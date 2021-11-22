«Заявление премьера просто оскорбительно»

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что взрослое трудоспособное население в Грузии привыкло к бедности, безработице и безделью. «Эхо Кавказа» узнавало, согласны ли с ним пользователи социальных сетей.

– Считаете ли вы справедливыми слова премьер-министра Ираклия Гарибашвили?

Анзор: Я считаю, что это совершенно несправедливое высказывание. Премьер-министр не должен делать подобных заявлений, даже если так оно и есть. Очень жаль, что у нас во власти находятся люди, которые не понимают этого. Как минимум говорить подобное с трибуны, с которой тебя услышит весь народ, – стыдно. Что касается бездействия, мне кажется, что этим словом лучше всего описать работу нашего правительства, может, они про себя и говорили? При этой власти у людей нет ни работы, ни достойной социальной помощи, что бы они там ни говорили. И вообще, у этого Гарибашвили во всем всегда виноват сам народ. Они – власть, они управляют процессами в стране, но, что бы ни произошло, себя они ни в чем виновными не считают.

Бесо: Наверное, он (Гарибашвили) имел в виду т.н. биржевиков. И, да, я согласен с ним, у нас действительно многие привыкли к безработице и бездействию. Я всегда удивляюсь, когда вижу группы своих ровесников, мужиков, которым за тридцать, которые с утра до ночи просто сидят во дворе, болтают и пьют. Со многими из них я вырос и знаю, что они вполне могли бы найти хорошую работу, но нет. Мне также бывает непонятно, откуда они постоянно берут деньги на алкоголь, как вообще они живут, неужели у них нет никаких дел или интересов? Это грузинский парадокс и даже трагедия с какой-то стороны.

Кети: Я не соглашусь с премьер-министром, поскольку я знаю многих молодых людей, которые просто жаждут работать, учиться и не бездействовать. Впрочем, многие из них просто не могут никуда устроиться, да и с учебой из-за этого проблема возникает, у них не хватает денег на ее оплату, вот они и бросают университеты. Родители у них пенсионеры, а как в Грузии жить на пенсию? Это ложь, что люди привыкли к бездействию, в моем окружении все пытаются найти работу или устроить своих близких, однако это у них не получается. Им «перекрыли» будущее.

Ника: Это заявление я вообще не считаю справедливым, а его (Ираклия Гарибашвили) считаю очень неадекватным человеком и недостойным своей должности.

Татия: Лентяи и не лентяи есть в любой стране, но в любой стране еще есть и социальная помощь, а местная помощь просто смешная – 200-300 лари. Пусть тогда создают рабочие места и предлагают людям. Если кто-то и отказывается от работы потому, что привык жить на помощь государства, то таких людей единицы. Нормальный здравомыслящий премьер-министр не позволил бы себе так высказываться в адрес своего народа. Это заявление просто оскорбительно. А почему он тут же не сказал, что на многих работах к служащим относятся как к рабам? Повсеместно нарушается трудовой кодекс. Гарибашвили считает, что это народ живет так в комфорте? Трудоспособное население работает за 200 лари на протяжении дней.

Бека: Что вообще значит «привыкли»? Он говорит, что мы не хотим ничего делать? К сожалению, сегодня наш рынок трудоустройства не дает возможности найти работу всем трудоспособным людям. А если и есть возможность устроиться, то только за гроши, люди просто тратят всю зарплату на транспорт и перекусы на работе. Наши люди достойны жить полноценно, как в других развитых странах! Но в какой-то мере премьер прав, многие привыкли жить за счет государства, а в условиях, в которых сейчас находится страна, государство неспособно содержать все население.