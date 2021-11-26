Битва за бюджет в Батуми и Зугдиди

В нескольких городах Грузии в ускоренном порядке был утвержден бюджет на 2022 год. Заседания городских собраний проходили на фоне протестов оппозиции, утверждающей, что старые члены сакребуло не имеют права решать судьбу бюджета на будущий год, поскольку это прерогатива новоизбранных членов. Шесть человек из протестующих были задержаны.

Городской бюджет Батуми на 2022 год утвержден, несмотря на попытки оппозиции сорвать сегодняшнее заседание сакребуло. Оппоненты властей, в частности, новоизбранные депутаты, чьи полномочия вступят в силу 3 декабря, считают неправильным утверждение главного финансового документа города в ускоренном порядке. Принимать подобные решения должны люди, ответственные за выполнение будущего бюджета – новоизбранные депутаты городского собрания, считает оппозиционер Мирдат Камададзе, попытавшийся сегодня сорвать заседание сакребуло:

«Сегодняшнее заседание сакребуло не должно состояться. Поэтому заявляю: сейчас я держу в руке шприц, в котором находится абсолютно безвредное вещество, но у него такой запах, что здесь мы не сможем находиться».

С этими словами Катамадзе разлил жидкость в зале. Правда, попытка сорвать заседание не увенчалась успехом, члены большинства еще действующего сакребуло вернулись в помещение через 20 минут и продолжили работу. Перед этим председатель батумского городского собрания Сулико Тебидзе заявил:

«Это был плевок в душу всех батумцев. Эта сила не желает утверждения бюджета на будущий год, это значит, что весь город будет полностью парализован. Как мы должны это называть? Говорим вслух – это антигосударственная сила».

Представители правящей партии продолжили работу уже в тишине, оппозиционеров, пытавшихся сорвать заседание, вывели из здания полицейские. Впрочем, оппоненты властей продолжили на улице свой протест, протекавший на фоне мелких стычек с правоохранителями. За неподчинение требованиям полиции были задержаны четыре человека, пытавшихся проникнуть в здание. А спустя некоторое время стало известно, что городской бюджет на 2022 год утвержден. Говорит член городского собрания от партии «Лело» Ираклий Купрадзе:

«Не существует подобного прецедента, не было такого на протяжении всех лет существования органов местного самоуправления, чтобы в такое время бюджет на будущий год принимали бы представители прошлого созыва. Стычки произошли и на улице, поскольку нас, избранных депутатов, не впускают вовнутрь».

Шумно сегодня было и в городском собрании Зугдиди. Новоизбранные члены сакребуло пытались помешать еще действующим представителям большинства утвердить бюджет, заглушая разговоры участников заседания свистками. Однако полицейские вывели их из здания с применением силы, рассказывает член «Нацдвижения» Майя Каландия:

«Полиция не позволяет нам, избранным членам сакребуло, войти в здание, принять участие в заседании и задать вопросы. Такое право у меня есть не только как у избранного члена сакребуло, но и как у рядовой гражданки – Майи Каландия».

Стычки с полицией продолжились и во дворе. Представители местной оппозиции нанесли красной краской надпись «Бесстыжие» на здание городского собрания, из-за чего полицейские задержали двоих оппозиционеров, говорит представительница «Национального движения» Анна Цитлидзе:

«Это поступок «просроченного» сакребуло, у которого нет большинства в городском собрании. Вот так, тихо, в закрытых кабинетах принимают городской бюджет, в котором не предусмотрены интересы ни одного зугдидца или города в целом. Теперь это их партийный бюджет».

В ответ на действия батумской и зугдидской оппозиции послышались угрозы из Тбилиси. Комментируя сегодняшние события, представитель парламентского большинства Алуда Гудушаури сказал:

«Пусть прекратят деструкцию, саботаж, организацию беспорядков и возвращаются к нормальной политической деятельности. Если у них нет такого ресурса, если им не осталось ничего, кроме как провоцировать события, которые сейчас происходят в Батуми, – они не дают представителям сакребуло осуществлять свою деятельность, – мне кажется, им придется идти против закона, за что им также надо будет держать ответ».

Власти не делают ничего противозаконного, пытался объяснить журналистам на сегодняшней пресс-конференции один из лидеров «Грузинской мечты» Созар Субари:

«Они – члены сакребуло, и в рамках своих полномочий сделали то, что должны. Они действовали в рамках закона, чтобы у избранных мэров была возможность хорошо и слаженно работать. Когда они приступят к обязанностям, у них будет возможность контролировать, насколько правильно исполняется бюджет».

Действительно, ничего незаконного власти не совершали, говорит директор «Справедливых выборов» (ISFED) Нино Долидзе, полномочия с действующих членов городского собрания будут сняты в момент проведения первого заседания новоизбранных депутатов. Произойдет это третьего декабря, и утверждение бюджета до тех пор вполне законно. Но…

«Было бы логичнее и правильнее, если бы бюджет утвердило новое сакребуло. Факт, что это было сделано в ускоренном порядке и в форс-мажорной ситуации. Тут несколько факторов, и первый – у правящей партии нет большинства в нескольких муниципалитетах, они утверждают бюджет в ускоренном порядке, поскольку потом этот процесс может затянуться. Второе – мы еще в предвыборный период слышали заявления представителей власти, говоривших, что представителям оппозиции все равно не дадут возможности принимать решения без правящей партии, даже в муниципалитетах, где они представлены в большинстве. Наверное, они не хотели, чтобы кто-либо, кроме них, принимал участие в утверждении бюджета».

Между тем процесс утверждения бюджета на 2022 год на этой неделе обсуждался и в других городах Грузии, однако именно Батуми и Зугдиди стали центром противостояния представителей партии власти и их оппонентов, и вот почему, говорит политолог Вахтанг Дзабирадзе:

«Лучшие достижения у оппозиции – в Батуми и Зугдиди. В обоих городах в сакребуло – сильная оппозиция, ее поддерживала большая часть населения, и во время выборов должности мэров там действительно могли занять оппоненты властей. Потому обе эти точки более активные, по сравнению с другими регионами, это естественно, что там такой серьезный протест. Сложно говорить, сможет ли этот протест переместиться и в другие регионы. Но сейчас видно, что в остальной Грузии таких настроений, как в Батуми и Зугдиди, правда нет».

И действительно, в сравнительно спокойной обстановке сегодня был утвержден городской бюджет в Карели, Ланчхути, Тианети, Чхороцку. В некоторых городах представители оппозиции выразили протест, просто покинув зал заседаний.