Бюджеты Зугдиди и Батуми утвердили на фоне протестных акций и задержаний

Шесть человек были задержаны сегодня в ходе протестных акций в Зугдиди и Батуми. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Сегодня в сакребуло (совещательные органы) Батуми и Зугдиди утвердили бюджет на 2022 год. Протест оппозиции вызвало то, что проекты рассматривали горсоветы предыдущего созыва, в которых правящая партия «Грузинская мечта» представляла большинство, пишет агентство «Новости-Грузия».

Во время стычек с полицией возле здания сакребуло Батуми в административном порядке были задержаны четверо человек, а в Зугдиди – двое. Всем им вменяется в вину неподчинение законным требованиям полиции.

В настоящее время и в Зугдиди, и в Батуми продолжаются протестные акции. Как заявляют в МВД, полицейские остаются на местах для поддержания общественного порядка.

Согласно закону, сакребуло 64 городов, избранные этой осенью на муниципальных выборах, должны провести свои первые заседания не позднее 13 декабря, то есть в течение 30 дней после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии подведет окончательные итоги выборов. До тех пор, пока первое заседание не назначено, свои полномочия сохраняет прежний состав сакребуло.