Грузинская власть пошла в экономический рост

Правительство Грузии больше не собирается уделять время политическому кризису – об этом было заявлено в администрации кабмина на встрече премьера с новоизбранными представителями местных органов власти. Встреча прошла без участия единственного оппозиционного мэра.

Несмотря на бурные политические события, премьер-министр на встрече с мэрами самоуправляющихся городов предпочел говорить об улучшении экономических показателей. По утверждению премьера, темпы экономического роста за три квартала в 11,3% позволяют завершить год с 10-процентным ростом ВВП.

Напомним, на прошедших муниципальных выборах кандидаты от партии власти выиграли во всех регионах, кроме города Цаленджихи. Но в сакребуло нескольких городов большинство составит оппозиция.

Мэр Цаленджихи и член «Национального движения» Гия Харчилава заявил, что получил приглашение от премьер-министра на мероприятие с новоизбранными мэрами, но не будет присутствовать на мероприятии.

«Не думаю, что поздравления и торжественное настроение уместны для жалкого, невыносимого существования граждан Грузии. Я выражаю солидарность нашим людям. В то же время, я повторяю, я готов сотрудничать с правительством Грузии ради завтрашнего дня в моем муниципалитете», – написал мэр Цаленджихи в соцсети.

Остальные представители муниципальных органов говорили о финансовых вложениях в городские и туристические инфраструктуры, как, например, новоизбранный мэр Лагодехи Джондо Мдивнишвили:

«Основной проблемой для нас является улучшение городской инфраструктуры и ремонт школ. Кроме того, необходимо максимальное использование туристического потенциала региона».

Или губернатор региона Мцхета-Мтианети Давид Нозадзе:

«Мы получили конкретные указания от премьера для улучшения социального быта людей. Особый упор будет сделан на развитие объектов туристической инфраструктуры, в этой сфере уже рассматриваются несколько новых проектов».

По мнению профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, в очередной раз политическая составляющая превалирует во вред экономике и благополучию страны:

«Вмешательство «большой политики» в органы местного самоуправления вряд ли пойдет на благо стране. Не стоит политизировать сферу, в задачи которой входит улучшение бытовых условий граждан на местах. К сожалению, как это бывало не раз, грузины тратят большую часть своей энергии на решение политических дел, уделяя экономике то, что осталось. И если мы по-прежнему будем отдавать все силы политике, как это происходило в начале 90-х, мы получим соответствующий результат».

В целом, по мнению большинства граждан, основными проблемами Грузии остаются безработица, бедность и высокие цены. По данным опроса Международного республиканского института (IRI), у 76% респондентов уровень благосостояния снизился. В тройке главных проблем граждане отметили безработицу – 65%, бедность – 26%, пандемию – 16%.

По словам президента Нацбанка Кобы Гвенетадзе, инфляционные ожидания усиливаются с каждым днем. Согласно прошлому прогнозу, стабилизация инфляции на уровне целевого показателя в 3% прогнозировалась уже к лету будущего года. А согласно сегодняшним прогнозам регулятора, инфляции в этот период превысит 6%:

«Непосредственные причины – это рост мировых цен. Например, нефть, которая сейчас стоит примерно в 2,5 раза больше, чем год назад, серьезно выросли цены на продукты питания. Наши прогнозы оказались неточны, так как нефть продолжает дорожать и наблюдается беспрецедентный рост цен на пшеницу».

А до тех пор в правительстве планируют приступить к реализации амбициозной программы ценой в 500 миллионов лари, в соответствии с которой в регионах произойдет восстановление важных объектов культурного и исторического значения, административных центров муниципалитетов, а также развитие туристической инфраструктуры. Впрочем, программа очень растянута во времени – ее перспективы охватывают период до 2031 года.