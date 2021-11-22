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Мать Саакашвили: общество должно требовать освобождения героя «Революции роз»
Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания навестила сына в Горийском военном госпитале. Она говорит, что Саакашвили все еще слаб и с трудом передвигается.
«Ситуация намного лучше, чем в предыдущие дни, но в целом он слаб. Судя по тому, что я видела, ему трудно ходить. Кажется, у него проблемы с мышцами. Реабилитация займет некоторое время. Медсестры, которых я видела, очень понравились, я осталась довольна», – заявила Аласания.
Мать политика напомнила, что завтра – годовщина «Революции роз».
«Когда герой «Революции роз» лежит за решеткой, меня это никак не радует. Мы, как общество, что мы об этом думаем, разве это нормально?», – добавила она.
«Я желаю свободы Михаилу Саакашвили, и общество должно требовать того же. Мы перешли в какой-то маразм», – заявила Аласания.
Как сообщалось ранее, Михаил Саакашвили был переведен в Горийский госпиталь и после 50-дневной голодовки начал принимать пищу по прописанной схеме.
Другие новости дня
Бжания подписал указ об учреждении абхазского посольства в Никарагуа
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ об учреждении посольства в Никарагуа. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
«В связи с установлением дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа учредить Посольство Республики Абхазия в Республике Никарагуа в г. Манагуа», – говорится в указе.
Документ был подписан 2 ноября 2021 года, однако об этом в пресс-службе сообщили лишь сегодня.
Ранее о планах открыть в 2022 году посольство в Никарагуа в рамках визита в эту центральноамериканскую страну объявил Даур Кове, который до 17 ноября руководил абхазским МИДом.
«Эхо Кавказа» уже писало, что победителем прошедших 7 ноября президентских выборов стал действующий лидер Никарагуа Даниэль Ортега, в 2008 году признавший независимость Абхазии и Южной Осетии.
На прошлой неделе президент США Джо Байден издал постановление о запрете въезда в страну членам правительства Никарагуа. Он также продлил на один год санкционный режим в отношении Никарагуа. Байден считает, что «репрессивные и жестокие действия правительства Ортеги и тех, кто его поддерживает, вынуждают Соединенные Штаты действовать».
С мая этого года спецслужбы Никарагуа арестовали семь возможных кандидатов в президенты, назвав их «агентами империи янки». В августе МВД Никарагуа запретило работу в стране последних шести западных НКО.
В тюрьмах в Никарагуа сидят студенческие лидеры, политические активисты, вожаки крестьянских общин и сотни общественных деятелей. При этом Ортега, непримиримый борец с «американским империализмом» – друг России, Кубы, Венесуэлы, Китая, Ирана и КНДР.
Адмирал Попов заявил, что «Курск» погиб от столкновения с подлодкой НАТО
Государственное агентство РИА Новости опубликовало интервью адмирала Вячеслава Попова, который на момент катастрофы атомной подводной лодки "Курск" занимал должность командующего Северным флотом. В нем Попов утверждает, что причиной катастрофы российской атомной подлодки "Курск", которая затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море, было столкновение с подлодкой одной из стран НАТО. На борту "Курска" были 118 членов экипажа, все они погибли, катастрофа субмарины стала одной из самых больших трагедий на российском флоте и стала причиной сильной критики российских властей и лично Путина.
Адмирал заявил, что название субмарины НАТО, которая якобы стала виновницей катастрофы "Курска", ему известно "с вероятностью 90%". Однако, по словам адмирала, "чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их", а он этого сделать не может. По его утверждению, подлодка одной из стран НАТО следила за "Курском" и, вероятно, слишком сильно приблизилась к нему, "либо маневр "Курска" привел к потере контакта".
"Ну он слышит, слышит, слышит, слышит и следит: вот "Курск", вот лодка. А потом "Курск" совершает какие-то действия, маневр какой-то или действия технические, что у него меняется – или пропадает, или снижается – уровень шумности. Он перестает его видеть, он стремится подскочить, чтобы услышать снова, чтобы контролировать. А он в это время совершил поворот, вот тебе на, вот тебе столкновение. Ну я моделирую", – сказал адмирал.
По его словам, две подлодки столкнулись. Российская подлодка при этом якобы ударилась носовой частью, а как располагалась иностранная – Попов говорить не стал. Адмирал утверждает, что именно в результате этого столкновения у "Курска" был поврежден торпедный аппарат: произошел взрыв торпеды, затопление первого отсека, после чего российская подводная лодка пошла на дно.
"От первого столкновения, от собственного столкновения и от второго мощного взрыва пострадала и иностранка, почему и лежала тоже на грунте до восстановления способности двигаться, но с ограничениями", – сказал адмирал.
По официальной версии России, "Курск" затонул в 175 километрах от Североморска в результате взрыва экспериментальной торпеды на ее борту и последующей детонации боезапаса в ходе учений. Версия о том, что причиной катастрофы была иностранная субмарина, ранее властями РФ и госСМИ не поддерживалась и если и озвучивалась, то в разряде маргинальных.
По словам Бориса Кузнецова, адвоката родственников моряков, погибших на "Курске", подлодка вообще не должна была выходить в море, а уж тем более – стрелять перекисно-водородной торпедой, взорвавшейся в аппарате №4: экипаж, по его словам, не имел представления, как пользоваться этим оружием. Также, по словам адвоката, "совершенно бездарно" была проведена спасательная операция, во время которой Россия отказалась от помощи иностранных государств в спасении моряков.
Некоторое время назад США рассекретили часть стенограммы беседы экс-президента США Билла Клинтона с президентом России Владимиром Путиным от 6 сентября 2000 года в Нью-Йорке, где в том числе обсуждалась гибель "Курска".
"Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики", – предположил во время этой беседы Клинтон. На это российский президент отвечает: "Хорошего выбора у меня не было. Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что, если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей".
Затем Путин снова возвращается к теме своего рейтинга: "Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение. Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться".
"Мы чувствовали себя бессильными во время этой катастрофы. Сейчас все выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд, – также говорит Путин. – Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела". Причины гибели "Курска" президенты, согласно материалам стенограммы, не обсуждали.
Данные о катастрофе "Курска" в России будут засекречены минимум до 2030 года. После катастрофы руководство флота также приняло решение о подрыве находящихся на дне Баренцева моря фрагментов субмарины. По утверждению РИА Новости к интервью Попова, это было необходимо с точки зрения безопасности мореплавания – из-за того, что субмарина затонула в районе активного судоходства и рыбного промысла, а на ее борту оставались неразорвавшиеся торпеды.
По сообщениям в российских и иностранных СМИ в 2000 году, в районе учений находились несколько иностранных подлодок, которые наблюдали за российскими учениями, в том числе АПЛ Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Ни США, ни Великобритания официально не комментировали заявления Попова.
Представлять Грузию на Саммите демократии в США будет Саломе Зурабишвили
Грузию на Саммите демократии в США будет представлять президент Саломе Зурабишвили. Об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил на сегодняшнем заседании правительства.
По его словам, Зурабишвили получила личное приглашение из Вашингтона, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Несколько недель назад мы распространили информацию о том, что Грузия приняла приглашение от президента Байдена принять участие в Саммите демократии. Теперь мы получили приглашение на имя госпожи президента и, по нашему решению, госпожа президент примет участие от имени нашей страны на этом саммите, который состоится 10 декабря», – заявил Гарибашвили.
Премьер также сообщил, что 1-2 декабря Грузия приглашена на министерскую встречу НАТО, в которой примет участие глава МИД Давид Залкалиани.
Сам Гарибашвили готовится к встрече Ассоциированного трио – премьер-министров Грузии, Украины и Молдовы.
«Сейчас мы готовимся к встрече Ассоциированного трио, которая, как ожидается, состоится 30 ноября и 1 декабря в Брюсселе. У нас уже есть предварительное согласие и подтверждение этого. Это будет подготовительный визит к саммиту Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 15 декабря и в котором я приму участие», – сказал Гарибашвили.
- На днях осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили через своих адвокатов и членов партии направил в международное издание Politico письмо, в котором призвал администрацию Джо Байдена отменить свое решение пригласить правительство Грузии на предстоящий Саммит демократии.
Чечня предложила не упоминать национальность преступников в СМИ
Парламент Чечни внёс в Госдуму законопроект о запрете упоминания национальности и вероисповедания человека, причастного к преступлению.
Упоминания происхождения и религии возможных преступников, по мнению разработчиков документа, оскорбляют чувства верующих. Авторы считают, что принятие закона обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия в России.
Изменения предлагается внести в закон о СМИ, в статью о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации.
Парламент Чечни начал разработку законопроекта после того, как глава республики Рамзан Кадыров раскритиковал журналистов, которые назвали подозреваемых в нападении на москвича с ребёнком "лицами кавказской национальности". Кадыров тогда написал, что в сообщениях СМИ о происшествиях есть только две категории граждан – кавказцы и люди без национальности.
Премьер-министр Грузии выступил за запрет онлайн-казино
В Грузии могут запретить онлайн-казино. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
По его словам, на первом этапе возрастной порог для любителей онлайн-казино в стране будет поднят до 25 лет. Власти также планируют запретить рекламу и поднять налоги для игорного бизнеса.
«Вопрос, который очень волнует население, – это игорный бизнес и онлайн-казино. Через эти онлайн-казино из страны уходит один миллиард пятьсот миллионов лари. Наша молодежь, наши граждане каждый день играют в онлайн-казино и проигрывают деньги», – отметил премьер.
Гарибашвили говорит, что уже обсудил этот вопрос с экономическим блоком правительства, в том числе с министром финансов.
«Мы думаем внести законодательную инициативу, направленную на повышение налогов для владельцев онлайн-казино. Подавляющее большинство из них – иностранные компании, и, к сожалению, деньги наших граждан уходят за границу», – сказал Гарибашвили.
По словам премьер-министра, «на втором этапе» онлайн-казино следует полностью запретить.
«Я готов открыто говорить об этом и надеюсь, что в этом направлении будет общественная поддержка. Мы будем активно работать с парламентом и вместе примем оптимальное, разумное решение», – заявил Ираклий Гарибашвили.
- В 2019 году парламент Грузии провалил законопроект, одним из пунктов которого было введение запрета на рекламу, популяризацию и спонсорство казино.
Возгорание автомобиля в Сухуми может быть связано с покушением на вора в законе
В Сухуми, на улице Басария накануне загорелся автомобиль Honda Fit. Об этом сообщили в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
По информации ведомства, на место ЧП были направлены пожарные и спасательные расчеты. В результате происшествия пострадавших нет, говорится в сообщении.
По неподтвержденным данным, инцидент связан с неудачным покушением на вора в законе Тенгиза Лакербая (Тенгуляш). В соцсетях пишут, что произошла перестрелка, в ходе которой был ранен человек. Предположительно, сожгли автомобиль, который использовали нападавшие.
Отметим, что Сухумский городской суд в 2020 году приговорил Лакербая к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии-поселении. По информации сайта «Прайм-Крайм», 8 июля 2021 года он был освобожден.
Сергей Лавров поздравил Инала Ардзинба с назначением
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил Инала Ардзинба с назначением на пост министра иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского ведомства.
В поздравительном послании говорится:
«Уважаемый Инал Батувич. Поздравляю Вас с назначением на пост министра иностранных дел Абхазии!
Перед республикой стоят важные задачи по укреплению её международных позиций, упрочению региональной стабильности и безопасности.
Российская сторона продолжит оказание всемерного содействия в достижении этих целей».
Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября. С назначением его поздравили главы МИД трех самопровозглашенных республик – Южной Осетии, Приднестровья, Нагорного Карабаха.
- Инал Ардзинба – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба. Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР».
- Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
В Грузии выявили 1851 новый случай коронавируса, 55 пациентов скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 55 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 11 553.
За сутки в стране выявили 1851 новый случай коронавируса. Накануне провели 22 012 тестов: PCR-тестов – 8875, экспресс–тестов на антиген – 13 137.
Выздоровели еще 5530 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 814 097, выздоровевших – 755 229.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,41%, за последние 14 дней составляет 9,25%, за неделю – 8,97%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 1644 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 097 159.
Для лечения Михаила Саакашвили могут потребоваться психолог и психиатр
Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе считает, что в процессе лечения политика, возможно, потребуется помощь психолога и психиатра.
«Я считаю, что необходимо подключить психолога и психиатра», – сказал Кипшидзе журналистам после посещения Саакашвили в военном госпитале в Гори, куда он был ранее переведен из тюремной больницы.
Врач также не исключил необходимость подключения специалистов из-за рубежа для оценки состояния Саакашвили.
«Угрозы пока существуют, не могу сказать, что опасность миновала и все хорошо. Нужно наблюдать и смотреть, что и как будет. Продолжает лечение, отмечается общая слабость, головная боль, играет давление», – отметил Кипшидзе, говоря о состоянии пациента.
Как сообщалось ранее, Михаил Саакашвили после 50-дневной голодовки начал принимать пищу по прописанной схеме.
Один из самых известных раскольников РПЦ погиб в ДТП
Бывший епископ РПЦ Анадырский и Чукотский 60-летний Диомид (Дзюбан) разбился в ДТП. Он был одним из самых известных раскольников от Русской православной церкви. В 2007 году он выпустил обращение, в котором, в числе прочего, обвинил церковь в соглашательстве с антинародной политикой Кремля, централизации власти вокруг патриарха и экуменизме. За это был лишён сана Архиерейским собором.
Диомид не признал это решение. В его поддержку было собрано 20 тысяч подписей. Он объявил, что отлучает от церкви патриарха Алексия II (Ридигера), будущего патриарха митрополита Кирилла (Гундяева) и других епископов и продолжил обвинять церковь в стяжательстве и обмирщении.
Вокруг иерарха сформировалась группа сторонников ультраконсервативных и монархических взглядов, с которыми он продолжал совершать богослужения. Автокатастрофа, в которой он разбился, произошла 20 ноября в Ленинградской области, когда он совершал пастырскую поездку, сообщают его прихожане.
Кроме Алексия и РПЦ Диомид отдельно критиковал Кирилла. 20 ноября тот праздновал своё 75-летие. Смерть епископа предстоятель РПЦ не комментировал.
В Болгарии на второй президентский срок переизбран Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев победил с большим преимуществом во втором туре выборов 21 ноября своего соперника Анастаса Герджикова.
Согласно предварительным данным ЦИК, Радев набрал около 68 процентов голосов избирателей. За его главного соперника, ректора Софийского университета Анастаса Герджикова проголосовали около 32 процентов избирателей.
Герджиков поздравил победителей, выразил надежду, что в ближайшие 5 лет "их обещания" сбудутся. Он также заявил о намерениях больше не участвовать в политике и вернуться работать в университет.
Социологический институт Gallup International считает, что за Радева голосовали избиратели Болгарской социалистической партии, партии "Есть такой народ" и коалиции "Продолжаем перемены", а за Герджикова избиратели партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (GERB) и Движения за права и свободы". Явка избирателей была рекордно низкой, сообщает Болгарская служба Радио Свободная Европа.
Выборы состоялись в атмосфере общественного недовольства коррупцией во властных структурах. На парламентских выборах на прошлой неделе это недовольство выразилось в победе новой антикоррупционной партии над сторонниками бывшего премьера Бойко Борисова.
После завершения голосования 21 ноября Румен Радев заявил журналистам: "Беспрецедентный политический месяц, когда проводились парламентские и президентские выборы, показал, что народ требует перемен, требует покончить с коррупцией, казнокрадством и беззаконием. Народ требует отстранить мафию от власти".
Президентский пост в Болгарии имеет в основном церемониальное значение, но предоставляет главе государства широкие возможности для влияния на общественное мнение. Президент, согласно конституции, получает большие полномочия в период политических кризисов, включая право назначать переходные правительства.
Румен Радев, бывший командующий военно-воздушными силами, приобрёл популярность благодаря открытой поддержке массовых протестов против коррупции в 2020 году, когда премьер-министром был Бойко Борисов.
Анастас Герджиков, ректор Софийского университета, поддержанный партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" (GERB) Бойко Борисова, признал поражение на президентских выборах. Герджиков выразил сожаление в связи с тем, что ему не удалось убедить сограждан в своей способности "объединить нацию".
В ближайшее время должны начаться переговоры Радева с политическими партиями о формировании нового правительства Болгарии.
- На прошедших 14 ноября парламентских выборах в Болгарии победила новая антикоррупционная коалиция "Продолжаем перемены". Её возглавляют два выпускника Гарварда - Кирил Петков и Асен Васильев.
- Зарубежные СМИ назвали Петкова одним из вероятных претендентов на пост главы правительства. Он заявил, что готов вести диалог о формировании правительства со всеми партиями в стране, кроме партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым и партии турецкого меньшинства "Движение за права и свободы" (ДПС). Победители парламентских выборов считают именно эти две политические силы ответственными за процветающую в стране коррупцию.
На 76-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Русланова
В Москве на 76-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Русланова. О причинах смерти не сообщается.
Нина Русланова родилась в 1945 году в городе Богодухов Харьковской области Украины. Точная дата ее рождения неизвестна, своих родителей она не знала и воспитывалась в детском доме.
После окончания ПТУ Русланова поступила в Харьковский театральный институт. Проучившись один курс, она уехала в Москву, где поступила в театральное училище имени Щукина. С 1969 года Русланова - актриса театра имени Вахтангова. В нем она проработала больше 15 лет.
В 1967 году Русланова впервые сыграла роль в кино - это был фильм Киры Муратовой «Короткие встречи». После этого снялась в 147 картинах. Многие из известных ролей Руслановой - эпизодические, однако каждая из таких ролей надолго запоминалась зрителям.
Среди фильмов, в которых снялась Русланова - «Афоня», «Мой друг Иван Лапшин», «Тени исчезают в полночь», «Кин-дза-дза!», «Собачье сердце».
В 2001-м году Кембриджский биографический центр включил Нину Русланову в список «выдающихся артистов XX века».
Сын Пескова после смерти знакомого в ДТП пообещал «продолжить гонять»
Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Мика Песков выложил в инстаграме пост, в котором пообещал «продолжить гонять» на автомобиле, несмотря на гибель в ДТП в центре Москвы своего знакомого – блогера Саида Губденского.
Скриншот сообщения Мики Пескова выложило издание «Медуза», признанное российскими властями «иностранным агентом». Пресс-секретарь президента России, комментируя пост сына, заявил, что это писал не он. «Скриншот он перепостил», – сказал Дмитрий Песков, не уточнив, кому тогда принадлежит обещание «гонять».
Накануне блогер Саид Губденский, который вел популярный блог об автомобилях в ютьюбе, разбился насмерть в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, выехав на высокой скорости на встречную полосу и спровоцировав аварию. Кроме Губденского, который находился за рулем, в ДТП погиб президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Еще несколько человек пострадали.
По данным СМИ, у Губденского были десятки неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения, большинство из них – за серьезное превышение скорости.
Врачи сообщили о стабилизации состояния Саакашвили
Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стабильное, осложнений не наблюдается. Об этом журналистам сообщила реаниматолог Инеза Суламанидзе.
Врач является членом консилиума, созданного по поручению премьера Ираклия Гарибашвили. Впервые Суламанидзе и другие специалисты, входящие в группу, посетили Саакашвили в военном госпитале города Гори в субботу. Сегодня они провели в клинике практически весь день, наблюдая за пациентом, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Еще несколько дней требуют внимания, но можем с уверенностью сказать, что к этому моменту у нас не было осложнений», - сказала Суламанидзе.
По ее словам, лечение идет согласно рекомендациям врача, члена совета Элене Гиоргадзе. Пациент подчиняется указаниям, и все процедуры проходят в спокойном режиме.
«Все налажено, общение налажено, все идет спокойно, в очень гуманном режиме. Г-н Михаил Саакашвили всем доволен. Сегодня все в порядке, эмоциональное состояние нормализовалось, ни одна из процедур, которые ему сегодня провели, не вызвала волнения», - сказала Суламанидзе.
По ее словам, накануне у пациента наблюдалось повышенное давление, но сегодня он чувствует себя лучше. Реаниматолог добавила, что в палате Саакашвили можно открывать окна. Суламанидзе считает, что эта тема не должна быть поводом для спекуляций.
Навестил сегодня Саакашвили и его личный врач Николоз Кипшидзе. Он сообщил журналистам, что процесс выхода из голодовки начался успешно. Кипшидзе указал, что у Саакашвили наблюдаются головные боли, временами повышенное давление. Тем не менее, на данном этапе основная забота врачей - это лечение посттравматического синдрома, считает он. При этом он поблагодарил персонал военного госпиталя, подчеркнув, что разница между ним и пенитенциарным учреждением очень большая.
Совет безопасности РФ: растет поток мигрантов через Россию в Евросоюз
В Совете безопасности РФ считают, что потоки мигрантов из других стран через территорию России увеличиваются.
Замсекретаря Совета Александр Гребенкин в интервью «Российской газете» уточнил, что речь идет о выходцах из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Мигранты направляются, в основном, в страны Европейского союза.
По-прежнему актуальной для России назвал Гребенкин проблему незаконной экономической миграции из центральноазиатских республик, Молдавии и Украины. Граждане этих стран направляются в Россию на заработки, сообщает ТАСС.
Только в этом году, заявляет замсекретаря Совета безопасности, российские пограничники отказали во въезде более чем 22 тысячам иностранных граждан».
Прекратившая голодовку Хоштария останется в клинике еще около недели
Депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария, голодавшая в течение 17 дней, покинет клинику «Нью Хоспиталс» не раньше чем через неделю. Об этом Хоштария написала на своей странице в Facebook.
«Я еще не перешла к приему пищи. Пока мне дают какие-то специальные жидкости», - написала Хоштария.
Она добавила, что твердая пища в ее рационе начнет появляться только через несколько дней. Говоря о своем состоянии, Хоштария сообщила, что все еще ощущает слабость и много спит. В целом, по ее словам, процесс реабилитации «идет как надо».
- Элене Хоштария отказывалась от приема пищи с 3 по 19 ноября в знак солидарности с объявившим голодовку экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Депутат прекратила голодание после того, как стало известно, что Саакашвили переведут из больницы глданской тюрьмы в военный госпиталь в городе Гори (Шида Картли), сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Нидерландах и на Гваделупе - беспорядки в связи с мерами властей
В Нидерландах вторую ночь подряд массовые протесты против органичительных мер властей в связи с эпидемией COVID-19 переросли в беспорядки. Полиция задержала около 30 человек, есть раненые среди сотрудников правоохранительных органов.
Наиболее массовые протесты прошли в Гааге. Радикальные демонстранты поджигали велосипеды и мотороллеры, забрасывали полицейских камнями, взрывали петарды. Полиция применила водомёты. В ночь на субботу в Роттердаме также произошли беспорядки, после которых были задержаны около 50 человек.
В Нидерландах сейчас из-за роста числа заражений коронавирусом введён частичный локдаун - в частности, ограничена работа баров, ресторанов и магазинов, запрещено без уважительных причин собираться группами более 4-х человек.
Протесты против ограничений проходят и в других странах ЕС. Массовая акция противников локдауна прошла накануне в Вене - десятки тысяч демонстрантов протестовали против решения властей Австрии с 22 ноября ориентировочно на 20 дней ограничить свободное передвижение и закрыть все развлекательные заведения, кафе и рестораны как для непривитых, так и для привитых. Массовая акция протеста прошла также в столице Хорватии Загребе.
Власти Франции направили специальный отряд полиции на остров Гваделупа, расположенный в Вест-Индии, неподалеку от побережья Южной Америки. Он имеет статус заморского департамента Франции. Там произошли беспорядки, сопровождавшиеся поджогами и, по ряду сообщений, стрельбой по полицейским. На острове введен комендантский час. Участники акций протеста протестуют против мер, аналогичных введённых в материковой Франции, в частности против использования так называемых COVID-паспортов и обязательной вакцинации медицинских работников.
С наступлением холодного сезона число новых случаев инфекции во многих странах ЕС стремительно растет. Смертность в среднем в несколько раз ниже, чем в прошлом году, что может быть связано с эффектом вакцинации. Тем не менее, в ряде стран вновь сообщается об угрозе перегрузки системы здравоохранения в связи с ростом числа больных COVID-19, требующих госпитализации. В отличие от прошлого года, большинство стран воздерживается от локдаунов, вводя ограничения прежде всего для непривитых.
- В России (с учетом аннексированного Крыма) за последние сутки зафиксировано более 36 тысяч новых случаев инфекции, умерли, по официальным данным, 1252 больных COVID-19. Цифры остаются относительно стабильными уже несколько недель. По абсолютному числу смертей от коронавируса за сутки Россия сейчас на одном из первых мест в мире, в некоторые дни - на первом месте.
Премьер Судана вернется в должность после попытки переворота
В столице Судана Хартуме в воскресенье подписано политическое соглашение между фактическим руководителем страны генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и премьер-министром Абдаллой Хамдуком, который в прошлом месяце был временно отстранен военными от исполнения обязанностей.
Соглашение во многом возвращает статус-кво, существовавший до попытки военного переворота, которая произошла в октябре. Оно предусматривает, что Судан продолжит движение к демократии. В переходный период руководить страной по-прежнему будут Суверенный совет во главе с Бурханом и кабинет министров, который вновь возглавит Хамдук. Правительство будет создано из «технократов», взамен прежнего, распущенного военными в октябре. Все политзаключенные, задержанные в прошлом месяце, будут освобождены.
Военные распустили кабинет министров и ввели чрезвычайное положение 25 октября на фоне уличного противостояния сторонников различных политических сил. Хамдук был на какое-то время помещен под домашний арест, но спустя несколько дней отпущен, после чего вернулся в свою резиденцию. Страны Запада осудили действия суданских военных, а противники переворота устроили массовые протесты. Стороны вскоре начали поиски компромисса, которые завершились подписанием нынешнего соглашения.
После свержения авторитарного президента Омара аль-Башира 2 года назад Суданом управляет Суверенный совет, в который входят как военные, так и гражданские лица. Его задача - подготовить условия для проведения свободных выборов. Военные обещали не мешать выборам, недавний переворот они обосновали стремлением установить порядок на время переходного периода.
Гамкрелидзе: У более чем 46% населения Грузии нет иммунитета к коронавирусу
Иммунитета к коронавирусу до сих пор нет у более чем 46% населения Грузии – это взрослые и дети, которые не делали прививок и не болели ковидом. Об этом сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
«46% населения страны, включая детей, - неиммунные», - сказал Гамкрелидзе, отвечая на вопросы журналистов.
Как указал глава NCDC, показатели вакцинации среди граждан старше 60 лет в последнее время улучшились, однако добиться намеченной цели и привить до 90% грузинских пенсионеров, судя по всему, удастся не скоро.
«В этом возрасте у нас охват 40,4% первой дозой и 35,27% - второй. То есть охват в этом возрасте превысил средний показатель по стране на данном этапе, средний охват по стране составляет 34,3%. Но этого недостаточно. Для снижения смертности необходим охват 80-90% в этом возрасте, потому что 85% смертей приходится на этот возраст», - сказал Гамкрелидзе.
- В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, сообщает агентство «Новости-Грузия». По состоянию на 20 ноября в стране провели 2 090 036 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 978 208 человек, что составляет 34,3% взрослого населения Грузии.
- Эпидемиологов беспокоит пассивность населения. Как указывают специалисты, для формирования коллективного иммунитета, необходимо вакцинировать против коронавируса как минимум 60% взрослого населения. Чтобы справиться с этой задачей до конца текущего года, как предполагает национальный план, ежедневно в Грузии должны проводить по 20-25 тысяч прививок от коронавируса – это примерно в четыре-пять раз больше нынешних темпов вакцинации.
«Совет тейпов Ингушетии» ответил чеченскому спикеру Даудову
«Совет тейпов Ингушетии» опубликовал на официальном канале организации на ютубе видеозаявление в адрес чеченских властей.
Во время заседания «Совета тейпов Ингушетии» председатель организации Мурат Даскиев поручил члену совета Батыру Богатыреву зачитать обращение Совета, которое анонсировано как «последнее заявление организации» по вопросу границы между двумя субъектами, сообщает Кавказ.Реалии.
«Мы просили [чеченцев и ингушей], чтобы вели себя как подобает мусульманам, без оскорблений, - переводит это заявление «Кавказский узел» (внесен российскими властями в список иностранных агентов. - Прим.ред.). - Всемирный Конгресс ингушского народа создал комиссию. Мы хотели, чтобы точно такую же комиссию создали чеченцы, чтобы сели и договорились, а если не могут, то решение должно быть на основе шариата. Нам предлагают приехать в лес, в районе [реки] Фортанги, где [Даудов] сам предлагает поклясться на Коране и предлагает поклясться нам. Но это не решение по шариату».
По словам старейшин «Совета тейпов», ингушский народ не говорит про какое-то конкретное одно село, речь идет о незаконном принятии соглашения в 2018 году и территориальном разграничении в соответствии с исламом всей территории.
«Мы будем терпеливы до тех пор, пока не появятся люди, которые хотят справедливо, по исламу, закрыть этот вопрос, в соответствии с шариатом. Которые будут иметь полномочия от обоих народов. Все, что нужно для этого, у нас есть, все готово. Власти обеих республик хорошо знают и своего руководителя, нашего президента Владимира Путина. Когда в его адрес было высказано оскорбление, он ответил очень просто: «Кто как обзывается – тот так и называется». На этом мы приостановимся до лучших времен», – говорится в заявлении.
- «Совет тейпов Республики Ингушетии» выступил на этой неделе с обращением к чеченскому и ингушскому народам о необходимости продолжить дискуссию относительно подписанного договора по границе между двумя субъектами.
- После этого в прямом эфире на своей странице в инстаграме председатель чеченского парламента Магомед Даудов раскритиковал позицию членов ингушского «Совета тейпов» о границах между Чечней и Ингушетией. Даудов заявил, что члены «Cовета» - «нерукопожатные» в Чечне. Он дал несколько дней, чтобы все без исключения активисты из «Совета тейпов» приняли решение принести согласно шариату клятву, что эти земли когда-либо были ингушскими. Со своей стороны он заявил, что готов поклясться, что эти земли были и есть чеченские.
- Соглашение о границе Чечни и Ингушетии, которое подписали 26 сентября 2018 года региональные руководители Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров, а позднее признал законным Конституционный суд РФ, вызвало волну митингов в Ингушетии: они прошли осенью 2018 и весной 2019 года. По мнению протестующих, установление границ не было справедливым.
В клинике Цицишвили проходят лечение 122 ребенка с коронавирусом
«На данном этапе в клинике проходят лечение 122 пациента с коронавирусом, 20 из них в реанимации интенсивной терапии», - сообщил врач тбилисской клиники имени Цицишвили Давид Рехвиашвили.
По словам доктора, один пациент находится на аппаратной поддержке, его состояние оценивается как критическое, передает Общественный вещатель.
«У данного пациента сопутствующих заболеваний не наблюдалось, его перевезли из Батуми уже в тяжелом состоянии, у него повреждены легкие. Состояние остальных оценивается средней степени тяжести. Большая часть пациентов - это малыши до одного года, и пациенты с хроническими заболеваниями. Что касается вакцинированности родителей, чьи дети находятся у нас, то, к сожалению, показатель низкий. Вакцинированы только 9 родителей из 122 пациентов. Родители, и лица, контактирующие с ребенком, должны быть вакцинированы, чтобы снизить риск инфицирования. Также важно, чтобы были привиты дети старше 12 лет», - сказал Рехвиашвили.
В Иерусалиме член ХАМАС открыл огонь, есть убитый и раненые
В Иерусалиме в результате нападения члена радикальной палестинской группировки ХАМАС в воскресенье был убит израильтянин, еще три человека были ранены.
Нападавший открыл огонь в Старом городе, неподалеку от Храмовой горы, которую считают священной как евреи, так мусульмане. Серьезные ранения получили двое израильтян - мирных жителей, один из которых впоследствии умер. Также были ранены двое израильских полицейских. Нападавший был застрелен полицией.
В ХАМАС подтвердили, что нападавший был членом группировки, жителем Восточного Иерусалима, и назвали его действия «героической операцией», дав при этом понять, что он действовал в одиночку.
Это второе за последние дни нападение в Старом городе Иерусалима. В среду 16-летний палестинец напал с ножом на израильских полицейских и был застрелен.
По данным израильских СМИ, погибший израильтянин - первая жертва нападений палестинцев в Иерусалиме более чем за полгода.
Старый город - часть Восточного Иерусалима, аннексированного Израилем после 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей. Палестинцы настаивают на том, что Восточный Иерусалим должен стать столицей их будущего государства, и обвиняют Израиль в оккупации своих земель.
Партия «Лело» прекращает бойкот парламента Грузии
«Мы прекращаем бойкот парламента, а это значит, что мы продолжим работать в парламенте в обычном режиме», - заявил Общественному вещателю Грузии представитель «Лело» Григол Гегелия.
«По всем остальным критическим направлениям, по которым, естественно, продолжается общий протест оппозиции, мы до конца будем вовлечены в активную, мирную, но очень твердую, очень громкую борьбу, чтобы избавиться от государственного беспредела. Мы присоединимся к борьбе, чтобы вернуть в нашей стране идею выборов, возвратить присвоенные голоса и положить конец внешней капитуляции. Белорусизация и путинизация Грузии должны быть немедленно прекращены, как можно скорее должно быть покончено и с ковидгеноцидом», - сказал Гегелия.
По его словам, перевод Михаила Саакашвили в гражданскую клинику - хороший шаг, который поможет стабилизировать ситуацию.
«Сейчас мы считаем очень важным, чтобы по следующим критически важным направлениям, включая справедливый суд, выборы и другие очень важные направления, мы также достигли очень ощутимого результата, которого общество ожидает от нас, - сказал Григол Гегелия.
Украинская разведка: Россия может начать вторжение в январе-феврале
Россия может начать активные боевые действия против Украины в январе или начале февраля будущего года. Об этом в интервью изданию Military Times заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
По словам Буданова, сейчас Россия сконцентрировала у границ с Украиной более 92 тысяч военнослужащих. Риски вторжения, по его словам, с приходом зимы и установлением стабильной холодной погоды только возрастают - возможные сильные морозы, по его словам, не проблема ни для российских, ни для украинских военных.
По словам главы украинской разведки, действия российских войск могут быть более масштабными, чем в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, а затем, по многочисленным свидетельствам (сама Россия это отрицает), оказала вооруженную поддержку сепаратистам в Донбассе. Буданов предположил, что нападение может сопровождаться авиаударами, десантными операциями в Одессе и Мариуполе, также может быть задействована бронетехника, в том числе с территории Беларуси. Возможной мишенью для нападения по-прежнему называются юг и восток Украины, регионы, о которых ряд российских политиков, включая Владимира Путина, говорили как о «Новороссии».
При этом, по словам Буданова, прежде чем начать вторжение, Россия будет проводить «психологические операции» с целью подорвать боеспособность Украины. К таким операциям он отнес, в частности, разжигание беспорядков, связанных с экономической ситуацией или недовольством мерами по борьбе с коронавирусом. По его словам, Россия намерена воспользоваться и ситуацией вокруг операции по аресту предполагаемых бойцов «ЧВК Вагнера» в 2020 году, в срыве которой украинская оппозиция обвиняет власти.
Ранее о возможной подготовке нападения России на Украину сообщали и американские СМИ, ссылаясь на данные разведки и источники в администрации. При этом отмечалось, что Кремль пока не принял окончательного решения.
Как писала на днях New York Times, американские и британские разведслужбы, пишет газета, все более убеждаются в том, что Владимир Путин рассматривает вариант проведения военной операции либо с целью захвата большей части территории Украины, либо с целью дестабилизации страны и обеспечения прихода к власти пророссийского правительства. Большая зависимость Европы от поставок российского природного газа может внушить Москве надежду на то, что европейцы не решатся пойти на решительные меры в ответ на потенциальную российскую военную операцию против Украины - писало издание.
Официальный Вашингтон и его партнеры по ЕС выражали обеспокоенность в связи с наращиванием Россией сил по периметру украинской границы. Сообщалось о том, что ряд стран НАТО, в частности Великобритания, намерены направить на Украину своих военных для сдерживания России. Официальный Киев ранее отрицал существенный рост угрозы вторжения, однако впоследствии украинские представители также начали выражать обеспокоенность возможными действиями Москвы.
В Кремле отрицают какую-либо подготовку к вторжению на территорию Украины, в то же время обвиняя страны Запада в эскалации напряженности, в частности в Черном море. Путин, выступая на неделе на заседании коллегии МИД, заявил, что Россия должна получить от Запада гарантии своей безопасности.
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