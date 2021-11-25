В Абхазии растет число обращений жертв семейного насилия

Сегодня в Сухуме состоялась пресс-конференция, приуроченная к Международному дню борьбы против насилия в отношении женщин. На вопросы журналистов отвечали сотрудники Кризисного центра для женщин и девочек, пострадавших от грубого и жестокого обращения в семье, работающего в Абхазии с 2017 года.

И. о. председателя правления Кризисного центра Мариета Топчьян, в частности, рассказала:

«Где-то 750 обращений уже было – именно в наш Кризисный центр. Потому что помимо Кризисного центра в Ассоциации женщин Абхазии работает такой же центр в Гале, и открылись в этом году такие в Гагре и Очамчыре. Это очень большая цифра для Абхазии. Вот только за этот год более двухсот женщин обратились в наш Кризисный центр. А обращений еще больше, потому что там есть повторные. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что проблема существует. А если учесть, что по всему миру обращается в различные учреждения только тридцать процентов людей, испытывающих на себе семейное насилие, цифры говорят о многом. Вот представьте себе, что в нашей стране, где все-таки очень сильны традиционные установки, где такое патриархальное общество, вот такое количество людей живет с этой проблемой в семье. При этом долгое время не признавалась эта проблема со стороны власти, и значительная часть общества категорически отвергала ее наличие, это и по социальным сетям можно судить. Как показатель – за первые тринадцать месяцев работы нашей приемной к нам обратились всего 33 женщины. Понимаете? Сейчас, я говорю, больше двухсот, и еще год не закончился. То есть очень все тяжело начиналось, и в основном обращались по правовым вопросам, касающимся развода, имеет ли женщина права на детей… Не понимали женщины своих прав и приходили к нам за бесплатной юридической помощью. К психологу поначалу никто не хотел обращаться, хотя мы многим настоятельно рекомендовали, чтобы они осознанно могли принимать решения».

Когда перешли к конкретным случаям, Мариета Амбарцумовна остановилась на таком:

«Мы оказываем помощь и мужчинам. Когда молодые мужчины приходят к нам, это тоже признание нашей работы.

– Приходят?

– Приходят. Вот в прошлом году двое молодых ребят, сухумчан, пришли. Было причем решение суда у них на руках, и все равно они не были уверены в своих правах. Это было определение места жительства ребенка. Они пришли в женскую организацию, вот Мадина с ними работала. Один-единственный случай был за все четыре с половиной года, когда пришли родственники. Женщина с ребенком укрылась у нас в офисе, потому что ее преследовал бывший гражданский муж. Он следом пришел, но мы попросили его уйти. А следом пришли его родственники – мама и другая родня. Но после разговора с нами все успокоились, потому что поняли, что мы никакую сторону не поддерживаем, мы хотим помочь, мы хотим разобраться. Это была абхазская семья, жена была другой национальности. Ну, вот, как-то смогли мы тогда отношения в ней урегулировать».

Анна Торгашова – психолог КЦ – рассказала о таком курьезном случае:

«Был случай из практики, когда к нам обратилась женщина. Обратилась к юристу, обратилась к психологу. Проблема насилия в семье – такого жесткого, хронического, с ее точки зрения. Мы начали работу. И на какой-то сессии – пятой, шестой – вдруг выясняется, что все наоборот, что насильником выступает не ее вторая половина, а она сама. Но она этого не понимает… Разубедить ее было очень трудно. Но мы постарались донести до нее, что источником агрессии в семье на протяжении уже почти 18 лет выступает она сама, а не ее муж. Вот такие моменты тоже есть».

На вопрос журналиста, есть ли случаи, когда удавалось не только защитить женщину, но и суметь наладить мир в семье, или же «семейное насилие не лечится», раздался смех представителей КЦ. Анна Торгашова ответила:

«Вопрос очень хороший. Что касается позитивных результатов, то они были. И вы знаете, эти результаты дают нам стимул идти дальше, не опускать руки даже в тяжелых ситуациях. Были случаи очень острые, кричащие. Но в результате совместных усилий – там и социальные службы подключались, и другие – по крайней мере, несколько семей, где были такие проблемы, живут прекрасно и счастливо. Мы с ними общаемся. Я не знаю, как долго продлится это состояние… К сожалению, насилие носит хронический характер и имеет определенную цикличность, это еще часто и генетически обусловлено. Но, по крайней мере, шанс жить в мире, воспитывать своих детей мы дали».

По словам представителей Кризисного центра, поначалу к ним чаще всего обращались абхазки, сейчас – женщины всех национальностей, проживающих в Абхазии. Среди тех, кто обращается, сельские жители преобладают над городскими.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия