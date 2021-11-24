Народный защитник Грузии переходит в нападение

Народный защитник Грузии Нино Ломджария публично усомнилась в легитимности председателя правящей «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе в глазах международных партнеров Грузии. После волны критики в свой адрес со стороны власти омбудсмен заявила, что представители правительства теперь перешли к прямым угрозам.

Народный защитник Грузии, видимо, решила действовать по формуле «лучшая защита – нападение». Нино Ломджария, в последние недели ставшая объектом жесткой критики и обвинений в политической предвзятости со стороны «Грузинской мечты», перестала отмалчиваться и прямо заявила о поступающих угрозах со стороны правящей партии как в отношении нее лично, так и в адрес действующей под эгидой аппарата омбудсмена группы медицинских экспертов, занимающихся делом Михаила Саакашвили. Ломджария призналась, что вначале не воспринимала всерьез слова председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, так как его самого никто из партнеров Грузии всерьез не воспринимает:

«Я не считаю председателя правящей партии серьезной фигурой. У него нет легитимности или признания со стороны какой-либо международной организации или страны на Западе».

Ираклий Кобахидзе, сейчас, к слову, проводящий встречи в Европе, в своей критике действительно говорил о возможной уголовной ответственности омбудсмена и врачей, постановивших, что в тюремной больнице нет необходимых условий для лечения Саакашвили. А отчет консилиума, собранного Ломджария, назвал поддельным.

Впрочем, за председателя партии в этом вопросе горой встали все ее члены. В частности, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, комментируя ситуацию, в том числе с учетом того, что Госдепартамент США выразил безусловное доверие грузинскому омбудсмену, дал понять: он на стороне Ираклия Кобахидзе. А что касается самой госпожи Ломджария, то она с самого начала была аффилирована с оппозицией:

«Я напомню, что, когда «Грузинская мечта» выбирала Народного защитника, это было абсолютно четкое решение, так как мы прекрасно знали, что госпожа Ломджария не настроена лояльно по отношению к власти. Более того, она была аффилирована с оппозицией. И именно по этой причине был сделан такой выбор. В тот момент, когда выбирали госпожу Ломджария, я не был включен в политические процессы, но у меня есть информация от нашей команды, что выбор ее кандидатуры был сделан по этому признаку. И, да, США, Европа уважают и прислушиваются к институту омбудсмена. Тут речь не об индивидах, а об институте. Но при этом частные заявления того или иного омбудсмена можно обсуждать. Что касается нынешней ситуации, я разделяю позицию и заявления председателя партии (Ираклия Кобахидзе) и скажу, что, к сожалению, очень часто позиция Народного защитника не отражает реальности».

Цепь круговой поруки продолжил глава парламентского комитета по правам человека. Михаил Сарджвеладзе в критике действий омбудсмена со стороны представителей законодательной и исполнительной власти никаких нарушений не заметил. Зато заметили в гражданском секторе. Юрист правозащитной организации «Центр социальной справедливости» Гурам Имнадзе считает, что «Грузинская мечта» всеми силами пытается лишить институт Народного защитника доверия со стороны общественности, при этом не приводя никаких доказательств, лишь повторяя громкие обвинения с самых разных площадок:

«Вызывает тревогу то, что любая критика в адрес власти воспринимается в контексте оппозиционной партии, что тот или иной актор обязательно действует в интересах той или иной партии. И вдвойне вызывает тревогу то, что это происходит по отношению к институту Народного защитника, который по Конституции является независимым органом и к которому должно быть очень высокое общественное доверие. Сегодня, к сожалению, власти делают все для того, чтобы подорвать это доверие. И сформировать мнение, что мнение Народного защитника продиктовано интересами какой-либо партии, что не соответствует действительности».

При этом подчеркнутое нежелание власти прислушиваться к мнению международных партнеров как в этом, так и в других вопросах может нанести непоправимый вред интересам государства, считает заместитель исполнительного директора грузинского офиса Transparency International Георгий Ониани:

«Это фактически ответ наших властей нашим международным партнерам, которые очень высоко оценивают деятельность Народного защитника. И это продолжение той тенденции, которую мы наблюдаем на протяжении последних недель, когда правительство демонстрирует, что ни во что не ставит наших международных, в первую очередь западных партнеров. Налицо попытка сменить внешнеполитический вектор страны. Это, конечно, наносит вред тем политикам, которые произносят такие речи, их политической силе, но в то же время и государству».

Впрочем, не все в оппозиции в этом противостоянии заняли сторону Нино Ломджария. Часть представителей парламентского меньшинства считают, что заявление омбудсмена о том, что международные партнеры Грузии считают представителей руководства страны нелегитимными, ставит под вопрос адекватность самого Народного защитника. В партиях «Гирчи» и «Граждане» дистанцировались от конфликта, заявив, что обе стороны позволяют себе заявления, которые вредят в первую очередь Грузии.