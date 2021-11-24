Грузия выходит из голодовки Саакашвили

Михаил Саакашвили снова заявляет, что намерен до конца бороться против правления Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты», но его близкие и адвокаты обеспокоены состоянием его ментального здоровья. Впрочем, у председателя правящей «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе эти опасения вызывают улыбку. Он вместе с другими депутатами партии власти проводит встречи в Европарламенте в Страсбурге. Депутаты «Мечты» уверяют, что европейские политики больше не испытывают доверия к Михаилу Саакашвили и «Нацдвижению».

Анализами психологическое состояние и посттравматический стресс не измеряются, напомнил адвокат Ника Гварамия вечером, после встречи с Михаилом Саакашвили в горийском военном госпитале. Экс-президент хочет, чтобы к нему допустили экспертов из Центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия», сообщил Гварамия и ознакомил представителей СМИ с дальнейшими планами Михаила Саакашвили. Его огорчило мнение части оппозиции о том, что третий президент своей голодовкой отодвинул на второй план требование, которое выдвигалось еще до его приезда, – о досрочных парламентских выборах:

«Он все это сделал для того, чтобы добиться главного – досрочных парламентских выборов и смены режима Иванишвили с помощью коалиционного правительства. Он не видит себя ни в какой конфигурации будущей власти. Он борется ради того, чтобы во власти больше не было Иванишвили. Это его главная и конечная задача, поскольку считает, что это – безусловное спасение страны и его жизни».

Об этом, добавил Ника Гварамия, Саакашвили подробно пишет в своем обширном обращении, которое скоро появится в соцсетях.

Между тем посетившие сегодня Саакашвили украинский адвокат Евгений Грушовец, гражданская супруга Лиза Ясько и мать Гиули Аласания отмечают, как изменился Саакашвили, как он подавлен. Все трое говорят о необходимости освобождения Михаила Саакашвили. Гиули Аласания при этом раскритиковала тех, кто поставил под сомнение протест ее сына.

«Он бледен, слаб, но главное – его психологический настрой, он очень тяжелый, человек перенес психологическую травму. Он подавлен. Он больше не тот прежний человек, которого мы знали. Я хочу, чтобы он был свободен. И мы все, общество должны действовать, чтобы освободить его. Другого выхода нет. Я была в недоумении, услышав мнение одного «мудрого» человека, что якобы пятидесятидневное голодание навредило оппозиционному движению. Вы представляете? Кто-нибудь слышал о таком историческом факте, чтобы героизм вредил какому-нибудь движению?» – задавалась вопросом Гиули Аласания.

В том, что после перевода в многофункциональную клинику соратники Саакашвили будут добиваться его освобождения, председатель «Грузинской мечты», лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе, по его словам, не сомневался:

«Это легко прогнозировалось. Мы изначально говорили, что никаких предпосылок для перевода Саакашвили (из тюремной больницы в гражданскую клинику) не было, это им нужно было, чтобы начать следующий этап – борьбу за его освобождение. Но все это вызывает улыбку. Михаил Саакашвили уличен в тяжких преступлениях. Он приговорен к шести годам лишения свободы. Во имя верховенства закона и для нормализации политических процессов важно, чтобы он должным образом, в соответствии законом отбыл это наказание».

Об этом Ираклий Кобахидзе заявил журналистам проправительственных телекомпаний в Страсбурге в здании европарламента, где вместе с коллегами из партии власти встречается с европарламентариями. Обсуждая тему Михаила Саакашвили и «Нацдвижения», мы убедились в одном: «Фактор доверия «Нацдвижению» исчерпан как внутри, так и вне страны», – сказал депутат Георгий Хелашвили.

Европарламентарии на своих страницах в соцсетях пока немногословны. Мнение Марины Кальюранд ТВ «Имеди» перевело так:

«У меня большая надежда на то, что он (Саакашвили) не возобновит голодовку, очень надеюсь, что Саакашвили не сделает ничего такого, что воспримется как провокация. Поверьте, вам не нужны провокации, вам не нужна больше поляризация. Грузии нужны мир, стабильность, реформы».

Вероятность того, что власть и оппозиция смогут по этому поводу сесть за стол переговоров и западные партнеры услышат из Тбилиси долгожданные хорошие новости, исключили со всех сторон. Твердо настаивая на своей позиции, «Грузинская мечта» заверяет, что с Вашингтоном и Брюсселем отношения продолжатся в позитивном и перспективном русле. А в оппозиции настаивают, что насильственное водворение Михаила Саакашвили в тюремную больницу, судебные процессы над ним и другие недемократические действия власти не пройдут бесследно и очень скоро грузинские власти на себе ощутят всю жесткость реакции Запада.