После смерти депутата сакребуло оппозиция требует отставки главы правительства Аджарии

Акции протеста с требованием отставки председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе проходят сегодня в Тбилиси и в Батуми.

Оппозиция и гражданские активисты возмущены сообщениями о том, что представители власти оказывали давление на мажоритарного депутата батумского сакребуло (городского собрания) Нугзара Путкарадзе. Он скоропостижно скончался на прошлой неделе в возрасте 57 лет.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», в Тбилиси гражданские активисты из организаций «Сирцхвилиа» и «Дроа» собрались возле офиса правящей партии «Грузинская мечта». Несколько десятков человек принесли плакаты и включили сирену, чтобы привлечь внимание окружающих. При этом на месте мобилизовано около сотни полицейских.

На акции протеста в Батуми собрались все депутаты муниципальных собраний – сакребуло, от «Единого национального движения». Они призывают аккредитованных в Грузии дипломатов внимательно изучить вопрос смерти Нугзара Путкарадзе. К протестующим обратилась сестра умершего депутата.

«Я вчера слышала записи моего брата, и могу сказать, что на него оказывалось давление… Эта система убивает. Они должны уйти», — сказала сестра умершего депутата.

Батумский лидер партии «Единое национальное движение» Георгий Киртадзе накануне заявил, что Путкарадзе пытались подкупить и предлагали 100 тысяч долларов за переход из оппозиции в «Грузинскую мечту». В офисе ЕНД обнародовали аудиозапись разговора Путкарадзе с людьми, которых, по данным оппозиции, послал на переговоры отец председателя правительства Торнике Рижвадзе, полицейский чиновник Дато Рижвадзе.

После смерти Путкарадзе в батумском сакребуло у ЕНД остаются 14 депутатов. Правящая партия по итогам выборов получила 16 из 35 мест, партия «За Грузию» - два места, «Лело» - одно. Еще один будущий депутат сакребуло - бывший однопартиец Гахария Ираклий Тавдгиридзе покинул партию «За Грузию» после первого тура выборов и заявил, что будет независимым депутатом.