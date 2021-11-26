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В МИД РФ надеются на скорое проведение встречи в формате «3+3»
Россия надеется, что проведение встречи в формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) является вопросом «недолгой перспективы». Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«Пока идет проработка этих вопросов, нужно получить согласие всех участников. Когда оно будет достигнуто, мы объявим, где это состоится. Мы надеемся, что это вопрос недолгой перспективы», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Отметим, что представители грузинских властей неоднократно заявляли о том, что не рассматривают возможность участия в платформе «3+3». Эту позицию на онлайн-встрече с председателем комитета по иностранным делам Совета Федерации РФ Григорием Карасином озвучил и спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Российской Федерацией Зураб Абашидзе.
- С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Иран приветствовал эту идею, заверив в готовности содействовать шагам по укреплению мира в регионе.
Другие новости дня
МИД Германии выразил «полную поддержку» послу в Грузии
Федеральное министерство иностранных дел Германии ответило изданию Civil Georgia на опубликованные в немецкой газете Bild обвинения, согласно которым посол Германии в Грузии Хуберт Книрш может иметь тесные связи с миллиардером Бидзиной Иванишвили. В статье немецкого издания говорилось, что жена дипломата работает в университете, основанном Иванишвили – экс-премьером Грузии и основателем правящей партии «Грузинская мечта».
Министерство выражает «полную поддержку» послу Книршу, пишет Civil Georgia.
По словам государственного секретаря Федерального министерства иностранных дел Мигеля Бергера, «обвинение о том, что на работу (посла) может негативно повлиять работа его жены в качестве лектора компьютерной науки, не обосновано», и что «профессиональная деятельность» супруг послов «на разрешенной законом, неполитической работе, взамен нормального рыночного вознаграждения за труд, ни в коем случае нельзя использовать для обоснования обвинений в коррупции».
«Вопрос о найме партнеров сотрудников, направленных в зарубежные страны – важный вопрос заботы для Федерального министерства иностранных дел, чтобы они могли лучше поддерживать баланс между работой и семьей и продолжать свою карьеру», – сказал Мигель Бергер.
Госсекретарь Бергер также сообщил, что посол Германии Хуберт Книрш и посольство Германии в Грузии «как и подобает их обязанностям, поддерживают хорошие отношения с правительством Грузии, а также с находящейся у власти и оппозиционными партиями и неправительственными организациями».
«У Германии давние и дружеские отношения с Грузией», — сказал он, добавив, что «даже при новом правительстве Германия продолжит оставаться для Грузии надежным партнером».
Как сообщалось ранее, Социал-демократическая партия, Зеленые и Свободные демократы договорились о формировании нового правительства Германии. Социал-демократ Олаф Шольц сменит на посту Ангелу Меркель, которая правила страной в течение 16 лет.
В то же время госсекретарь Бергер сказал, что «в соглашении новой (правительственной) коалиции эксплицитно говорится, что дальнейшая поддержка Восточного партнерства будет одним из приоритетов внешней политики Германии».
Лидер «Единой России» в парламенте Северной Осетии подал в отставку
Руководитель фракции "Единой России" в парламенте Северной Осетии Тимур Ортабаев подал в отставку после скандала вокруг голосования в поддержку правительственных законопроектов о введении QR-кодов о вакцинации или перенесённом COVID-19. Эту информацию подтвердил сам депутат. Он заявил, что принял решение по собственному желанию.
Накануне парламент Северной Осетии не набрал достаточное число голосов, чтобы поддержать законопроекты. За принятие документов проголосовало лишь 30 человек при необходимых 35, 12 были против. В голосовании участвовали лишь 46 депутатов, 23 человека отсутствовали на заседании.
Источник Кавказ.Реалии в правительстве Северной Осетии заявил, что Ортабаев не обеспечил явку однопартийцев. Более того, некоторые из них высказывали несогласие с законодательной инициативой правительства России. "Налицо явная организационная недоработка", – добавил собеседник издания.
Сообщается, что после окончания утренней сессии Ортабаев попросил коллег из фракции задержаться. Разговор проходил за закрытыми дверями.Вечером, на экстренном заседании парламента, собранном для переголосования, представителей "Единой России" было гораздо больше. Они и обеспечили поддержку законопроекта со второй попытки. За законодательную инициативу правительства проголосовали 44 депутата, четверо были против.
Накануне власти более 15 российских регионов поддержали законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, которые правительство 12 ноября внесло в Госдуму. Затем они были направлены на обсуждение во все субъекты России, в Общественную палату, Счётную палату и Совет Федерации. Предположительно их рассмотрят в Госдуме 16 декабря.
Законопроекты вызвали противоречивую реакцию в обществе, противники вакцинации и QR-кодов провели несколько митингов в разных городах и, как утверждали СМИ, обрушили рейтинг президента Владимира Путина до 20 процентов в некоторых регионах.
- В России вновь растёт число заражений коронавирусной инфекцией после того, как оно сокращалось в течение шести дней. За предыдущие сутки в России выявлено 34 690 случаев заражения COVID-19, что на 894 больше, чем днем ранее, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Умерли за те же сутки 1235 пациентов с COVID-19. Число смертей превышает отметку в 1200 уже 18 дней подряд.
Алиев и Пашинян прибыли в Сочи на переговоры с Путиным
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в Сочи.
Как сообщалось ранее, сегодня пройдут трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Также предусмотрены отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном.
За текущий год это вторая встреча лицом к лицу Пашиняна и Алиева, первая состоялась в Москве 11 января также с участием Путина.
- Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита Восточного партнерства.
Зеленский: окружение Ахметова и «люди из России» обсуждают госпереворот
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди из близкого окружения крупного бизнесмена Рината Ахметова обсуждают с некими "людьми из России" возможность государственного переворота в стране.
Отвечая на вопрос журналиста Савика Шустера на пресс-конференции в Киеве, Зеленский сказал, что Ахметова "втягивают в историю" с подготовкой переворота и в "войну" против президента и Украины. По его словам, он не верит, что бизнесмен в действительности готовит переворот, и вообще "не верит в перевороты", но при этом сказал, что сам он не боится попытки его свержения. "Я не Янукович" - сказал Зеленский, упомянув бывшего президента Украины, бежавшего из страны после массовых протестов в 2014 году.
Зеленский в пятницу проводит пресс-марафон, отвечая на вопросы журналистов 30 СМИ. Он отвечает на вопросы о возможной подготовке России к агрессии против Украины, о сорванной операции спецслужб против членов "ЧВК Вагнера" и о внутриполитической ситуации.
Отвечая на вопрос о том, возможна ли в ближайшее время полномасштабная война с Россией, Зеленский сказал, что Украина готова к защите своей территориию. В то же время, президент высказал мнение, что концентрация российских войск у границ с Украиной - это "запугивание", а не подготовка к вторжению.
Бывшего начальника военной разведки Украины Василия Бурбу, обвинявшего власти в срыве операции по задержанию "вагнеровцев" в прошлом году, Зеленский подверг резкой критике. Говоря о сорванной операции, Зеленский заявил, что считал эту операцию подготовленной не Украиной, а какими-то другими силами, и фактически подтвердил, что выступал против этой операции, опасаясь, в частности, резкой реакции президента Турции Реджепа Эрдогана на возможный арест "вагнеровцев" на борту турецкого самолёта. При этом он не подтвердил, что он или глава его Офиса Андрей Ермак отдавали распоряжения перенести операцию, как утверждает Бурба.
Бюджеты Зугдиди и Батуми утвердили на фоне протестных акций и задержаний
Шесть человек были задержаны сегодня в ходе протестных акций в Зугдиди и Батуми. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Сегодня в сакребуло (совещательные органы) Батуми и Зугдиди утвердили бюджет на 2022 год. Протест оппозиции вызвало то, что проекты рассматривали горсоветы предыдущего созыва, в которых правящая партия «Грузинская мечта» представляла большинство, пишет агентство «Новости-Грузия».
Во время стычек с полицией возле здания сакребуло Батуми в административном порядке были задержаны четверо человек, а в Зугдиди – двое. Всем им вменяется в вину неподчинение законным требованиям полиции.
В настоящее время и в Зугдиди, и в Батуми продолжаются протестные акции. Как заявляют в МВД, полицейские остаются на местах для поддержания общественного порядка.
Согласно закону, сакребуло 64 городов, избранные этой осенью на муниципальных выборах, должны провести свои первые заседания не позднее 13 декабря, то есть в течение 30 дней после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии подведет окончательные итоги выборов. До тех пор, пока первое заседание не назначено, свои полномочия сохраняет прежний состав сакребуло.
Построенную за счет российской помощи резервную ЛЭП запустили в Южной Осетии
В Южной Осетии в торжественной обстановке запустили резервную линию электропередачи. По ней самопровозглашенная республика сможет получать электроэнергию из Северной Осетии.
Мероприятие прошло с участием югоосетинского президента Анатолия Бибилова и российских официальных лиц, в том числе заместителя секретаря Совбеза РФ Рашида Нургалиева.
Анатолий Бибилов на официальном открытии ЛЭП назвал это знаковым событием для Южной Осетии.
«Была проведена сложная работа, специалисты выполнили сложные технические решения, чтобы ввести ЛЭП в эксплуатацию. Это по-настоящему знаковое событие для Южной Осетии. Вы не представляете, насколько это важно для каждого жителя Южной Осетии, ведь отключение электроэнергии даже на два три часа в любой республике становится чрезвычайным положением. А когда речь идет о днях, неделях, то мы понимаем, в каком состоянии все эти годы жила республика», – сказал он.
Строительство дополнительной линии электропередачи производилось Федеральной сетевой компанией РФ в рамках Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии. В проект было вложено 1,7 млрд рублей (более 22 млн долларов).
На юге Африки обнаружен потенциально опасный новый штамм коронавируса
Руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведёт в пятницу эскстренное совещание в связи с обнаружением на юге Африки нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает опасения у специалистов.
Ожидается, что по итогам встречи может быть принято решение включить этот штамм в список вариаций коронавируса, вызывающих "интерес" или "озабоченность". Ряд специалистов на основе уже имеющейся информации считают, что штамм B.1.1.529 может быть опаснее всех других ранее идентифицированных штаммов, включая "дельту" - в связи с множеством мутаций. Они, как полагают учёные, могут позволять вирусу быстрее распространяться и избегать иммунного ответа. Есть опасения, что этот штамм преодолевает защиту, которую создают существующие вакцины.
Великобритания в связи с сообщениями о новом штамме уже прервала авиасообщение с Южно-Африканской республикой, а такжде граничащих с ней странами. Такие же меры приняли Сингапур и Израиль. На европейских биржах в пятницу отмечено падение котировок.
Пока подтверждены сотни случаев заражения новым штаммом в ЮАР, Ботсване, а также в Гонконге - у путешественника, прибывшего из Африки. Специалисты отмечают, что в ряде районов новый штамм вытеснил широко распространённую "дельту" буквально в течение нескольких дней.
В ВОЗ подчёркивают, что пока о новом штамме мало данных, чтобы говорить с уверенностью, что он распространяется быстрее существующих вариаций коронавируса, что он "обходит" действие вакцин или что приводит к более тяжёлому течению болезни.
- Сообщения о новом штамме поступают на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса в большинстве стран Европы. Некоторые из них ввели локдаун или другие жёсткие меры с целью снижения числа контактов между людьми. Во многих странах, включая Германию, едва ли не ежедневно достигаются новые максимальные показатели по числу заражённых за сутки. Число смертей, однако, в целом остаётся ниже, чем прошлой осенью и зимой.
- В России в последние дни, по официальным данным, число новых случаев заражения несколько снижается, число смертей остаётся стабильным - более 1200 за сутки. В ряде регионов действуют ограничения, связанные с посещением общественных мест для непривитых или непереболевших. Власти обсуждают возможность введения QR-кодов по всей стране.
Лукашенко заявил, что Беларусь не будет депортировать мигрантов
Александр Лукашенко в пятницу заявил, что власти Беларуси не будут депортировать мигрантов из стран Ближнего Востока в страны, из которых они приехали.
Белорусский авторитарный руководитель приехал на границу Беларуси с Польшей, где пообщался с мигрантами, размещёнными в транспортно-логистическом центре рядом с пограничным пунктом пропуска "Брузги". "Мы ни в коем случае не будем вас задерживать, грузить в самолеты и отправлять на родину, если вы этого не хотите" - приводят слова Лукашенко государственные белорусские СМИ. Как они пишут, мигранты "встретили Лукашенко аплодисментами". Тот, в свою очередь, сказал, что Беларусь "сделает всё" для мигрантов.
Страны ЕС обвиняют режим Лукашенко в том, что именно он стоит за миграционным кризисом на границе, утверждая, что власти Беларуси заманивают жителей стран Ближнего Востока в Минск и помогают им добраться до границы с Польшей, чтобы те попытались её пересечь. Целью таких действий названа дестабилизация ЕС в отместку за западные санкции против официального Минска.
После резкого обострения ситуации на границе в начале ноября в последние дни она несколько успокоилась. Попыток прорыва через границу стало меньше. Стихийные лагеря беженцев исчезли, мигрантов белорусские власти разместили в логистическом центре. Около тысячи мигрантов покинули Беларусь, вылетев обратно в Ирак. Вечером 25 ноября из Минска в иракский город Эрбиль вылетели очередные два самолёта, на борту которых находились в общей сложности 617 мигрантов, сообщает "Немецкая волна". На белорусско-польской границе остаются около 2000 мигрантов. Сообщалось, что Лукашенко предлагал канцлеру Германии Ангелу Меркель принять этих людей, обещая при этом отправить всех остальных беженцев обратно на родину. В ЕС, однако, не стали обсуждать это предложение.
- Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что Варшава и Минск разделяют ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе. В своём докладе правозащитники отмечают, что польские пограничники – иногда жестоко – оттесняют мигрантов на белорусскую территорию несмотря на то, что люди просят убежища. В документе также говорится о фактах насилия и бесчеловечном отношении к мигрантам со стороны белорусских пограничников. Белорусские власти в свою очередь обвиняются в использовании жизней мигрантов в своих политических интересах.
Считавшегося погибшим после взрыва в кузбасской шахте спасателя нашли живым
В шахте "Листвяжная" в Кузбассе нашли живым одного из тех, кто ранее считался погибшим. Речь идёт об одном из шести спасателей, который пропал во время операции по поиску шахтёров, оставшихся в аварийной шахте. Спасателя зовут Александр Заковряшин. Утром всех спасателей, включая его, посмертно наградили орденами Мужества.
Он доставлен в больницу, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. "Думаю, что больше мы никого не найдем. Это и так великое чудо, после взрыва многие погибли", — добавил он.
Вчера местные власти сообщали, что жертвами аварии на шахте "Листвяжная" стали 52 человека, в том числе 6 спасателей. Никому из пропавших без вести шахтёров спасти не удалось.По словам командира кемеровского горноспасательного отряда Юрий Ше , "в той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным". На данный момент спасатели смогли достать на поверхность тела шести погибших.
На "Листвяжной" в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Причиной, по данным источника ТАСС, стало возгорание угольной пыли, после чего дым распространился по всей шахте.
Вечером 25 ноября заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин заявил журналистам, что причиной ЧП на шахте в Кузбассе, предположительно, стал взрыв метана.
Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора.
В рамках расследования задержали директора шахты, его первого заместителя и начальника участка, говорится на сайте СК.
- В 2021 году проверка регионального управления Ростехнадзора выявила почти 140 нарушений в организации работы шахты "Листвяжная". Нарушения были выявлены в системах вентиляции и раннего реагирования на пожары, сообщает ТАСС.
- Как пишет Сибирь.Реалии, в 2020 году на шахте "Листвяжная" Ростехнадзор выявил 18 серьезных нарушений промышленной безопасности (в том числе отсутствие на шахте непрерывного автоматического контроля газового пылевого режима - по одной из версий, именно возгорание пыли привело к взрыву и пожару). Однако после надзорный орган не проверял исполнение предписаний. Также при проверке выяснилось, что в некоторых местах шахта не была оборудована средствами пожаротушения, а время срабатывания датчика контроля метана почти в два раза превышает норму.
В Грузии от коронавируса скончались еще 74 пациента
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 74 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 11 810.
За сутки в стране выявили 4534 новых случая коронавируса. Накануне провели 51 756 тестов: PCR-тестов – 21 218, экспресс–тестов на антиген – 30 538.
Выздоровели еще 3742 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 831 248, выздоровевших – 772 301.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,76%, за последние 14 дней составляет 9,06%, за неделю – 9,13%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 10 194 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 133 935.
Оппозиция сорвала заседание сакребуло Батуми, разлив неизвестную жидкость
Оппозиция сорвала заседание сакребуло (совещательный орган) Батуми, на котором обсуждался городской бюджет на 2022 год.
Представитель партии «Единое национальное движение», член Верховного совета Аджарии Мирдат Камададзе разлил в зале заседаний неизвестное вещество, после чего все депутаты были вынуждены покинуть помещение из-за едкого запаха. Об этом пишет агентство «Новости-Грузия».
«Я держу в руках совершенно безвредное вещество, но оно имеет такой запах, что оставаться здесь будет невозможно», – сказал Камададзе перед тем, как разлить жидкость из шприца.
После этого почти все оппозиционеры были выведены из здания горсовета при помощи полиции и охраны.
В настоящее время у здания сакребуло продолжается шумная протестная акция с участием около сотни человек. Оппозиционеры, среди которых депутаты сакребуло и члены Верховного совета Аджарии, требуют допустить их внутрь, периодически у них происходят стычки с сотрудниками МВД.
СМИ сообщают о начале задержаний участников протестной акции. На кадрах с места видно, что их силой усаживают в полицейские машины, а демонстранты пытаются помещать процессу.
Бюджет Батуми на 2022 год рассматривает сакребуло старого созыва. Заседание новоизбранного совещательного органа, в котором правящая партии «Грузинская мечта» потеряла большинство, до сих пор не назначают.
Оппозиция выразила протест в связи с этим. Более того, оппоненты властей указывают, что проект бюджета не ориентирован на нужды рядовых жителей города и призван поощрить активистов «Грузинской мечты», а также людей, которые активно были подключены к кампании партии власти перед муниципальными выборами.
Как отмечает издание «Батумелеби», батумский городской совет старого созыва сегодня вместе с обсуждением бюджета решает вопрос повышения собственных заработных плат. Значительно должны повысить и зарплаты сотрудников мэрии. Только зарплата новоизбранного мэра Батуми Арчила Чиковани увеличится на 1 тысячи лари, до 5,5 тысячи лари. Одновременно ежемесячная зарплата председателя сакребуло Батуми, как ожидается, будет составлять 5060 лари.
Спикера абхазского парламента призвали пресечь «политический балаган»
Провластные партии «Амцахара» и «Айтайра» обратились к спикеру парламента самопровозглашенной республики Валерию Кварчия. В обращении говорится, что оппозиционные политики нарушают регламент парламента и превращают заседания «в скандальное зрелище, за которым через интернет наблюдает весь мир».
«В последнее время на глазах всего общества парламент Республики Абхазия превратился из высшего законодательного органа страны в площадку для политических разборок, управляемую оппозиционными партиями и движениями, лидеры которых не являются депутатами Народного Собрания», – сказано в обращении.
Партии указывают, что «законодательная ветвь власти вправе рассматривать любые вопросы», но они выступают против того, чтобы парламент «превращался в политический балаган».
«Не для того мы все отстаивали Отечество в войне с Грузией. Мы все боролись за свободу и независимость, чтобы построить правовое цивилизованное Абхазское государство – для всех его граждан, а не для политически объединенных и финансово заинтересованных группировок.
Мы так же являемся частью единого многонационального народа Республики Абхазия, состоим в партиях, нас тоже не устраивают некоторые явления, отдельные государственные чиновники, политики, и депутаты тоже.
Но мы не позволяем себе диктовать Парламенту, какие вопросы он должен обсуждать вне очереди, вне Регламента.
Мы не приходим на заседания сессий, не присутствуем в процессе голосования, не устраиваем в стенах высшего законодательного органа страны потасовки», – сказано в обращении.
В документе говорится, что именно спикер отвечает за организацию полноценной деятельности парламента, за соблюдение требований регламента.
«Но, к сожалению, события показывают, что вы или не можете справиться с ситуацией, или негласно поощряете сложившуюся практику. Обращаемся к Вам с требованием незамедлительно пресечь подобные события в Парламенте или, если вы не в состоянии это сделать по разным субъективным причинам, сложить с себя полномочия спикера парламента», – говорится в документе.
- Ранее лидеры Народно-патриотического союза Абхазии объявили о том, что от умеренной оппозиционной деятельности переходят к активному оппонированию власти. Они считают ее действия провальными во всех сферах деятельности: борьба с майнингом не удалась, криминогенная ситуация не контролируется, а президент не может принимать решения, так как связан обязательствами со своими сторонниками, приведшими его к власти.
- 24 ноября в абхазском парламенте прошло внеочередное заседание сессии, на котором обсудили «системный кризис в правоохранительной системе».
В Москве отменили концерт Моргенштерна - после слов Бастрыкина
Московский клуб Gipsy объявил о переносе запланированного на 26 ноября концерта рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) на следующий год.
"Друзья, к сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в GIPSY. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали все, что в наших силах, — пишет администрация заведения. — Не ругайтесь, вы же понимаете, это произошло по независящим от нас причинам".
19 ноября телеграм-каналы Mash и "Осторожно, новости" сообщили, что Следственный комитет проверит рэпера Моргенштерна на пропаганду наркотиков среди несовершеннолетних из-за клипа на песню Pablo, который исполнитель выпустил в мае этого года. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Ранее рэпера уже штрафовали на 100 тысяч рублей, усмотрев пропаганду наркотиков в клипах "Розовое вино — 2" и "Family".
23 ноября глава СК Александр Бастрыкин в ходе выступления на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" заявил, что Моргенштерн "торгует наркотиками в социальных сетях". После этого в СМИ появилась информация, что рэпер покинул Россию. Сначала он уехал в Минск, а потом, как утверждает РЕН-ТВ, в Дубай.
В октябре этого года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна о Дне Победы. Музыкант в интервью Ксении Собчак усомнился в необходимости тратить большие суммы денег на 9 мая. Позднее Моргенштерн опубликовал извинение в сторис на своей странице в инстаграме. По его словам, фразу про День Победы "вырвали из контекста", а СМИ исказили его слова "в своих грязных целях".
В Тегеране улицы назвали в честь Тбилиси и Абхазии
Городской совет Тегерана принял решение об изменении названий парка и 38 улиц. Как пишет СОВА со ссылкой на издание Intellinews, решение было принято 23 ноября.
Некоторые из новых названий посвящены городам и регионам Южного Кавказа. В частности, улица Дустан в Шестом районе иранской столицы отныне будет называться улицей Тбилиси. В том же квартале аллея Голестан будет теперь называться Абхазией.
В числе новых названий немало топонимов с территории Азербайджана. В частности, улица Барадаран будет именоваться Бакубе – это одно из персидских средневековых названий Баку. Аллея Пайванд названа в честь Гянджи – второго по величине города Азербайджана. Кроме того, в Тегеране появились улицы Нардаран, Сальян и Ленкорань.
При этом Intellinews отмечает, что некоторые переименования могут вызвать недовольство Баку. К примеру, аллея Марьям переименована в Шуши – это город в Нагорном Карабахе, в ноябре 2020 года перешедший под контроль Азербайджана. Но форма (на конце «и»), которую решили использовать в Тегеране, соответствует армянскому наименованию (азербайджанское – Шуша).
Посещавшего родственников жителя Тбилиси задержали и выдворили из Цхинвали
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили о задержании за нарушение пограничного режима 31-летнего жителя Тбилиси Беки Куртанидзе.
По информации пресс-службы ведомства, 21 сентября Куртанидзе перешел де-факто границу в Знаурском районе и находился у родственников в Цхинвали. Мужчину задержали 16 ноября.
«25 ноября Куртанидзе признан Знаурским районным судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.4 ч.2 Закона РЮО «Об административной ответственности за нарушения в области защиты Государственной границы Республики Южная Осетия» и подвергнут наказанию в виде штрафа с административным выдворением за пределы республики», – сказали в пресс-службе.
Там добавили, что 25 ноября Куртанидзе установленным порядком передан властям Грузии.
Европарламент поддержал введение санкций против «ЧВК Вагнера»
Европарламент на заседании в четверг одобрил резолюцию, осуждающую нарушения прав человека бойцами частных военных компаний.
Особое внимание уделено структуре, известной как "ЧВК Вагнера" и "её связям с российским государством", пишет "Немецкая волна".
"За" документ проголосовали 585 депутатов, "против" - 40, ещё 43 – воздержались.
В тексте резолюции говорится, что европарламентарии "самым решительным образом осуждают чудовищные преступления, совершённые российской военизированной организацией "Группа Вагнера" и связанными с ней частными военными структурами в различных зонах конфликтов".
"Европарламент указывает на весомые свидетельства того, что российское государство несёт ответственность за финансирование, обучение, руководство и оперативное командование этими военизированными группами", - отмечается в резолюции. Евродепутаты убеждены, что "ЧВК Вагнера" и ряд других военизированных подрядчиков следует рассматривать как "доверенные организации российского государства, действующие в его интересах". В этой связи они обращаются к Москве с призывом позаботиться о выполнении статьи 359 Уголовного кодекса России, которая запрещает вербовку, обучение, финансирование или обеспечение наемников, а также использование их в вооруженных конфликтах.
В резолюции отмечается, что впервые о "ЧВК Вагнера" стало известно в 2014 году из-за её участия в аннексии Крыма и конфликте в Донбассе. Наемники, как говорится в документе, действовали также в Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Центральноафриканской Республике и Венесуэле.
Европарламент высказался в поддержку усилий Киева, связанных с тем, чтобы привлечь бойцов ЧВК к ответственности. Одновременно в Европарламенте приветствовали достижение договоренности в Совете ЕС по поводу введения санкций против "Группы Вагнера".
Ввести санкции против российских наемников европарламентарии призвали и страны-партнеры Евросоюза, в частности из Африканского союза.
- "ЧВК Вагнера" - российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы, по данным журналистских расследований, принимали участие в операциях в Сирии и в конфликте на востоке Украины. Также сообщалось, что они действуют в нескольких африканских странах.
- "ЧВК Вагнера" связывают с близким к российскому президенту бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют "поваром Путина".
- Российские власти свою причастность к деятельности наемников отрицают.
«Мтавари» оштрафовали за ролик с портретом Путина и призыв освободить Саакашвили
Национальная комиссия по коммуникациям Грузии (GNCC) оштрафовала телекомпанию «Мтавари» за размещение политической рекламы не в предвыборный период. Как пишет агентство «Новости-Грузия», об этом говорится в заявлении регулятора, распространенном 25 ноября.
В комиссии утверждают, что в нарушение законодательства 17-18 ноября «Мтавари» транслировал три видеоролика. В одном из них была изображена фотография заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с надписью «#свобода», а также фото сотрудников пенитенциарных учреждений и судей, которые так или иначе соприкасались с политиком после его ареста в Тбилиси 1 октября. Фоном к каждому снимку звучало слово «убивает», а в конце ролика содержался призыв: «Освободи Михаила Саакашвили».
Содержание второго ролика аналогично. В нем собраны заявления премьер-министра Грузии, членов правительства, президента, лидеров правящей «Грузинской мечты», депутатов и мэра Тбилиси о задержании и голодовке Саакашвили. Фоном к каждому блоку звучит «Убивает», а в конце: «Скажи убийцам нет», «#свобода».
Третий ролик подготовило гражданское движение «Сирцхвилиа» («Позор»). В нем показан портрет российского президента Владимира Путина, составленный из фотографий лидеров «Грузинской мечты». Фоном звучит музыка из предвыборного ролика партии власти.
Санкция составляет 1% от годового дохода телекомпании или 112 тысяч лари (более 36 тысяч долларов). Поясняя свое решение, GNCC ссылается на Закон о вещании. Отмечается также, что в 2019 и 2020 годах «Мтавари» штрафовали за аналогичное нарушение.
Генеральный директор «Мтавари» Ника Гварамия назвал решение комиссии незаконным и интерпретировал его как цензуру. Телекомпания отказывается выплачивать штраф. Руководство вещателя уже обратилось в суд, чтобы оспорить меры.
«Это решение ошибочно как формально, так и материально и цель у него одна – строжайшее ограничение выражения нашей редакционной и гражданской позиции. Это решение о введении цензуры… Мы не собираемся платить никаких денег, мы обратимся в суд», — заявил Гварамия.
Гварамия уверен, что ни один из трех клипов не является политической или предвыборной рекламой. В частности, по его словам, ролик «Сирцхвилиа» — это социальная реклама, и он соответствует всем параметрам социальной рекламы. Между тем, Михаил Саакашвили – гражданин Украины, избирательным субъектом он не является.
«Эти ролики были расценены правительством и комиссией как политические предвыборные ролики. Напоминаю, что предвыборная реклама ставит целью стать антирекламой другой политической силы с целью избрания кого-то другого. Спрашивается — какие у нас сейчас проходят выборы?!», — заявил Гварамия.
Ожидается, что иск «Мтавари» будет рассмотрен уже 26 ноября.
- Накануне регулятор также оштрафовал два проправительственных телеканала – «Имеди» и «Маэстро». Причиной санкций стал невыпуск предвыборных дебатов в эфир. При этом штрафы за нарушения примерно в 44 раза меньше, чем в случае «Мтавари» – по 2,5 тысячи лари.
В Чехии вводят режим ЧП из-за COVID-19. Заболел президент Земан
Правительство Чехии в связи с резким ухудшением ситуации с коронавирусом объявило о введении в стране чрезвычайного положения.
Оно начнет действовать в ночь на пятницу, 26 ноября, и продлится 30 дней. Эта мера в дальнейшем позволить властям вводить ограничения, к примеру, на перемещение людей или собрания, которые без режима чрезвычайного положения по закону вводить невозможно.
Также чешский кабинет министров на экстренном заседании одобрил пакет ограничений, которые начнут действовать с вечера пятницы. В частности, власти распорядились, чтобы рестораны, бары, а также клубы, дискотеки и другие увеселительные заведения работали только до 22-х часов. Вводится запрет на работу рождественских рынков, на употребление алкоголя на улицах. Число посетителей культурных и спортивных мероприятий ограничат до тысячи.
Помимо этого, в четверг стало известно, что COVID-19 заболел президент страны Милош Земан, которого ранее в этот день только выписали из больницы после полутора месяцев лечения в связи с хроническим заболеванием. В результате 77-летний политик вновь возвращается в больницу.
Во вторник на этой неделе в Чехии было зарегистрировано свыше 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что составило максимум за все время пандемии. В больницах страны сейчас находятся примерно 6 тысяч пациентов с COVID-19, из них в палатах интенсивной терапии - 850.
По информации министерства здравоохранения, 70 процентов больных в тяжелом состоянии – это люди, не сделавшие прививку от COVID-19.
Ранее в Чехии людям без сертификата о прививке или без справки о перенесенной коронавирусной инфекции запретили посещать заведения общепита, кино, парикмахерские, спортивные залы и другие заведения сферы услуг.
В Чехии на данный момент полностью вакцинированы 58,5% населения, что ниже, чем в среднем по Евросоюзу – 65,8%.
Как сказал министр здравоохранения Адам Войтех, ежедневное число заражений и случаев госпитализации, весьма вероятно, еще увеличится. Но правительство надеется, что уже объявленные меры избавят от необходимости новых ограничений.
Reuters отмечает, что сейчас по уровню заражений коронавирусом Чехия на третьем месте в мире после Словакии и Австрии, власти которых ввели общенациональные локдауны.
В Кузбассе при взрыве на шахте погибли 52 человека
По предварительным данным, жертвами аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области России стали 52 человека, в том числе шесть спасателей, сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.
По данным замгенпрокурора Дмитрия Демешина, причиной ЧП стал взрыв метана, вызванный искрой, и последовавший динамический удар, который травмировал горняков.
Следователи задержали 47-летнего директора шахты, его 59-летнего первого заместителя и 36-летнего начальника участка, говорится на сайте СК.
В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим на шахте "Листвяжная". Распоряжение опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса.
"Мы скорбим по погибшим, выражаем соболезнования родным и близким. Дни с 26 по 28 ноября в Кузбассе будут днями траура. Правительство Кузбасса сделает все возможное, мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших", – сказал Цивилев.
С 26 по 28 ноября в регионе будут отменены все развлекательные мероприятия и передачи, а также приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Кузбасса и муниципалитетов.
Всего на момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, 239 были подняты на поверхность.
- В 2021 году проверка регионального управления Ростехнадзора выявила почти 140 нарушений в организации работы шахты "Листвяжная". Нарушения были выявлены в системах вентиляции и раннего реагирования на пожары, сообщает ТАСС.
- Как пишет Сибирь.Реалии, в 2020 году на шахте "Листвяжная" Ростехнадзор выявил 18 серьезных нарушений промышленной безопасности (в том числе отсутствие на шахте непрерывного автоматического контроля газового пылевого режима - по одной из версий, именно возгорание пыли привело к взрыву и пожару). Однако после надзорный орган не проверял исполнение предписаний. Также при проверке выяснилось, что в некоторых местах шахта не была оборудована средствами пожаротушения, а время срабатывания датчика контроля метана почти в два раза превышает норму.
Лидеры ФРГ и Польши высказались за готовность ЕС к новым санкциям
Ангела Меркель, завершающая полномочия на посту канцлера ФРГ, считает, что Евросоюз должен быть готов ужесточить санкции против России в случае ухудшения ситуации как на украинской, так и на белорусско-польской границе.
Руководители ЕС и США обвиняют Москву в поддержке «гибридной кампании» белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко, который, как полагают на Западе, намеренно разжигает миграционный кризис на границе с государствами ЕС, чтобы тем самым отомстить за санкции. Также западные политики обеспокоены информацией о российском военном усилении вблизи Украины, где уже восемь лет продолжается противостояние правительственных сил с воюющими в Донбассе пророссийскими сепаратистами.
С новыми заявлениями Ангела Меркель выступила в четверг на встрече в Берлине с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Они обсуждали острую ситуацию на границе Польши с Беларусью, связанную с попытками групп мигрантов из стран Ближнего Востока, в том числе из Ирака и Сирии, прорваться через заградительные барьеры, чтобы попасть в ЕС.
Ранее сообщалось, что лагеря на белорусско-польской границе разбили тысячи мигрантов, и что структуры, подчиняющиеся Лукашенко, намеренно свозят людей в приграничные районы. Официальный Минск это категорически отрицает, хотя допускает, что кто-то из «имеющих сердце славян» просто помогает мигрантам по своей инициативе.
В этих условиях, по словам германского канцлера, Польша предпринимает все возможное. Меркель, которую вскоре сменит на посту Олаф Шольц, выразила «полную солидарность» с Варшавой в ее действиях, связанных с кризисом на границе.
Моравецкий, в свою очередь, заявил, что Польша не поддастся «на политический шантаж», и указал на необходимость для ЕС быть готовыми к новым санкциям против окружения Лукашенко, в том числе в торговой сфере. Как подчеркнул Моравецкий, Польша защитит Германию и других партнеров по ЕС от наплыва беженцев.
Ранее Ангела Меркель дважды обсуждала с Лукашенко по телефону нынешний миграционный кризис, за что подверглась критике как в Германии, так и в других странах ЕС, поскольку Брюссель не признает Лукашенко легитимным президентом после выборов августа 2020 года. Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в этой связи говорил, что цель переговоров заключалась в том, чтобы улучшить тяжелую гуманитарную обстановку на месте, но телефонные звонки не были «актом легитимации» Лукашенко.
По поводу данных о российском военном усилении вблизи Украины Меркель в четверг подчеркнула, что деэскалация всегда предпочтительнее любого другого развития событий, и добавила, что «дальнейшая агрессия и нападки на суверенитет Украины будут иметь высокую цену».
Москва обвинения в наращивании своих сил у границ Украины называет безосновательными, а заявления о том, что Россия помогает Лукашенко свозить мигрантов к границе, в Кремле охарактеризовали как безответственные.
В Батуми на заседании бюро сакребуло произошла драка
Заседание бюро городского собрания - сакребуло Батуми, сегодня проходит с шумными спорами, которые дошли до драки. Бюро утверждало повестку дня завтрашнего заседания, которое должно утвердить бюджет Батуми на 2022 год, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Ситуация накалилась после того, как в здание сакребуло, где заседали депутаты большинства прошлого созыва, пришли новоизбранные депутаты от оппозиционной партии «Единое национальное движение» - Георгий Киртадзе, Мирдат Камададзе, Элгуджа Багратиони, Ираклий Купрадзе.
Депутаты от правящей партии, собираются принять бюджет города на будущий год, несмотря на то, что на днях их полномочия истекают. Оппозиция, в свою очередь, выступает категорически против этого - по их словам, городской бюджет должен быть утвержден новым составом сакребуло, в котором у «Грузинской мечты» уже нет большинства голосов. Они указывают на то, что еще ни разу бюджет не утверждался городским советом, полномочия которого должны истечь буквально на днях.
Депутат Мирдат Камададзе в знак протеста разорвал лист бумаги с повесткой дня заседания бюро сакребуло и взобрался на стол, после чего началась потасовка. Все закончилось тем, что полиция вывела оппозиционных депутатов из здания.
Председатель старого состава батумского сакребуло Сулико Тебидзе заявил, что по закону старый коллектив имеет право утверждать бюджет на следующий год.
«Несмотря на непристойное и высокомерное поведение, мы смогли утвердить повестку дня завтрашнего заседания. Бюро выполнило свой долг. Проверить вопрос может любой юрист, все вопросы передаются в бюро в полном соответствии с законодательством. Поведение этих господ еще раз доказало, что это деструктивная сила, это сила предателей, это секта, которая думает не о развитии Батуми, а о полной остановке», - сказал Тебидзе.
После того, как недавно скоропостижно скончался новоизбранный мажоритарный депутат сакребуло Нугзар Путкарадзе, в батумском сакребуло у ЕНД остаются 14 депутатов.
Правящая партия получила на этих выборах 16 из 35 мест и впервые не смогла сформировать большинство. Позже к ним присоединился один депутат, который перешел из партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию». В итоге в батумском сакребуло осталось двое депутатов от партии «За Грузию» и один - от «Лело». Таким образом, у правящей партии и оппозиции по 17 мест в сакребуло.
Тикарадзе не видит необходимости лечить Саакашвили за границей
Состояние Михаила Саакашвили значительно улучшилось, и нет необходимости продолжать его лечение за границей. Об этом сегодня в беседе с журналистами заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Адвокат Саакашвили Бека Басилая недавно заявил, что если представители центра «Эмпатия» придут к заключению, что в Грузии нет высокотехнологичной клиники для лечения экс-президента после 50-дневной голодовки, то защита Саакашвили предпримет ряд юридических шагов для его перевода в клинику за границу.
Кроме того, ранее о том, что Саакашвили было бы лучше лечиться в зарубежной клинике, заявил депутат парламента Грузии, лидер партии «Гирчи» Яго Хвичия.
Однако Тикарадзе не согласна с этими утверждениями и настаивает на том, что Саакашвили будет проходить лечение в военном госпитале города Гори, куда его 20 ноября перевели из тюремной больницы.
«Наши врачи имеют большой опыт ведения таких пациентов. Министерство здравоохранения совместно с экспертами в этой области разработало дополнительный протокол, основанный на международном опыте», - сказала Тикарадзе.
Глава Минздрава также считает, что рекомендации врачей зачастую неоднозначны, так как есть врачи, которые ставят определенные диагнозы, не видя пациента.
Руководитель реабилитационного центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани уже посещала Саакашвили, когда тот находился в глданской тюремной больнице. Согласно ее тогдашнему заключению, состояние экс-президента было критическим и она настаивала на его переводе в гражданскую клинику.
Парламент Северной Осетии со второй попытки принял законопроект о QR-кодах
В Северной Осетии со второй попытки приняли законопроект о QR-кодах. Об этом сообщает ГТРК Алания.
На повторном рассмотрении законопроекта о внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях предотвращения распространения коронавируса 44 североосетинских депутата проголосовали «за», 4 – «против», 1 воздержался, еще двое из присутствовавших не голосовали.
В ходе первого голосования «за» проголосовали только 30 депутатов, против – 12 депутатов, четыре депутата воздержались, а 23 парламентария не пришли на заседание. Для одобрения законопроекта в Северной Осетии за него должны были проголосовать 35 депутатов.
После этого стало известно, что в парламенте назначили внеочередную сессию.
«Депутатов экстренно обзвонили и предложили обеспечить явку», – сообщил собеседник портала «ОсНова».
- Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах. Законопроекты отправили на рассмотрение во все субъекты России, в Общественную палату, Счётную палату и Совет Федерации. Предположительно их рассмотрят в Госдуме 16 декабря.
- В апреле прошлого года на площади и у Дома правительства во Владикавказе прошла акция против коронавирусных ограничений. Митинг закончился конфликтом протестующих с ОМОНом – участников акции обвинили в том, что они бросали в сотрудников силовых структур камни и стройматериалы. Это были наиболее масштабные в России протесты против так называемого режима самоизоляции.
- Полиция задержала более ста человек, составила более 170 протоколов. Более 60 человек арестовали на 15 суток, в отношении еще 20 человек возбудили уголовные дела о хулиганстве. Десятерых участников акции приговорили к реальным срокам от 5 до 6,5 лет колонии, еще пять человек получили сроки по 3,5 года. Еще 17 задержанных ждут приговоров.
- Российские регионы нечасто отвергают важные поддержанные исполнительной властью законопроекты. Например, против поправок в Конституцию в прошлом году не проголосовал ни один регион, а против законопроекта об основах публичной власти возражения нашлись только у Татарстана.
Бизнесмен, ранее намеревавшийся стать президентом Грузии, задержан в России
Российские правоохранительные органы задержали в Петербурге предпринимателя Александра Эбралидзе. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Он задержан в рамках дела по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата)», – уточнил собеседник агентства.
По данным СМИ, дело связано с пропажей 3 млрд рублей «Констанс Банка», основным владельцем которого был Эбралидзе. В августе 2016 года Центробанк отозвал у учреждения лицензию.
В феврале 2009 года Эбралидзе основал и возглавил «Всемирный конгресс народов Грузии» – общественное объединение грузин, проживающих в Грузии и за ее пределами. В мае 2009 года заявлял о намерении участвовать в выборах президента Грузии.
В апреле 2012 года Эбралидзе заявил о «финансовой и моральной поддержке» оппозиционной партии «Свободная Грузия» (лидер – Каха Кукава). В 2013 году он говорил, что надеется получить гражданство Грузии.
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