посольствам: срочно примите меры! Сегодня в опасности жизнь моей дочери – Элене Хоштария, матери четверых детей, которая жертвует собой ради Грузии, ради каждого гражданина Грузии. Если вы этого не сделаете, возьмите в руки «маузер», поставьте нас к стене и расстреляйте, как в 1937 году».

Параллельно не прекращались заявления со стороны Госдепа США, послов ЕС и других стран в Грузии, а также народных защитников Грузии и Украины, аппарата госинспектора, общественников – с призывом к власти обеспечить должную медицинскую помощь Михаилу Саакашвили и защитить его права на жизнь, здоровье и достоинство.

К трем часам дня министр юстиции Рати Брегадзе сообщил, что власти готовы перевести Михаила Саакашвили в Горийский военный госпиталь. И там же предупредил, что, в случае акции протеста у госпиталя, третьего президента вернут обратно в глданскую тюремную больницу.

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе объяснял журналистам, что военный госпиталь – максимально охраняемый объект, что он максимально снижает риски дестабилизации, чего, не скрывая, опасались власти. Поведал Ираклий Кобахидзе и о главной причине данного решения: «Для нас все-таки главное – ценности, которые нами движут: это человек, его жизнь и здоровье. Мы увидели, к примеру, что ухудшилось состояние здоровья той же Элене Хоштария, которая голодает более двух недель. Исходя из этого, мы должны были принять какое-нибудь конкретное решение без промедления. И сегодня был такой день».

С учетом всех предыдущих заявлений Кобахидзе оппоненты властей решение назвали запоздалым, но позитивным. И первой на это отреагировала Элене Хоштария:

«Безопасный перевод в горийскую клинику – выход в деле лечения Саакашвили. На этом и основывается прекращение моей голодовки. Считаю, что мы должны быть последовательны и осторожны, когда волнение в обществе становится все больше и на весах – жизнь человека».

При этом Хоштария призвала власти не чинить мелкие препятствия, которые затянут перевод третьего президента в Гори. О том, что оппозиция сдержит свое слово и не будет устраивать акции протеста там, куда будет переведен Саакашвили, от имени всех коллег заявил Гиги Угулава:

«Михаил Саакашвили выполнит свое слово. Как только он будет переведен из Глдани, он прекратит голодовку. Как только Михаил Саакашвили будет переведен в другое лечебное учреждение, все оппозиционные лидеры, включая Нику Мелия, сдержат свое слово и не будут проводить никаких акций протестов у этого учреждения».

Хотя сомнения и опасения остаются. Михаил Саакашвили, который со вчерашнего дня находится в реанимационном отделении тюремной больницы, потребовал встречи с адвокатом Никой Гварамия и консулом Украины в Грузии. Как сообщила депутат «Нацдвижения» Эка Херхеулидзе, Саакашвили опасается, что без сопровождения личного врача, адвоката и украинского консула власти могут не сдержать свое слово.

Ранее версию о том, что, в случае госпитализации Саакашвили в Гори, становится возможным его похищение осетинскими силовиками для передачи российским спецслужбам, усердно распространял адвокат Саакашвили Ника Гварамия. Сегодня вечером перед встречей с Саакашвили он отказался высказывать свое мнение по этому поводу, отметив, что для него главное – какое решение примет третий президент. Последнего врачи на 50-й день голодовки предупредили, что без прекращения такого вида протеста очень скоро наступит летальный исход.

«Фактор пятой колонны в Грузии никто не отменял», – говорит бывший советский диссидент, политолог Вахтанг Дзабирадзе. Он убежден, что оппозиция сдержит свое слово, не будет устраивать в Гори акции протеста, но ситуация настолько накалена, что этим могут воспользоваться недоброжелатели, особенно российские спецслужбы.

Политолог считает, что тайный приезд Саакашвили в страну застал «Грузинскую мечту» врасплох, а дальнейшее поведение властей сделало очевидным для Вахтанга Дзабирадзе следующее:

«Грузинская мечта» обещала поразительную демократию в стране, но никакой демократии нет, есть просто поразительная страна. Мы на проблемы смотрим поверхностно. На самом деле ведь мы живем при той государственной, судебной системе, которую создавали даже не Саакашвили, а коммунисты Советского Союза. Демократические институты не работали ни при одной власти. Можно говорить о маленьком различии: во время правления Саакашвили государство было более агрессивным, чем сегодня. Но за последнее время «Грузинская мечта» показала: если захочет, она будет такой же агрессивной, как прежняя власть, власть Саакашвили, и для этого ей ничего даже не придется менять – вот в чем проблема».

Поздно вечером соратник Саакашвили – Эка Херхеулидзе сообщила, что третий президент не против перевода в Гори, что он учитывает желание и просьбу народа и там, в госпитале, прекратит голодовку, чтобы потом продолжить борьбу против действующего режима вместе с грузинским народом.