Михаил Саакашвили перешел к следующему пункту своего возвращения

Критические три дня после прекращения голодовки прошли для Михаила Саакашвили без ЧП, сообщают врачи госконсилиума. Соратники Саакашвили теперь добиваются его полного освобождения и возвращения к политической жизни. Сам Михаил Саакашвили также не теряет времени. Он обратился к президенту США Джо Байдену с призывом не приглашать лидеров «Грузинской мечты» на саммит демократии и прямо высказаться по поводу отхода Грузии от пути демократии.

«Когда человек проголодает пятьдесят дней, нет ничего удивительного в том, что он не сможет играть в футбол. Конечно, будет слабость», – объясняла эндокринолог Элене Гиоргадзе журналистам, собравшимся вечером у Горийского военного госпиталя. Там Михаил Саакашвили уже третий день находится под пристальным наблюдением врачей, в том числе и Элене Гиоргадзе, входящей в специально созданный для третьего президента государственный консилиум.

«Сегодня мы прошли третий критический день. Все, – и врачи, и сам пациент, – довольны – без ЧП прошли все три дня. Сегодня даже расширили калораж питания. Он чувствует себя удовлетворительно. Его состояние стабильно. У него не было жалоб, но мы все равно сделали эхокардиографию. Все анализы делаются каждый день. Маркеры голодовки в норме. Наконец-то понемногу в норму приходит уровень белка, альбумин. Если до этого у него было 28, сегодня мы все обрадовались, уровень достиг нижнего порога нормы – 34», – обещала скорое восстановление пациента Элене Гиоргадзе.

На слабость Саакашвили жаловались навестившие его сегодня гражданская супруга Лиза Ясько и мать Гиули Аласания. Последней понравились врачи, в отличие от всего остального, но прежде, чем перейти к подробностям, Гиули Аласания обратилась к журналистам:

– Вспомните, какой день завтра...

– 18-летие «Революции роз», – не растерялись журналисты, и мать Михаила Саакашвили продолжила:

- А когда герой «Революции роз» лежит за решеткой, даже на окнах здесь решетки, – это, конечно, мне не нравится. Этим я не могу быть довольна. Я говорю о его свободе. Как общество думает об этом, разве это нормальная ситуация? Нет.

О том, что не перевод Саакашвили из тюремной больницы в многопрофильную клинику был конечной целью экс-президента и его соратников, напомнила обществу и депутат «Нацдвижения» Эка Херхеулидзе.

«Известно, что он желает полноценного включения в политическую жизнь. Ему не дают возможности на судебных процессах обратиться к народу, у него нет возможности напрямую общаться с людьми. Понятно, что солидарность с ним, когда речь шла о его здоровье, чувствовалась острее. Но сейчас стоит вопрос его освобождения. Естественно, этот вопрос стоит в нашей политической повестке дня».

Адвокаты третьего президента в свою очередь сообщили, что будут ходатайствовать в суде об отсрочке наказания с учетом того, что для физического восстановления Михаилу Саакашвили понадобится несколько месяцев.

Впрочем, и на это время Михаил Саакашвили явно не намерен покидать первые газетные полосы и исчезать из политической повестки – это следует из его открытого письма к президенту США Джо Байдену. Оно было обнародовано в субботу, 20 ноября, в американском журнале Politico.

В своем довольно обширном письме экс-президент рассказывает, что дела против него политизированы, что он в свое время мирно передал власть «Грузинской мечте», а она вскоре захватила все госинституты и ветви власти. Там же, напоминая Байдену, как, будучи вице-президентом в 2008-м, он в Тбилиси обещал Грузии защищать ее демократию, Саакашвили призывает американского президента:

«Администрация Байдена должна отменить свое решение пригласить правительство Грузии на предстоящий Саммит за демократию - приглашение, которое посылает совершенно неверный сигнал и рискует узаконить антидемократическую практику «Грузинской мечты». Соединенные Штаты имеют долгую историю поддержки демократии в Грузии против недемократических элементов внутри страны и за рубежом. Перед лицом тревожной эрозии свободы и растущего российского влияния я надеюсь – и уверен, – что администрация Байдена прояснит свою позицию».

Сторонники экс-президента поверили в действенность письма Саакашвили после того, как сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил: Грузию на Саммите демократии 10 октября в США будет представлять президент Саломе Зурабишвили. И напомнил: ранее приглашение от администрации президента США было направлено и ему. Но на правительственном заседании решили, что будет предпочтительнее, если поедет президент.

«Это значит, что премьер-министр Гарибашвили стал персоной нон-грата», – решили в оппозиции, припомнив его агрессивность по отношению к оппозиции, в том числе и к Михаилу Саакашвили.

Из-за противостояния «Грузинской мечты» с предыдущим президентом Георгием Маргвелашвили на международные саммиты из Грузии направлялись две делегации – правительственная и президентская. Таких разногласий у «Мечты» с президентом Зурабишвили нет, хотя с учетом последних событий соучредитель грузинского Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе не исключает, что Гарибашвили будет вынужден избегать встреч на международных платформах:

«Грузинская демократия дышит на ладан. Гарибашвили самый худший представитель того, что осталось от этой демократии. Он очень навредил и себе, и имиджу страны, и не удивлюсь, если зарубежные уважающие себя политики не захотят ему пожать руку. Я думаю, что ему нечего делать на этом форуме демократии».

Другие наблюдатели из числа критиков президента Саломе Зурабишвили в свою очередь отмечают, что Грузия стала аутсайдером в реформах демократии в регионе, и сожалеют о том, что стране на таком важном мероприятии приходится участие президента Зурабишвили рассматривать как меньшее зло.