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Разведка РФ: Положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии перед войной
Ситуация в Украине в настоящий момент похожа на ту, которая наблюдалась в Грузии перед событиями 2008 года, заявили в Службе внешней разведки РФ.
«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили «сорвался с цепи» и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось», – говорится в заявлении, распространенном пресс-бюро СВР.
Как пишет «Интерфакс», СВР назвала «абсолютно ложной» информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения в Украину.
«Американцы рисуют страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города, убеждают, что у них есть некие «достоверные сведения» о таких намерениях России», – говорится в сообщении.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Россия может начать активные боевые действия против Украины в январе или начале февраля будущего года. По его словам, сейчас Россия сконцентрировала у границ с Украиной более 92 тысяч военнослужащих.
О возможной подготовке нападения России на Украину сообщали и американские СМИ, ссылаясь на данные разведки и источники в администрации. При этом отмечалось, что Кремль пока не принял окончательного решения.
Другие новости дня
Bloomberg: Россия может напасть на Украину из Крыма
США передали союзникам по НАТО данные разведки, которые говорят об увеличении численности российских войск для подготовки вторжения на Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Москва может начать наступление с белорусской территории и из аннексированного Крыма, утверждают собеседники агентства. Предполагается, что во вторжении будут участвовать 100 групп численностью сто тысяч человек. Кроме того, источники утверждают, что российские власти якобы призвали десятки тысяч резервистов.
Ранее о вероятных боевых действиях России против Украины говорил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, вторжение может начаться в январе или феврале 2022 года.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что против России идёт целенаправленная кампания. По словам Пескова, Bloomberg использовали в качестве "трубы" для информационного вброса.
В российской Службе внешней разведки (СВР) информацию о военном вторжении на Украину отвергли. "По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину", - говорится в заявлении СВР. Спецслужба сравнила текущее положение дел вокруг Украины с ситуацией в Грузии в преддверии событий 2008 года.
В Грузии за незаконное хранение оружия задержаны 13 человек
МВД Грузии за последнее время задержало 13 человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Все обыски прошли в разное время на основании постановления суда, пишет агентство «Новости-Грузия».
Полиция изъяла автомат Калашникова, несколько обойм, 281 боевой патрон, гранаты, запалы, автоматическое оружие АК-74, снайперскую винтовку, огнестрельное оружие системы Наган, малокалиберное охотничье ружье, акустический пистолет.
Задержания провели в Тбилиси, а также в регионах Мцхета-Мтианети, Шида Картли, Квемо Картли, Кахети, Самцхе-Джавахети, Самегрело-Земо Сванети, Имерети.
Возраст задержанных от 28 до 60 лет. Преступления по статье 236 (части 3 и 4) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Тихановская призвала лидеров ЕС не контактировать с Лукашенко
Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, выступая в Вене на международном форуме под названием "На пути к счастливому и безопасному будущему Беларуси", призвала лидеров Европейского Союза не поддерживать никаких контактов с Александром Лукашенко и его подчинёнными - по крайней мере до тех пор, пока они не прекратят репрессии в отношении оппонентов.
"Лукашенко нельзя переквалифицировать, ему нельзя доверять, режим не понимает дипломатического языка, - заявила Тихановская. - Диалог должен происходить только тогда, когда все политические заключённые будут освобождены".
В то же время Тихановская отметила, что чем дольше затягивается политический кризис в Беларуси, тем привлекательнее для западных лидеров идея уменьшить давление на Лукашенко и вернуться к так называемой "реальной политике". "Мы видим это на примере кризиса на границе: режим Лукашенко частично получил то, что хотел - некоторую дополнительную легитимность благодаря сотрудничеству. Это не должно быть нормой", - сказала Тихоновская.
Конференция в Вене была организована канцлером Австрии Александром Шаленбергом и министром иностранных дел страны Михаэлем Лингартом. В ней в режиме видеосвязи приняли участие комиссар ЕС Оливер Вархей и министры иностранных дел Германии, Польши, Финляндии, Словении, Словакии, Латвии и Эстонии. Все они подтвердили непризнание легитимности режима Лукашенко, выразили готовность ввести новые санкции против действующего президента Беларуси и его ближайшего окружения, а также продолжить оказывать финансовую помощь белорусскому демократическому сообществу, местным независимым СМИ и неправительственным организациям.
Отдельно отмечается, что отвечая на вопрос об активном участии Австрии в экономике Беларуси, канцлер Шаленберг сказал, что деньги идут частным, а не государственным компаниям, однако он опасается, что в случае полного закрытия ряда компаний их просто заменят в Беларуси другими, которые "не будут заботиться о соблюдении прав человека". Шаленберг также заявил, что Австрия продолжит через министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея требовать от "нелегитимных властей" сесть за стол переговоров с представителями оппозиции.
В свою очередь министр иностранных дел Финляндии Пека Хаависта подчеркнула, что ключёвым участником политического кризиса в Беларуси является Россия, которая поддерживает Лукашенко.
Ранее действующие власти Беларуси отказались от участия в Венской конференции. Министр иностранных дел страны Макей назвал её "бессмысленным" и "абсолютно недружественным шагом". "Пусть проведут это мероприятие для галочки", - резюмировал глава МИД Беларуси.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров поддержал Макея, заявив, что "так диалог не запускается".
- Светлана Тихановская была единым кандидатом от оппозиции на прошлогодних президентских выборах в Беларуси, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Оппозиция, страны ЕС, США и Великобритания не признали итоги выборов. По независимым оценкам, их победителем стала Тихановская, набравшая от 60 до 70 процентов голосов избирателей. После голосования в Беларуси начались самые массовые в истории страны протесты против режима Лукашенко, которые были жестоко подавлены властями.
- По данным правозащитников, при подавлении протестов погибли не менее восьми человек, более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям и пыткам. Власти страны возбудили около тысячи уголовных дел против своих оппонентов, десятки людей, включая лидеров оппозиции, получили длительные сроки заключения. Светлана Тихановская покинула страну и находится на территории Европейского союза. Её муж находится в заключении в белорусской колонии.
В Южной Осетии выявили 26 новых случаев коронавируса
В самопровозглашенной республике Южная Осетия выявили 26 новых случаев коронавируса. Об этом сообщила глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
«В ПЦР-лаборатории проведено 163 исследования. Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1680 человек, 100 сняты с учета медиков за сутки», – сказала глава ведомства.
От последствий коронавируса в цхинвальском медцентре накануне скончалась 85-летняя женщина. Из «красной зоны» за выходные выписали шесть пациентов, госпитализировали 18.
Число выявленных случаев коронавируса в Южной Осетии составляет 9704, из них выздоровели более восьми тысяч, число жертв превысило 160.
Женская сборная Грузии по шахматам выиграла серебро чемпионата Европы
Женская сборная Грузии по шахматам в шестой раз выиграла серебро чемпионата Европы. Турнир прошел в словенском городе Терме Чатеж.
В составе грузинской команды выступали: Нана Дзагнидзе, Лела Джавахишвили, Мери Арабидзе, Саломе Мелия и София Гвентадзе.
Победителем чемпионата Европы стала сборная России, бронзовую медаль завоевала команда Азербайджана.
Женская сборная Грузии по шахматам смогла выиграть чемпионат Европы лишь в 1997 году. Серебро команда завоевала в 1992, 2005, 2009, 2017, 2019, 2021 годах, бронзу – в 2011 и 2015 годах.
В Абхазии оппозиция требует созыва внеочередной сессии парламента
В самопровозглашенной республике Абхазия оппозиция требует созыва внеочередной сессии парламента.
Соответствующее письмо в Народное собрание отправлено сегодня от имени Народно-патриотического альянса, созданного 17 ноября девятью оппозиционными политическими организациями.
В обращении говорится о «кризисе системы правоохранительных органов», обсудить который оппозиция хочет в парламентском формате.
Ранее Народно-патриотический союз Абхазии потребовал от Абхазской государственной телерадиокомпании организовать прямые эфиры для обсуждения актуальных тем, открыть доступ оппозиционным политикам на абхазское телевидение и дать им возможность высказывать альтернативное мнение.
Мать Саакашвили: общество должно требовать освобождения героя «Революции роз»
Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания навестила сына в Горийском военном госпитале. Она говорит, что Саакашвили все еще слаб и с трудом передвигается.
«Ситуация намного лучше, чем в предыдущие дни, но в целом он слаб. Судя по тому, что я видела, ему трудно ходить. Кажется, у него проблемы с мышцами. Реабилитация займет некоторое время. Медсестры, которых я видела, очень понравились, я осталась довольна», – заявила Аласания.
Мать политика напомнила, что завтра – годовщина «Революции роз».
«Когда герой «Революции роз» лежит за решеткой, меня это никак не радует. Мы, как общество, что мы об этом думаем, разве это нормально?», – добавила она.
«Я желаю свободы Михаилу Саакашвили, и общество должно требовать того же. Мы перешли в какой-то маразм», – заявила Аласания.
Как сообщалось ранее, Михаил Саакашвили был переведен в Горийский госпиталь и после 50-дневной голодовки начал принимать пищу по прописанной схеме.
Бжания подписал указ об учреждении абхазского посольства в Никарагуа
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ об учреждении посольства в Никарагуа. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
«В связи с установлением дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа учредить Посольство Республики Абхазия в Республике Никарагуа в г. Манагуа», – говорится в указе.
Документ был подписан 2 ноября 2021 года, однако об этом в пресс-службе сообщили лишь сегодня.
Ранее о планах открыть в 2022 году посольство в Никарагуа в рамках визита в эту центральноамериканскую страну объявил Даур Кове, который до 17 ноября руководил абхазским МИДом.
«Эхо Кавказа» уже писало, что победителем прошедших 7 ноября президентских выборов стал действующий лидер Никарагуа Даниэль Ортега, в 2008 году признавший независимость Абхазии и Южной Осетии.
На прошлой неделе президент США Джо Байден издал постановление о запрете въезда в страну членам правительства Никарагуа. Он также продлил на один год санкционный режим в отношении Никарагуа. Байден считает, что «репрессивные и жестокие действия правительства Ортеги и тех, кто его поддерживает, вынуждают Соединенные Штаты действовать».
С мая этого года спецслужбы Никарагуа арестовали семь возможных кандидатов в президенты, назвав их «агентами империи янки». В августе МВД Никарагуа запретило работу в стране последних шести западных НКО.
В тюрьмах в Никарагуа сидят студенческие лидеры, политические активисты, вожаки крестьянских общин и сотни общественных деятелей. При этом Ортега, непримиримый борец с «американским империализмом» – друг России, Кубы, Венесуэлы, Китая, Ирана и КНДР.
Адмирал Попов заявил, что «Курск» погиб от столкновения с подлодкой НАТО
Государственное агентство РИА Новости опубликовало интервью адмирала Вячеслава Попова, который на момент катастрофы атомной подводной лодки "Курск" занимал должность командующего Северным флотом. В нем Попов утверждает, что причиной катастрофы российской атомной подлодки "Курск", которая затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море, было столкновение с подлодкой одной из стран НАТО. На борту "Курска" были 118 членов экипажа, все они погибли, катастрофа субмарины стала одной из самых больших трагедий на российском флоте и стала причиной сильной критики российских властей и лично Путина.
Адмирал заявил, что название субмарины НАТО, которая якобы стала виновницей катастрофы "Курска", ему известно "с вероятностью 90%". Однако, по словам адмирала, "чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их", а он этого сделать не может. По его утверждению, подлодка одной из стран НАТО следила за "Курском" и, вероятно, слишком сильно приблизилась к нему, "либо маневр "Курска" привел к потере контакта".
"Ну он слышит, слышит, слышит, слышит и следит: вот "Курск", вот лодка. А потом "Курск" совершает какие-то действия, маневр какой-то или действия технические, что у него меняется – или пропадает, или снижается – уровень шумности. Он перестает его видеть, он стремится подскочить, чтобы услышать снова, чтобы контролировать. А он в это время совершил поворот, вот тебе на, вот тебе столкновение. Ну я моделирую", – сказал адмирал.
По его словам, две подлодки столкнулись. Российская подлодка при этом якобы ударилась носовой частью, а как располагалась иностранная – Попов говорить не стал. Адмирал утверждает, что именно в результате этого столкновения у "Курска" был поврежден торпедный аппарат: произошел взрыв торпеды, затопление первого отсека, после чего российская подводная лодка пошла на дно.
"От первого столкновения, от собственного столкновения и от второго мощного взрыва пострадала и иностранка, почему и лежала тоже на грунте до восстановления способности двигаться, но с ограничениями", – сказал адмирал.
По официальной версии России, "Курск" затонул в 175 километрах от Североморска в результате взрыва экспериментальной торпеды на ее борту и последующей детонации боезапаса в ходе учений. Версия о том, что причиной катастрофы была иностранная субмарина, ранее властями РФ и госСМИ не поддерживалась и если и озвучивалась, то в разряде маргинальных.
По словам Бориса Кузнецова, адвоката родственников моряков, погибших на "Курске", подлодка вообще не должна была выходить в море, а уж тем более – стрелять перекисно-водородной торпедой, взорвавшейся в аппарате №4: экипаж, по его словам, не имел представления, как пользоваться этим оружием. Также, по словам адвоката, "совершенно бездарно" была проведена спасательная операция, во время которой Россия отказалась от помощи иностранных государств в спасении моряков.
Некоторое время назад США рассекретили часть стенограммы беседы экс-президента США Билла Клинтона с президентом России Владимиром Путиным от 6 сентября 2000 года в Нью-Йорке, где в том числе обсуждалась гибель "Курска".
"Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики", – предположил во время этой беседы Клинтон. На это российский президент отвечает: "Хорошего выбора у меня не было. Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что, если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей".
Затем Путин снова возвращается к теме своего рейтинга: "Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение. Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться".
"Мы чувствовали себя бессильными во время этой катастрофы. Сейчас все выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд, – также говорит Путин. – Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела". Причины гибели "Курска" президенты, согласно материалам стенограммы, не обсуждали.
Данные о катастрофе "Курска" в России будут засекречены минимум до 2030 года. После катастрофы руководство флота также приняло решение о подрыве находящихся на дне Баренцева моря фрагментов субмарины. По утверждению РИА Новости к интервью Попова, это было необходимо с точки зрения безопасности мореплавания – из-за того, что субмарина затонула в районе активного судоходства и рыбного промысла, а на ее борту оставались неразорвавшиеся торпеды.
По сообщениям в российских и иностранных СМИ в 2000 году, в районе учений находились несколько иностранных подлодок, которые наблюдали за российскими учениями, в том числе АПЛ Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Ни США, ни Великобритания официально не комментировали заявления Попова.
Представлять Грузию на Саммите демократии в США будет Саломе Зурабишвили
Грузию на Саммите демократии в США будет представлять президент Саломе Зурабишвили. Об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил на сегодняшнем заседании правительства.
По его словам, Зурабишвили получила личное приглашение из Вашингтона, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Несколько недель назад мы распространили информацию о том, что Грузия приняла приглашение от президента Байдена принять участие в Саммите демократии. Теперь мы получили приглашение на имя госпожи президента и, по нашему решению, госпожа президент примет участие от имени нашей страны на этом саммите, который состоится 10 декабря», – заявил Гарибашвили.
Премьер также сообщил, что 1-2 декабря Грузия приглашена на министерскую встречу НАТО, в которой примет участие глава МИД Давид Залкалиани.
Сам Гарибашвили готовится к встрече Ассоциированного трио – премьер-министров Грузии, Украины и Молдовы.
«Сейчас мы готовимся к встрече Ассоциированного трио, которая, как ожидается, состоится 30 ноября и 1 декабря в Брюсселе. У нас уже есть предварительное согласие и подтверждение этого. Это будет подготовительный визит к саммиту Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 15 декабря и в котором я приму участие», – сказал Гарибашвили.
- На днях осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили через своих адвокатов и членов партии направил в международное издание Politico письмо, в котором призвал администрацию Джо Байдена отменить свое решение пригласить правительство Грузии на предстоящий Саммит демократии.
Чечня предложила не упоминать национальность преступников в СМИ
Парламент Чечни внёс в Госдуму законопроект о запрете упоминания национальности и вероисповедания человека, причастного к преступлению.
Упоминания происхождения и религии возможных преступников, по мнению разработчиков документа, оскорбляют чувства верующих. Авторы считают, что принятие закона обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия в России.
Изменения предлагается внести в закон о СМИ, в статью о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации.
Парламент Чечни начал разработку законопроекта после того, как глава республики Рамзан Кадыров раскритиковал журналистов, которые назвали подозреваемых в нападении на москвича с ребёнком "лицами кавказской национальности". Кадыров тогда написал, что в сообщениях СМИ о происшествиях есть только две категории граждан – кавказцы и люди без национальности.
Премьер-министр Грузии выступил за запрет онлайн-казино
В Грузии могут запретить онлайн-казино. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
По его словам, на первом этапе возрастной порог для любителей онлайн-казино в стране будет поднят до 25 лет. Власти также планируют запретить рекламу и поднять налоги для игорного бизнеса.
«Вопрос, который очень волнует население, – это игорный бизнес и онлайн-казино. Через эти онлайн-казино из страны уходит один миллиард пятьсот миллионов лари. Наша молодежь, наши граждане каждый день играют в онлайн-казино и проигрывают деньги», – отметил премьер.
Гарибашвили говорит, что уже обсудил этот вопрос с экономическим блоком правительства, в том числе с министром финансов.
«Мы думаем внести законодательную инициативу, направленную на повышение налогов для владельцев онлайн-казино. Подавляющее большинство из них – иностранные компании, и, к сожалению, деньги наших граждан уходят за границу», – сказал Гарибашвили.
По словам премьер-министра, «на втором этапе» онлайн-казино следует полностью запретить.
«Я готов открыто говорить об этом и надеюсь, что в этом направлении будет общественная поддержка. Мы будем активно работать с парламентом и вместе примем оптимальное, разумное решение», – заявил Ираклий Гарибашвили.
- В 2019 году парламент Грузии провалил законопроект, одним из пунктов которого было введение запрета на рекламу, популяризацию и спонсорство казино.
Возгорание автомобиля в Сухуми может быть связано с покушением на вора в законе
В Сухуми, на улице Басария накануне загорелся автомобиль Honda Fit. Об этом сообщили в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
По информации ведомства, на место ЧП были направлены пожарные и спасательные расчеты. В результате происшествия пострадавших нет, говорится в сообщении.
По неподтвержденным данным, инцидент связан с неудачным покушением на вора в законе Тенгиза Лакербая (Тенгуляш). В соцсетях пишут, что произошла перестрелка, в ходе которой был ранен человек. Предположительно, сожгли автомобиль, который использовали нападавшие.
Отметим, что Сухумский городской суд в 2020 году приговорил Лакербая к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии-поселении. По информации сайта «Прайм-Крайм», 8 июля 2021 года он был освобожден.
Сергей Лавров поздравил Инала Ардзинба с назначением
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил Инала Ардзинба с назначением на пост министра иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского ведомства.
В поздравительном послании говорится:
«Уважаемый Инал Батувич. Поздравляю Вас с назначением на пост министра иностранных дел Абхазии!
Перед республикой стоят важные задачи по укреплению её международных позиций, упрочению региональной стабильности и безопасности.
Российская сторона продолжит оказание всемерного содействия в достижении этих целей».
Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября. С назначением его поздравили главы МИД трех самопровозглашенных республик – Южной Осетии, Приднестровья, Нагорного Карабаха.
- Инал Ардзинба – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба. Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР».
- Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
В Грузии выявили 1851 новый случай коронавируса, 55 пациентов скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 55 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 11 553.
За сутки в стране выявили 1851 новый случай коронавируса. Накануне провели 22 012 тестов: PCR-тестов – 8875, экспресс–тестов на антиген – 13 137.
Выздоровели еще 5530 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 814 097, выздоровевших – 755 229.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,41%, за последние 14 дней составляет 9,25%, за неделю – 8,97%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 1644 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 097 159.
Для лечения Михаила Саакашвили могут потребоваться психолог и психиатр
Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе считает, что в процессе лечения политика, возможно, потребуется помощь психолога и психиатра.
«Я считаю, что необходимо подключить психолога и психиатра», – сказал Кипшидзе журналистам после посещения Саакашвили в военном госпитале в Гори, куда он был ранее переведен из тюремной больницы.
Врач также не исключил необходимость подключения специалистов из-за рубежа для оценки состояния Саакашвили.
«Угрозы пока существуют, не могу сказать, что опасность миновала и все хорошо. Нужно наблюдать и смотреть, что и как будет. Продолжает лечение, отмечается общая слабость, головная боль, играет давление», – отметил Кипшидзе, говоря о состоянии пациента.
Как сообщалось ранее, Михаил Саакашвили после 50-дневной голодовки начал принимать пищу по прописанной схеме.
Один из самых известных раскольников РПЦ погиб в ДТП
Бывший епископ РПЦ Анадырский и Чукотский 60-летний Диомид (Дзюбан) разбился в ДТП. Он был одним из самых известных раскольников от Русской православной церкви. В 2007 году он выпустил обращение, в котором, в числе прочего, обвинил церковь в соглашательстве с антинародной политикой Кремля, централизации власти вокруг патриарха и экуменизме. За это был лишён сана Архиерейским собором.
Диомид не признал это решение. В его поддержку было собрано 20 тысяч подписей. Он объявил, что отлучает от церкви патриарха Алексия II (Ридигера), будущего патриарха митрополита Кирилла (Гундяева) и других епископов и продолжил обвинять церковь в стяжательстве и обмирщении.
Вокруг иерарха сформировалась группа сторонников ультраконсервативных и монархических взглядов, с которыми он продолжал совершать богослужения. Автокатастрофа, в которой он разбился, произошла 20 ноября в Ленинградской области, когда он совершал пастырскую поездку, сообщают его прихожане.
Кроме Алексия и РПЦ Диомид отдельно критиковал Кирилла. 20 ноября тот праздновал своё 75-летие. Смерть епископа предстоятель РПЦ не комментировал.
В Болгарии на второй президентский срок переизбран Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев победил с большим преимуществом во втором туре выборов 21 ноября своего соперника Анастаса Герджикова.
Согласно предварительным данным ЦИК, Радев набрал около 68 процентов голосов избирателей. За его главного соперника, ректора Софийского университета Анастаса Герджикова проголосовали около 32 процентов избирателей.
Герджиков поздравил победителей, выразил надежду, что в ближайшие 5 лет "их обещания" сбудутся. Он также заявил о намерениях больше не участвовать в политике и вернуться работать в университет.
Социологический институт Gallup International считает, что за Радева голосовали избиратели Болгарской социалистической партии, партии "Есть такой народ" и коалиции "Продолжаем перемены", а за Герджикова избиратели партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (GERB) и Движения за права и свободы". Явка избирателей была рекордно низкой, сообщает Болгарская служба Радио Свободная Европа.
Выборы состоялись в атмосфере общественного недовольства коррупцией во властных структурах. На парламентских выборах на прошлой неделе это недовольство выразилось в победе новой антикоррупционной партии над сторонниками бывшего премьера Бойко Борисова.
После завершения голосования 21 ноября Румен Радев заявил журналистам: "Беспрецедентный политический месяц, когда проводились парламентские и президентские выборы, показал, что народ требует перемен, требует покончить с коррупцией, казнокрадством и беззаконием. Народ требует отстранить мафию от власти".
Президентский пост в Болгарии имеет в основном церемониальное значение, но предоставляет главе государства широкие возможности для влияния на общественное мнение. Президент, согласно конституции, получает большие полномочия в период политических кризисов, включая право назначать переходные правительства.
Румен Радев, бывший командующий военно-воздушными силами, приобрёл популярность благодаря открытой поддержке массовых протестов против коррупции в 2020 году, когда премьер-министром был Бойко Борисов.
Анастас Герджиков, ректор Софийского университета, поддержанный партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" (GERB) Бойко Борисова, признал поражение на президентских выборах. Герджиков выразил сожаление в связи с тем, что ему не удалось убедить сограждан в своей способности "объединить нацию".
В ближайшее время должны начаться переговоры Радева с политическими партиями о формировании нового правительства Болгарии.
- На прошедших 14 ноября парламентских выборах в Болгарии победила новая антикоррупционная коалиция "Продолжаем перемены". Её возглавляют два выпускника Гарварда - Кирил Петков и Асен Васильев.
- Зарубежные СМИ назвали Петкова одним из вероятных претендентов на пост главы правительства. Он заявил, что готов вести диалог о формировании правительства со всеми партиями в стране, кроме партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым и партии турецкого меньшинства "Движение за права и свободы" (ДПС). Победители парламентских выборов считают именно эти две политические силы ответственными за процветающую в стране коррупцию.
На 76-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Русланова
В Москве на 76-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Русланова. О причинах смерти не сообщается.
Нина Русланова родилась в 1945 году в городе Богодухов Харьковской области Украины. Точная дата ее рождения неизвестна, своих родителей она не знала и воспитывалась в детском доме.
После окончания ПТУ Русланова поступила в Харьковский театральный институт. Проучившись один курс, она уехала в Москву, где поступила в театральное училище имени Щукина. С 1969 года Русланова - актриса театра имени Вахтангова. В нем она проработала больше 15 лет.
В 1967 году Русланова впервые сыграла роль в кино - это был фильм Киры Муратовой «Короткие встречи». После этого снялась в 147 картинах. Многие из известных ролей Руслановой - эпизодические, однако каждая из таких ролей надолго запоминалась зрителям.
Среди фильмов, в которых снялась Русланова - «Афоня», «Мой друг Иван Лапшин», «Тени исчезают в полночь», «Кин-дза-дза!», «Собачье сердце».
В 2001-м году Кембриджский биографический центр включил Нину Русланову в список «выдающихся артистов XX века».
Сын Пескова после смерти знакомого в ДТП пообещал «продолжить гонять»
Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Мика Песков выложил в инстаграме пост, в котором пообещал «продолжить гонять» на автомобиле, несмотря на гибель в ДТП в центре Москвы своего знакомого – блогера Саида Губденского.
Скриншот сообщения Мики Пескова выложило издание «Медуза», признанное российскими властями «иностранным агентом». Пресс-секретарь президента России, комментируя пост сына, заявил, что это писал не он. «Скриншот он перепостил», – сказал Дмитрий Песков, не уточнив, кому тогда принадлежит обещание «гонять».
Накануне блогер Саид Губденский, который вел популярный блог об автомобилях в ютьюбе, разбился насмерть в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, выехав на высокой скорости на встречную полосу и спровоцировав аварию. Кроме Губденского, который находился за рулем, в ДТП погиб президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Еще несколько человек пострадали.
По данным СМИ, у Губденского были десятки неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения, большинство из них – за серьезное превышение скорости.
Врачи сообщили о стабилизации состояния Саакашвили
Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стабильное, осложнений не наблюдается. Об этом журналистам сообщила реаниматолог Инеза Суламанидзе.
Врач является членом консилиума, созданного по поручению премьера Ираклия Гарибашвили. Впервые Суламанидзе и другие специалисты, входящие в группу, посетили Саакашвили в военном госпитале города Гори в субботу. Сегодня они провели в клинике практически весь день, наблюдая за пациентом, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Еще несколько дней требуют внимания, но можем с уверенностью сказать, что к этому моменту у нас не было осложнений», - сказала Суламанидзе.
По ее словам, лечение идет согласно рекомендациям врача, члена совета Элене Гиоргадзе. Пациент подчиняется указаниям, и все процедуры проходят в спокойном режиме.
«Все налажено, общение налажено, все идет спокойно, в очень гуманном режиме. Г-н Михаил Саакашвили всем доволен. Сегодня все в порядке, эмоциональное состояние нормализовалось, ни одна из процедур, которые ему сегодня провели, не вызвала волнения», - сказала Суламанидзе.
По ее словам, накануне у пациента наблюдалось повышенное давление, но сегодня он чувствует себя лучше. Реаниматолог добавила, что в палате Саакашвили можно открывать окна. Суламанидзе считает, что эта тема не должна быть поводом для спекуляций.
Навестил сегодня Саакашвили и его личный врач Николоз Кипшидзе. Он сообщил журналистам, что процесс выхода из голодовки начался успешно. Кипшидзе указал, что у Саакашвили наблюдаются головные боли, временами повышенное давление. Тем не менее, на данном этапе основная забота врачей - это лечение посттравматического синдрома, считает он. При этом он поблагодарил персонал военного госпиталя, подчеркнув, что разница между ним и пенитенциарным учреждением очень большая.
Совет безопасности РФ: растет поток мигрантов через Россию в Евросоюз
В Совете безопасности РФ считают, что потоки мигрантов из других стран через территорию России увеличиваются.
Замсекретаря Совета Александр Гребенкин в интервью «Российской газете» уточнил, что речь идет о выходцах из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Мигранты направляются, в основном, в страны Европейского союза.
По-прежнему актуальной для России назвал Гребенкин проблему незаконной экономической миграции из центральноазиатских республик, Молдавии и Украины. Граждане этих стран направляются в Россию на заработки, сообщает ТАСС.
Только в этом году, заявляет замсекретаря Совета безопасности, российские пограничники отказали во въезде более чем 22 тысячам иностранных граждан».
Прекратившая голодовку Хоштария останется в клинике еще около недели
Депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария, голодавшая в течение 17 дней, покинет клинику «Нью Хоспиталс» не раньше чем через неделю. Об этом Хоштария написала на своей странице в Facebook.
«Я еще не перешла к приему пищи. Пока мне дают какие-то специальные жидкости», - написала Хоштария.
Она добавила, что твердая пища в ее рационе начнет появляться только через несколько дней. Говоря о своем состоянии, Хоштария сообщила, что все еще ощущает слабость и много спит. В целом, по ее словам, процесс реабилитации «идет как надо».
- Элене Хоштария отказывалась от приема пищи с 3 по 19 ноября в знак солидарности с объявившим голодовку экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Депутат прекратила голодание после того, как стало известно, что Саакашвили переведут из больницы глданской тюрьмы в военный госпиталь в городе Гори (Шида Картли), сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Нидерландах и на Гваделупе - беспорядки в связи с мерами властей
В Нидерландах вторую ночь подряд массовые протесты против органичительных мер властей в связи с эпидемией COVID-19 переросли в беспорядки. Полиция задержала около 30 человек, есть раненые среди сотрудников правоохранительных органов.
Наиболее массовые протесты прошли в Гааге. Радикальные демонстранты поджигали велосипеды и мотороллеры, забрасывали полицейских камнями, взрывали петарды. Полиция применила водомёты. В ночь на субботу в Роттердаме также произошли беспорядки, после которых были задержаны около 50 человек.
В Нидерландах сейчас из-за роста числа заражений коронавирусом введён частичный локдаун - в частности, ограничена работа баров, ресторанов и магазинов, запрещено без уважительных причин собираться группами более 4-х человек.
Протесты против ограничений проходят и в других странах ЕС. Массовая акция противников локдауна прошла накануне в Вене - десятки тысяч демонстрантов протестовали против решения властей Австрии с 22 ноября ориентировочно на 20 дней ограничить свободное передвижение и закрыть все развлекательные заведения, кафе и рестораны как для непривитых, так и для привитых. Массовая акция протеста прошла также в столице Хорватии Загребе.
Власти Франции направили специальный отряд полиции на остров Гваделупа, расположенный в Вест-Индии, неподалеку от побережья Южной Америки. Он имеет статус заморского департамента Франции. Там произошли беспорядки, сопровождавшиеся поджогами и, по ряду сообщений, стрельбой по полицейским. На острове введен комендантский час. Участники акций протеста протестуют против мер, аналогичных введённых в материковой Франции, в частности против использования так называемых COVID-паспортов и обязательной вакцинации медицинских работников.
С наступлением холодного сезона число новых случаев инфекции во многих странах ЕС стремительно растет. Смертность в среднем в несколько раз ниже, чем в прошлом году, что может быть связано с эффектом вакцинации. Тем не менее, в ряде стран вновь сообщается об угрозе перегрузки системы здравоохранения в связи с ростом числа больных COVID-19, требующих госпитализации. В отличие от прошлого года, большинство стран воздерживается от локдаунов, вводя ограничения прежде всего для непривитых.
- В России (с учетом аннексированного Крыма) за последние сутки зафиксировано более 36 тысяч новых случаев инфекции, умерли, по официальным данным, 1252 больных COVID-19. Цифры остаются относительно стабильными уже несколько недель. По абсолютному числу смертей от коронавируса за сутки Россия сейчас на одном из первых мест в мире, в некоторые дни - на первом месте.
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