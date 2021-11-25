Дело Путкарадзе как новый повод для протестов оппозиции

В Тбилиси и Батуми прошли акции с требованием отставки председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Он, по мнению оппозиции и гражданских активистов, причастен к смерти оппозиционного депутата батумского сакребуло Нугзара Путкарадзе.

Активисты движения «Сирцхвилия» пришли сегодня к штаб-квартире «Грузинской мечты» под звук сирены, чтобы таким образом выразить протест против властей, действия которых, по их утверждениям, привели к смерти мажоритарного депутата батумского городского собрания от «Национального движения» Нугзара Путкарадзе.

На протяжении длительного времени на него оказывали давление представители властей или приближенные к ним люди с требованием уйти из партии, сообщали ранее его товарищи. Именно эти обстоятельства послужили причиной резкого ухудшения его здоровья, а в последствии и его смерти, считают однопартийцы Путкарадзе. Вчера они обнародовали аудиозаписи, предположительно, разговора депутата с двумя чиновниками-силовиками времен Аслана Абашидзе – Важей Табагидзе и Бадри Бакуридзе, которые убеждали Путкарадзе уйти из ЕНД в обмен на определенную денежную сумму. Переговоры, как, утверждают представители «Нацдвижения», проводились по поручению Дато Рижвадзе – отца председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Участники сегодняшней акции в Тбилиси требуют отставки последнего, заявила активистка Шушана Мацаберидзе:

«Мы говорим им, что ни за что не простим их – эта «красная черта» станет для них концом. Ни одну власть в этой стране не прощали за убийства людей, не простят и эту. В нашей стране тревожная ситуация, поскольку всех людей, которые здесь борются с несправедливостью, убивают. Мы все должны выйти и выразить протест до того, как эта система не выбьет ваши двери».

Акция с таким требованием прошла сегодня и в Батуми. «Грузинская мечта» убивает», «Рижвадзе должен уйти в отставку», «Мы не продаемся» – плакаты с такими надписями появились возле здания местной администрации. В акции приняли участие представители оппозиции, местные активисты и сестра скончавшегося оппозиционера Нази Путкарадзе.

«Не знаю, что и говорить, эта система убивает. Люди, участники записанного разговора, – это бывшие полицейские, они были сотрудниками моего брата. Ему предлагали 100 000 долларов, 20% этой суммы хотели взять себе», – сказала Путкарадзе.

Участники сегодняшних митингов возмущены и тем, что прокуратура и МВД хранили молчание целые сутки после обнародования аудиозаписей. Однопартийцев и родственников скончавшегося депутата начали вызывать в местное отделение полиции на допрос практически спустя сутки, сообщил оппозиционный депутат батумского сакребуло Мирдат Камададзе:

«У нас нет надежды на то, что следствие продвинется вперед в этом направлении, пока Рижвадзе занимает должность. Но формально мы обязательно будем сотрудничать со следствием, представим все доказательства».

Представители власти между тем не понимают, почему оппозиция предоставила записи лишь после смерти Путкарадзе, и называют действия оппонентов очередной провокацией. Следствие установит подлинность предоставленных записей, в случае подтверждения их аутентичности, будут выявлены и наказаны все виновные, заявил на пресс-конференции председатель Верховного совета Аджарии, член правящей партии Тите Арошидзе. Впрочем, следствие обязательно подтвердит, что представители «Грузинской мечты» не участвовали в этой авантюре, уверен политик:

«Ни господин Торнике, ни члены его семьи не имеют ничего общего с теми людьми, которые пришли, предположительно, как получается из записей, к кандидату (Путкарадзе). «Национальное движение» продолжает кампанию распространения клеветы. И мы обязательно ответим на эту ложь».

Вечером участники утренней акции переместились к зданию Генеральной прокуратуры в Тбилиси. Этот протест не завершится до тех пор, пока власти не выполнят требований своих оппонентов: Торнике Рижвадзе должен подать в отставку, и все, кто оказывал давление на Нугзара Путкарадзе, должны понести ответственность.

МВД начало расследование дела о смерти Нугзара Путкарадзе по статье 116 УК Грузии – «Причинение смерти по неосторожности» 18 ноября.