В Батуми открыли сезон протестов 

Грузинская оппозиция начала протестную неделю. Первый город, принявший антиправительственный митинг, – столица Аджарской автономии. С побережья Черного моря противники власти намерены пройти маршем до Тбилиси. Параллельно лидеры «Нацдвижения» призывают соратников и других оппозиционных депутатов отказаться от своих мандатов. Но далеко не все согласны на такую форму борьбы.

Акция протеста грузинской оппозиции прошла сегодня в Батуми – в курортную столицу Грузии прибыли лидеры многих политических партий. В том числе председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, лидеры партии «Дроа!» («Время пришло») и «Лело для Грузии» Элене Хоштария, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Проигравший во втором туре кандидат в мэры Тбилиси отказался признать обнародованные Центризбиркомом итоги выборов и пообещал: борьба только начинается:

«Самое большое преступление – это когда вы лишаете гражданина Грузии права выбора. Вы объявляете проигравших победителями и наоборот. Это не останется и не может остаться без ответа! Да, Грузия начинает протест, справедливый протест. Ни в коем случае не будет отступления. Не потому, что мы так хотим, а потому, что мы обязаны. Да, у нас отняли выборы, используя насилие и разные недостойные методы», – заявил Ника Мелия.

Оппозиция намерена перейти в режим перманентных уличных протестов по всей Грузии. Батуми – лишь первая ласточка. Оппоненты власти намерены устроить митинги во всех крупных городах, а в субботу, 6 ноября, провести масштабную антиправительственную акцию в Тбилиси.

Параллельно оппозиционеры намерены парализовать работу парламента. Ника Мелия, решение которого отказаться от мандата, было поддержано правящей партией, уверен, что его примеру скоро последуют все представители оппозиции. Хатия Деканоидзе уже призвала депутатов от «Нацдвижения» последовать примеру Ноны Мамулашвили, Анны Цитлидзе и Левана Варшаломидзе и в полном составе покинуть законодательный орган:

«После того, как политическая ситуация изменилась, мы приняли то решение, которое приняли. Решение партии, как в отношении парламента, так и городских советов, принимается единой командой. Мне бы очень хотелось, чтобы члены нашей фракции, как команда, также поддержали это решение и включились в процесс, который предполагает совместную работу партии и фракции».

Впрочем, пока следовать примеру трех депутатов-«националов» их коллеги не спешат. При этом бывшая соратница Мелия и Деканоидзе, а ныне представительница «Лело для Грузии» Саломе Самадашвили заявила, что парламентская фракция партии в знак протеста прекращает участие в пленарных заседаниях. Тем не менее отказываться от депутатских полномочий члены «Лело», за исключением Мамуки Хазарадзе, не намерены.

В правящей партии считают путь митингов и бойкота проявлением политической слабости. По мнению вице-спикера парламента Арчила Талаквадзе, оппозиция не может сказать правду своим избирателям и пытается завуалировать свое поражение «незрелыми решениями»:

«Политические процессы не сводятся к тому, чтобы покинуть парламент. Политика – это не отказ от своей роли. Политика – это когда вы играете свою роль: противостоять правящей партии. Я много раз говорил и повторю еще раз: демократия подразумевает противостояние оппозиции и правящей власти в парламенте. Это однозначно несовместимо с демократией и является своего рода аномалией, когда оппозиция не хочет быть в оппозиции. В данном случае это именно то, с чем мы имеем дело».

Скептически смотрят на такого рода демарши и в партии «Гирчи». В отличие от своего бывшего соратника Зураба Джапаридзе, Яго Хвичия намерен продолжить парламентскую деятельность:

«Пока я не буду знать, что это за план и почему бойкот так важен для борьбы с правительством, я буду продолжать работать. Мне было интересно, каковы будут действия оппозиции, в случае если она не выиграет выборы. Они говорят, что бойкот парламента – это правильный путь. Но если и это не даст результата, то что будет потом? Пока я не получу эти ответы, я продолжу свою работу, которую считаю важной».

По мнению же лидера партии «Граждане» Алеко Элисашвили, основной проблемой Грузии является то, что выборы в стране отражают не желание изменить что-то к лучшему, а борьбу за власть двух партий, от которых население попросту устало:

«Основная проблема заключалась в том, что люди массово не пошли на выборы. Половина избирателей осталась дома. Если бы люди пришли на выборы, никакие тети Цицо не помогли бы «Мечте». А вот почему люди остались дома – и есть главный вопрос. Почему «Национальное движение» не могло зажечь людей? Потому что все чувствуют их реваншизм. В их программе нет ни позитива, ни развития. Просто желание свергнуть власть. И жадность – например, почему они не могли выдвинуть кандидатом в мэры Тбилиси того же Бадри Джапаридзе, а не Нику Мелия? Эта жадность и оставила людей дома. Судьбу выборов 2012 года решил энтузиазм народа, а не то, как были проведены выборы. Тогда никакие фальсификации не смогли помочь. Страна находится в застое, изменения нужны, но эти необходимые изменения не произойдут до тех пор, пока у власти «Мечта», а ее главным соперником является «Национальное движение».

Более того, часть оппозиции считает, что противники власти, наоборот, должны использовать все имеющиеся рычаги для того, чтобы испортить жизнь «Грузинской мечте». Лидер партии «Для народа» Анна Долидзе обратилась к оппозиционным членам сакребуло (городских собраний), где оппозиция представлена большинством с призывом объявить мэрам от партии власти импичмент. По словам Долидзе, закон позволяет начать процедуру отставки мэра через шесть месяцев после вступления в силу полномочий сакребуло.

«Сегодня мы предлагаем оппозиции план действий, который мы называем народным импичментом. Используя законодательство о самоуправлении, в районах, где оппозиция имеет большинство в городских собраниях, можно поднять вопрос об импичменте мэру в соответствии с законом. Если сакребуло не сделают этого, то вопрос об импичменте может быть поднят 20% населения муниципалитета».

Лидер партии «Для народа» считает, что таким образом можно будет добиться проведения досрочных выборов. Долидзе отметила, что, согласно предварительным результатам выборов в органы местного самоуправления, оппозиция представлена большинством в сакребуло в Батуми, Рустави, Зугдиди, Чхороцку и Сенаки.

Но «Единое национальное движение», очевидно, решило пойти другим путем. Срок в полгода для осуществления плана Долидзе лидеры крупнейшей оппозиционной партии, видимо, считают слишком отдаленным для того, чтобы всерьез задумываться об этом варианте сегодня.