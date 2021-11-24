Зураб Абашидзе: Грузинская сторона не рассматривает участие в формате 3+3

Сегодня, 24 ноября, в рамках грузино-российского неформального диалога состоялась онлайн-встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с Российской Федерацией Зураба Абашидзе с председателем комитета по иностранным делам Совета Федерации РФ Григорием Карасином. Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства Грузии.

Согласно сообщению, во встрече также приняли участие представители внешнеполитических и транспортных ведомств двух стран. Обсуждались вопросы торгово-экономических, транспортных, имущественных и гуманитарных отношений.

Кроме того, Зураб Абашидзе указал на сложную ситуацию в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. В частности, отмечается ухудшение гуманитарной ситуации, факты нарушения прав человека, в том числе незаконные аресты, и растущая милитаризация этих регионов. Было подчеркнуто, что Женевские переговоры между Грузией и Россией являются основным форматом для обсуждения вопросов безопасности и гуманитарных вопросов.

Согласно информации пресс-служба аппарата правительства Грузии, российскую сторону интересовало отношение грузинской стороны к т.н. новому механизму региональных консультаций (3+3) и конкретных мер, предусмотренных в этом контекст. Зураб Абашидзе подчеркнул, что грузинская сторона не рассматривает возможность участия в данной инициативе.

В ходе беседы было отмечено, что в январе-октябре 2021 года в торговых отношениях двух стран наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Товарооборот увеличился на 21,9% достигнув 1,294 миллиарда долларов США.

Дата следующей встречи в пражском формате будет уточнена позже.