С порчей бытовой техники в Абхазии из-за перепадов электроэнергии, судя по всему, сталкивается большинство местного населения. «Эхо Кавказа» решило узнать, удалось ли кому-то получить компенсацию за нее.

– Были ли у вас проблемы с техникой из-за перебоев с электричеством? И, может быть, у вас получалось добиться хоть какой-то компенсации за сгоревшую технику?

Гунда Кварчия: Да, у нас большие проблемы из-за отключения света. На работе, в офисе, у нас была счетная машина, она полностью перегорела. Нам пришлось менять всю плату, нам обошлось в 10 тысяч рублей. И сама машинка недешевая. У нас программа бухгалтерии полетела, из-за отключений света она стала глючить. В итоге все наши данные стерлись, теперь нам надо все восстанавливать. Мы даже не можем нормально сдавать баланс. И кто это будет компенсировать, мы даже не знаем. То есть работа у нас полетела полностью.

– Это недавно произошло?

Гунда Кварчия: Это произошло, когда на днях были неожиданные отключения света. Сейчас мы вызываем программиста, потому что надо заново переустанавливать всю программу.

– За компенсацией вы не пытались обращаться?

Гунда Кварчия: Мы даже не знаем, куда нужно обращаться, кому жаловаться, потому что обвинить никого невозможно, все скидывают вину друг на друга.

Анжела Убилава, редактор «Гал ТВ»: Мы живем рядом с перепадной ГЭС, веерные отключения света у нас не так часто происходят. В основном отключают свет, когда бывают аварии. Техника, бывало, сгорала, и телевизор, и холодильник, к сожалению. Даже обратиться, я не знаю, в Общество защиты потребителей – может быть, оно и есть, но нигде это не афишируется. Я даже не пыталась к ним обращаться, приходилось самостоятельно решать проблемы. Телевизор мне удалось спасти, мастер починил. А холодильник, можно сказать, пришлось выбросить. Это, конечно, ужасно, что такое происходит. И никто за это не несет ответственность.

Асида Кортуа: Из-за перебоев с электричеством, я думаю, как и у большей части нашего населения, у нас тоже были проблемы с бытовой техникой. Кондиционеры у нас просто с периодичностью раз в два месяца летят. И уже куда-то обращаться нет сил. В доме было два-три кондиционера, последний кондиционер вчера накрылся. Обращаться мы как-то пытались, но нам было сказано, что кондиционер мог испортиться не от света, не от скачков напряжения. Это надо фиксировать каким-то образом. Честно говоря, уже даже и вникать не стала, потому что это лишняя трата нервов, где-то что-то требовать. Просто обидно, когда ты живешь на съемной квартире, и еще летит чужая бытовая техника, это очень накладно получается. И никому ничего не объяснишь в этом случае.

– Были ли у вас проблемы с техникой из-за перебоев с электричеством? И если да, получалось ли у вас добиться хоть какой-то компенсации за сгоревшую технику?

Аня: Да, у нас теплый пол сгорел и холодильник испортился. Но мы никуда не обращались.

– Когда это у вас произошло?

Аня: Свет то включат, то выключат, у нас пол сгорел где-то месяц назад. А холодильник, наверное, две недели назад. Холодильник у нас не работал, пришлось покупать новый.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия