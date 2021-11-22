Хозяева и слуги

То, что в нынешней системе управления Грузии, – если это недоразумение вообще можно назвать «управлением», – вещи не являются тем, чем называются, – не бог весть какой секрет.

То, что некто, называющий себя «премьер-министром», на самом деле таковым не является и лишь продолжает делать то, что всю жизнь делал в услужении хозяину – перекладывал бумажки из одного ящика в другой, – тоже всем хорошо известно.

То, что в высшем эшелоне «Грузинской мечты» нет независимых личностей, способных достичь чего-то самостоятельно, также очевидно и понятно. Все они «чьи-то» кадры: либо родственники, либо зятья, либо прислуга. Так, мелкий обслуживающий персонал, так, чтобы шефу больше понравилось. Учитывая, что и шеф не хватает звезд с неба, то итоги вполне ожидаемые…

Все это время меня интересовало одно: когда Иванишвили выдвигает на государственные посты выдающихся посредственностей, которые в нормальной ситуации вряд ли дослужились бы выше рядового клерка в малозначащей государственной конторе или неприметной бизнес-компании, – что он при этом думает о них? Искренне ли он считает, что они – интеллектуалы и выдающиеся управленцы, которые справляются с менеджментом на пятерку по пятибалльной системе?

Понятно, что многие люди, в том числе и богатые, слабо разбираются в людях и падки на лесть, особенно это касается богачей, которые нажили капиталы не на стартапах, а на распиле госсобственности.

Но чтобы ТАК не разбираться в людях – возможно ли такое?

Причем со стороны Бидзины – это многолетняя практика еще со времен созданного им «9 канала», единственного места, управление которым велось более или менее открыто и по которому можно было судить об уровне менеджмента при Великом Светоче. Все то же самое, что мы сейчас видим: рыхлая пирамида, состоящая из временщиков, у которых единственная цель по жизни – сделать приятное шефу, растолкать локтями конкурирующие за доступ к священному телу группировки и занять позиции как можно ближе к трону.

Все остальные задачи типа заниматься своим делом, двигаться вперед, развиваться, вообще не рассматриваются в качестве приоритета. Зачем? Вокруг Иванишвили в ходу совсем другие ценности.

«9 канал» был точной моделью сегодняшней Грузии – вот вроде бы смотришь со стороны, все более или менее прилично, нормальная картинка, симпатичные ведущие, разнообразные программы… Ну, казалось бы, все в порядке, хорошее телевидение. А стоит присмотреться – пустышка, за яркой картинкой настолько пусто, насколько это вообще возможно. Вылитая Грузия 2012-2021.

Словом, то, что мы сейчас видим в масштабах всей страны, намного раньше было видно по «9 каналу». Для нации, способной мыслить головой, а не копчиком, это могло бы стать поводом для размышлений, но какие в наше время размышления, кто про них помнит?

Так вот, вопрос: неужели это двоечники ему действительно нравятся, или с его стороны это просто сознательный выбор – окружать себя персонажами, которые не спорят и своего мнения не имеют?

В какой-то момент я уже стал приходить к мнению, что он действительно уверен, что вокруг него собрались политики мирового масштаба и искренне не понимает, почему никто, кроме него, этого в упор не видит? Что это за коллективная слепота и черная неблагодарность: люди работают, выбиваясь из сил, чтобы жить в стране было лучше и веселее, а вокруг если кто и скажет про них доброе слово, так и то либо по принуждению, либо за деньги?

Что ж, по крайней мере, на этот вопрос ответ мы уже знаем. Теперь уже открыто и почти официально. Бидзина Иванишвили прекрасно понимает, что окружил себя совершенно бесполезными, безынициативными лакеями – как и принято у лакеев.

Коротко скажу, о чем идет речь: непонятно, каким образом, но в распоряжение одного из оппозиционных телеканалов попал фрагмент показаний, которые Иванишвили давал суду на Бермудских островах в рамках иска к банку Swiss Credit. Каким-то боком речь зашла о нынешнем имитаторе обязанностей премьер-министра Ираклии Гарибашвили, и высказывания Бидзины о нем были… вот даже не знаю, как это сформулировать поточнее. Наверное, примерно так говорят о каком-нибудь канцелярском сотруднике, о существовании которого вспоминают раз в месяц в духе «этот, тот, что тут сидит, куда он запропастился, вечно всех искать приходится».

Я бы не сказал, что это презрение. Нет, дело не зашло так далеко. Это скорее равнодушие, так говорят о мелкой сошке, от которой ничего особенного не требуется, кроме умения выполнять приказы средней сложности…

Совершенно очевидно, что Иванишвили прекрасно понимает: в нормальной стране нынешней «премьеро-имитатор» не продвинулся бы выше уровня охранника в районной аптеке. Это даже не вышибала в ночном клубе, которому требуется гора мышц и запугивающая внешность. Зачем, кому это надо? Кого запугивать в аптеке? Вот и стоит себе в углу какой-нибудь Ираклий Гарибашвили, который занимается ровно тем делом, для которого создан природой…

В этом свете Иванишвили выглядит еще более неприглядно – если бы он был так глуп, что искренне верил в выдающиеся деловые качества своей обслуги, то еще ладно. Ну мало ли, если сам далеко не семи пядей во лбу – естественно, и нравятся ему такие же.

Но нет, судя по этому видео, он совершенно точно знает, кем себя окружил, и делает это совершенно сознательно. Негативная селекция, когда лучших убирают, а худших выдвигают, – наверное, лучший способ управления в том извращенном мире, в котором живет олигарх.

Будь у нынешнего премьера хоть немного достоинства, после этого скандала он просто, спокойно, без всяких заявлений ушел бы в отставку и больше никогда не возвращался в грузинскую политику. Но... Его не этому учили…

Все прошло спокойно. Было заседание правительства, и он спокойно, как ни в чем не бывало сидел во главе стола. Как будто это не его унизили пару дней назад…

У меня нет претензий к Иванишвили – он управляет, как умеет и как считает нужным. Нет претензий к его обслуге, которая совершенно точно знает: без него они никто и звать их никак.

У меня претензии к единственному субъекту – народу, который все это терпит.

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