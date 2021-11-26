В МИД РФ надеются на скорое проведение встречи в формате «3+3»

Федеральное министерство иностранных дел Германии ответило изданию Civil Georgia на опубликованные в немецкой газете Bild обвинения, согласно которым посол Германии в Грузии Хуберт Книрш может иметь тесные связи с миллиардером Бидзиной Иванишвили. В статье немецкого издания говорилось, что жена дипломата работает в университете, основанном Иванишвили – экс-премьером Грузии и основателем правящей партии «Грузинская мечта».

Министерство выражает «полную поддержку» послу Книршу, пишет Civil Georgia.

По словам государственного секретаря Федерального министерства иностранных дел Мигеля Бергера, «обвинение о том, что на работу (посла) может негативно повлиять работа его жены в качестве лектора компьютерной науки, не обосновано», и что «профессиональная деятельность» супруг послов «на разрешенной законом, неполитической работе, взамен нормального рыночного вознаграждения за труд, ни в коем случае нельзя использовать для обоснования обвинений в коррупции».

«Вопрос о найме партнеров сотрудников, направленных в зарубежные страны – важный вопрос заботы для Федерального министерства иностранных дел, чтобы они могли лучше поддерживать баланс между работой и семьей и продолжать свою карьеру», – сказал Мигель Бергер.

Госсекретарь Бергер также сообщил, что посол Германии Хуберт Книрш и посольство Германии в Грузии «как и подобает их обязанностям, поддерживают хорошие отношения с правительством Грузии, а также с находящейся у власти и оппозиционными партиями и неправительственными организациями».

«У Германии давние и дружеские отношения с Грузией», — сказал он, добавив, что «даже при новом правительстве Германия продолжит оставаться для Грузии надежным партнером».

Как сообщалось ранее, Социал-демократическая партия, Зеленые и Свободные демократы договорились о формировании нового правительства Германии. Социал-демократ Олаф Шольц сменит на посту Ангелу Меркель, которая правила страной в течение 16 лет.

В то же время госсекретарь Бергер сказал, что «в соглашении новой (правительственной) коалиции эксплицитно говорится, что дальнейшая поддержка Восточного партнерства будет одним из приоритетов внешней политики Германии».