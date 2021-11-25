Бизнесмен, ранее намеревавшийся стать президентом Грузии, задержан в России

У граждан Грузии будет два «зеленых паспорта», которые отражают ковид-статус. Один — для внутреннего пользования, другой — для поездок за границу. Об этом сегодня заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, главное различие между этими документами — в сроках действия.

На данном этапе «зеленый паспорт» внутреннего пользования является бессрочным для дважды вакцинированных и уже переболевшим коронавирусом. А документ с сертификатом для внешнего пользования, который граждане Грузии будут использовать для выезда за границу, будет действовать в течение шести месяцев.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», Гамкрелидзе не исключил, что срок действия «внутренних» ковид-сертификатов могут пересмотреть и сократить до года.

«Основное предназначение «зеленого паспорта» — создать людям определенный дискомфорт и стать стимулом для вакцинации, — сказал Гамкрелидзе.

Между тем глава Минздрава Екатерина Тикарадзе указывает на то, что решение о выдаче «зеленого статуса» всем, кто переболел коронавирусом, является «не таким уж и плохим», учитывая тяжелый социальный фон.

Тикарадзе также считает, что грузинам сложно привыкнуть к ограничениям исходя из особенностей национального характера, и это следует учитывать.

«Другой такой страны как Грузия в мире больше нет. Мы во всем – особенные. Именно исходя из этого, мы также являемся особенными в том, что у нас будет два «зеленых паспорта», один из них будет бессрочным.

Все это, наверное, исходит из нашей генетики и характера. Каждый из нас, грузин, понимает это, и не думаю, что кого-то это удивляет.

У нас у всех есть свое собственное отношение. Я лично считаю важным, чтобы общество поэтапно свыклось с теми важными изменениями, которые происходят в мире. Если для граждан других стран гораздо проще следовать определенным правилам, сделать это в Грузии почему-то до сих пор гораздо сложнее», – сказала она.

Тикарадзе добавила, что «необходимо проявлять гибкость к отношению нашего общества».