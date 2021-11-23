Ереван просит посредничества Москвы для нормализации армяно-турецких отношений

Ереван обратился к Москве с просьбой о посредничестве в нормализации армяно-турецких отношений, сегодня в беседе с Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

По его словам, ряд партнеров Армении, в том числе Россия, выразили готовность выступить посредником в вопросе нормализации армяно-турецких отношений. Армянская сторона обратилась к Кремлю.

«Ряд международных партнеров, в том числе Россия, заявили, что готовы содействовать процессу нормализации армяно-турецких отношений. И мы проинформировали Россию, что готовы начать процесс армяно-турецкой нормализации без предварительных условий. Когда и если подобный процесс начнется, естественно, мы предоставим информацию об этом», – сказал Унанян.

После второй Карабахской войны, начиная с августа этого года, премьер-министр Армении и президент Турции сделали несколько заявлений о том, что получают позитивные мессиджи с другой стороны границы. В сентябре президент Турции даже заявил, что премьер-министр Армении через премьер-министра Грузии предлагал ему встретиться, но, по словам Реджепа Тайипа Эрдогана, для того, чтобы встреча состоялась, Еревану нужно предпринять четкие шаги в направлении «Зангезурского коридора».

На следующий день Эрдогану ответила пресс-секретарь премьер-министра Армении, заявив, что коридорная логика для армянской стороны неприемлема, но Ереван готов к контактам с Анкарой.

До сих пор, по словам пресс-секретаря МИД Армении, прямых переговоров между Анкарой и Ереваном не было.

Министр иностранных дел Армении на днях в интервью французской газете Le Figaro сказал, что для начала диалога с Арменией Турция требует предоставить коридор, связывающий Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой.

«Это совершенно не может быть предметом обсуждения. Государства должны разрешать транзит при сохранении суверенитета над своей собственной территорией. Все региональные коммуникации должны быть вновь открыты, –​ подчеркнул Мирзоян, в то же время отметив: – Армения всегда заявляла, что готова к нормализации отношений без предварительных условий, несмотря на огромную поддержку, оказанную Турцией Азербайджану во время войны против Арцаха».