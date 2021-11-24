В Абхазии подорожал хлеб – решение правительства

Третий президент Армении Серж Саргсян, уже два года проходящий в качестве обвиняемого по делу о дизельном топливе, привлечен в качестве обвиняемого по другому делу, на этот раз – о взятке.

Как пишет Радио Азатутюн, это уголовное дело, возбужденное еще три года назад на основании жалобы бизнесвумен Сильвы Амбарцумян, по которому обвиняются второй президент Армении Роберт Кочарян и бывший руководитель его аппарата, а ныне депутат оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Армен Геворкян.

В расследующем дело Антикоррупционном комитете подробностей не представили, только сообщили, что привлекли экс-президента в качестве обвиняемого и сегодня вызвали его на допрос.

В свою очередь, адвокат Сержа Саргсяна Амрам Макинян сообщил Радио Азатутюн, что речь идет о жалобе бизнесвумен Сильвы Амбарцумян, которая расследуется в рамках уголовного дела «1 марта». После революции бизнесвумен заявила, что в 2008 году дала взятку высокопоставленным чиновникам для того, чтобы иметь возможность заниматься деятельностью в горнодобывающей сфере.

«Из предоставленного мне уведомления я понимаю, что этот абсурд относится к какому-то уголовному делу в связи с сообщением лица по имени Сильва Амбарцумян. Ответы на предполагаемые вопросы, которые могут быть заданы президенту, были даны и получены еще два года назад. Думаю, ответ на вопрос о том, на основании каких политических или иных соображений было принято решение о вынесении сегодня такого абсурдного процессуального решения, станет ясен всем в самое ближайшее время», - сказал адвокат.

В Армении после бархатной революции для раскрытия кровавых поствыборных событий 2008 года было возбуждено уголовное дело по статье о свержении конституционного строя, в рамках которого было решено рассмотреть также жалобу Сильвы Амбарцумян. Следственный орган предъявил обвинение в получении взятки Роберту Кочаряну и Армену Геворкяну, а близкому к Кочаряну бизнесмену Самвелу Майрапетяну было предъявлено обвинение в пособничестве получению взятки. Майрапетян уехал на лечение в Германию и до сих пор не вернулся. Он находится в розыске.

Уже в апреле этого года, после оправдания обвиняемых по делу «1 марта», суд стал рассматривать только эпизод со взяткой. Согласно обвинению, Роберт Кочарян во время своего президентства получил взятку в размере 3 млн долларов от бизнесвумен Сильвы Амбарцумян через близкого ему бизнесмена Самвела Майрапетяна. А его бывший подчиненный Армен Геворкян обвиняется в получении взятки в размере 1 млн долларов при пособничестве Майрапетяна, а также и легализации доходов, полученных преступным путем. Оба свою вину не признают.

Третий президент Серж Саргсян до этого предстал перед судом по делу о дизельном топливе, он обвиняется в организации хищения около полумиллиарда драмов (более 1 млн долларов) из госбюджета. Он также не признает свою вину. Уже больше года в суде общей юрисдикции Еревана идет судебный процесс по этому делу.

А в прошлом месяце было возбуждено еще одно уголовное дело в связи с полетами в Баден-Баден, совершенными Сержем Саргсяном в ходе президентства. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, у Саргсяна нет статуса обвиняемого. В основу этого уголовного дела легло расследование «Платформы по проверке фактов», согласно которому президентский самолет, предоставленный для обслуживания Сержа Саргсяна, в течение 2008-2017 годов эксплуатировался высокопоставленными должностными лицами и совершил более десятка рейсов на дорогой немецкий курорт Баден-Баден за счет государственных средств и без служебной необходимости.