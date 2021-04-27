Турецкая партия Ватан вновь предлагает Анкаре признать Абхазию

Вчера турецкая политическая партия Vatan (партия Родины) в ходе митинга в Анкаре призвала закрыть военные базы Соединенных Штатов Америки на территории Турции и признать независимость Абхазии, а Крым частью России - в ответ на слова американского президента Джозефа Байдена о геноциде армян в Османской империи. Информация об этом разошлась во множестве российских СМИ.

«На атаку Байдена нельзя отвечать словами, нужно принимать меры. Для признания Крыма российским, независимости Абхазии и Турецкой Республики Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном», – заявил генеральный секретарь партии Озгюр Бурсалы. Напомним, что единственным государством, которое пока признает Северный Кипр, уже почти полвека остается Турецкая Республика.

Бурсалы также призвал правительство своей страны и турецкие Вооруженные силы взять под контроль американские базы «Инджирлик» и «Кюреджик». Он заявил, что войска США должны быть отправлены в свое государство в течение 15 дней.

Турецкая партия Vatan не в первый раз выступает с аналогичными предложениями, а после заявления Байдена можно было не сомневаться, что она к ним вернется.

В Википедии об этой партии говорится: «Партия Родины (тур. Vatan Partisi) – националистическая политическая партия Турции. Она была основана 15 февраля 2015 года. Ее председатель – Догу Перинчек… Придерживается антиамериканской, пророссийской и прокитайской ориентации, призывает к укреплению отношений с такими странами, как Иран и КНДР… В июне 2020 года выступила с Черноморско-средиземноморским планом дружбы и мира. Партия предлагает признать Крым частью России, добиться дипломатического признания Абхазии и поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Также в плане изложена идея вывода баз США и НАТО из Турции и окружающих ее регионов».

Следует обратить внимание на то, что частью упомянутого плана являлся отказ России от поддержки Россией Еревана в многолетнем армяно-азербайджанском конфликте из-за Нагорного Карабаха в качестве компенсации за предполагаемые шаги Анкары. Но сейчас, после войны осени прошлого года на Южном Кавказе и ввода российских миротворческих сил в зону конфликта, достижения определенных соглашений между Баку и Ереваном, необходимость данной компенсации со стороны РФ как бы и отпадает.

Председатель партии Vatan Догу Перинчек считает, что Россия и Турция могут сблизиться после того, как 24 апреля президент США Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи. «После его заявления отношения Турции и России однозначно укрепятся. Заявление Байдена – это наступление против Турции, против Азии, против России и Китая. Его заявление не связано с защитой прав человека, и это событие нельзя оценивать в рамках обсуждения исторических фактов. Сейчас Байден перешел к действиям и начал с Турции, чтобы потом принять меры в отношении России и Китая», – считает он.

Глава партии также утверждает, что заявление Байдена «является подтверждением его желания свергнуть администрацию Тайипа Эрдогана».

Парадоксальность ситуации состоит в том, что рост антиамериканских настроений в Турции после заявления Байдена и прогнозируемое Перинчеком в связи с ним турецко-российское сближение никого сейчас не удивляют, хотя Россия официально признала геноцид армян еще в 1995 году, то есть более четверти века назад. Очевидно, то признание воспринимается сегодня как данность, а нынешнее – как событие, как поступок, ухудшающий и без того сложные в последние годы отношения между двумя членами НАТО.

Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось с просьбой прокомментировать последние заявления партии Vatan председателя комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками абхазского парламента Астамура Логуа, у которого в последние годы были налажены неплохие личные контакты с руководством партии Vatan. Вот что он сказал:

«Действительно, это не первое заявление подобного рода данной партии. Они всегда об этом говорят, последовательны в своих высказываниях. Однако сейчас ситуация обострилась до предела, наверное, в отношениях Турецкой Республики и Соединенных Штатов. И сегодня в Турции весь политический истеблишмент, даже самая крупная оппозиционная партия, поддержали руководство страны в том плане, что они не принимают это заявление Байдена. Однако первыми высказали эту идею – что надо ответить не только заявлениями, но и конкретными действиями – стали здесь первопроходцами именно партия Vatan и ее председатель, наш добрый друг господин Догу Перинчек. Вы знаете, что мы работаем в направлении Северного Кипра, и они нам помогают в том плане, что устанавливаются отношения на уровне парламентов, будет соглашение, и дальше до взаимного признания, думаю, дойдет. Вчера буквально общался с представителями этой партии, ее международного отдела. Они говорят, что продолжают эту кампанию и будут проводить митинги, будут делать заявления, в эфире телевидения эту тему поднимать и обсуждать. Вчера было одно заседание турецкого кабмина, где говорилось о введении жесткого локдауна, на который они вынуждены пойти, а на днях, насколько им известно, будет еще одно заседание, которое будет посвящено заявлению Байдена и ответному принятию каких-то конкретных мер. Мне, конечно, сложно говорить, что это за меры будут, но уже громко заявили о закрытии для иностранцев этих военных баз. Это раз. И слышны голоса тех, кто считает, что … а турецкая армия, заметим, – это вторая армия в НАТО после Соединенных Штатов… может выйти из НАТО. О выходе из НАТО давно ходят разговоры, и я думаю, что они будут иметь продолжение. Все это будет видно в ближайшее будущее, когда пройдет заседание Совета безопасности или Кабинета министров с участием президента. Будем ждать новостей, а Турция бурлит».

Вернувшись к конкретному вопросу о признании Турцией Абхазии, я напомнил, что Vatan – это лишь одна из многих турецких партий, причем далеко не самая крупная и влиятельная. Захочет ли руководство Турции ссориться с Грузией? Логуа сказал:

«Турция – серьезная страна, Турция – сильное государство, с развитой экономикой, с претензией на региональное лидерство, на принятие решений в нашем регионе наряду с Российской Федерацией. Я думаю, они могут принимать решения без оглядки на какие-то вещи. И, может быть, придет время, когда Турция будет способствовать признанию Абхазии со стороны Грузии, потому что нужен мир в регионе, нужна стабильность. Мы бок о бок живем и должны научиться сосуществовать мирно и развивать наши страны. Конфронтация ни к чему хорошему не приводит. Прошло почти тридцать лет, и для нас все очевидно: мы строим абхазское независимое государство. А для грузин эти иллюзии должны когда-то закончиться. Мы надеемся, что все-таки это время придет. Более того, ни для кого не секрет, что растет товарооборот Абхазии с Турцией, с турецким бизнесом. Вот сейчас эта пандемия помешала, этот локдаун в Турции помешал, но мы знаем, что нашу делегацию ждут. Мы будем на первом этапе обсуждать признание там абхазского паспорта как документа, удостоверяющего личность. Нас ждет впереди много работы. Нас ждет впереди много нового, Мир меняется, нам надо успевать за всем этим и, так скажем, держать ухо востро».