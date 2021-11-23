Астамур Логуа: «Была встреча и с несколькими членами правящей партии Турции»

Почти неделю заняла рабочая поездка в Турецкую республику большой делегации из Абхазии. В городе Измит, что в сотне километров от Стамбула, она приняла участие в съезде Федерации абхазских культурных центров Турции, избравшем нового председателя. Затем в Стамбуле была в гостях у местного абхазского культурного центра. И, наконец, в Анкаре абхазские парламентарии встретились с рядом депутатов турецкого парламента.

Председатель комитета по межпарламентским связям парламента Абхазии Астамур Логуа рассказал сегодня «Эху Кавказа»:

Мы надеемся на то, что еще интенсивнее станут наши контакты и еще больше проектов мы сможем совместно реализовать

«Надо отметить, что это первые альтернативные выборы, где было два кандидата на пост главы Федерации абхазских культурных центров. Это достаточно известные в Абхазии люди. Один из них – Орал Бганба – руководитель абхазского культурного центра в городе Адапазары. Второй – Марат Махария из Стамбула, занимается бизнесом, приезжал не раз в Абхазию, большой патриот нашей страны. Победу одержал Марат Махария, его выбрали большинством голосов. Но, как мне кажется, проигравших здесь нет. Мы очень все надеемся, что эти люди будут работать совместно и все у них будет получаться. Конечно, нужно отметить и предыдущего руководителя федерации Атанура Ардзинба, который проделал большую работу, за что мы ему всегда были и будем благодарны. Спикер парламента наградил его почетной грамотой. Президент – орденом «Ахьдз-апша» третьей степени. Их вручили Атануру там же, во время работы съезда. Мы надеемся на то, что еще интенсивнее станут наши контакты и еще больше проектов мы сможем совместно реализовать.

– Мы следили, конечно, в Абхазии за вашей поездкой. Постоянно в соцсетях появлялись снимки, видео – например, как наш спикер танцевал абхазский танец, очень многих это привлекло. Это где происходило?

– Это была встреча в городе Стамбуле, организованная городским абхазским культурным центром. Много людей туда было приглашено. В частности, мы как депутаты парламента…»

На вопрос, кто состоял в этой делегации, Логуа ответил:

Мы надеемся, что будем шаг за шагом снимать эти вопросы – связанные со свободой перемещения, с открытием морского сообщения и, что самое главное, – с признанием Турецкой Республикой государственности Абхазии

«Валерий Ермейович Кварчия – спикер парламента, Илья Гуния – председатель комитета по обороне и безопасности, Вианор Бебия – председатель комитета по культуре и молодежной политике, Тайфун Ардзинба – представитель комитета по экономике, Алхас Джинджолия – председатель комитета по социальной политике, и я. Еще был председатель Госкомитета по репатриации Вадим Николаевич Харазия. Были представители Министерства иностранных дел Республики Абхазия, Министерства юстиции, Фонда инвалидов Абхазии. Я видел представителей общественных организаций Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. Абхазский представитель из Королевства Иордании также присутствовал на данном мероприятии. Я должен отметить, что в рамках этого визита у абхазских парламентариев была запланирована встреча с нашими коллегами из турецкого парламента. И мы эту встречу заранее готовили. Прежде всего, конечно, состоялась встреча с представителем абхазской диаспоры, знаменитым в Абхазии человеком депутатом Энгином Папба, которого помнят по известному фотоснимку, когда он, защищая избирательную урну, не дал сорвать проведение выборов в Абхазии на избирательном участке в Турции. Потом была встреча и с несколькими членами правящей партии. Депутатами турецкого парламента, нашими друзьями, которые тоже хотели с нами встретиться, проговорить ряд вопросов. Мы, конечно, задавали вопросы, которые долгое время задаем, но надеемся, что будем шаг за шагом снимать эти вопросы – связанные со свободой перемещения, с открытием морского сообщения и, что самое главное, – с признанием Турецкой Республикой государственности Абхазии.

– Ну, вот мы говорили про Энгина Папба. А есть еще сегодня в турецком парламенте представители абхазской диаспоры?

– Да, есть, по фамилии Эшба. Но у него был очень загруженный график работы, и мы не смогли с ним встретиться».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия