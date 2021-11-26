Покой там только снится, или Бетонная стена Саакашвили

Михаил Саакашвили отложил отказ от лечения после выхода из голодовки до понедельника – он надеется, что в этот день все-таки сможет присутствовать на рассмотрении своего дела в зале суда. Его врач Элене Гиоргадзе тем временем объяснила, почему к нему не пускают, и призвала избавить Саакашвили от излишних треволнений до полного восстановления сил. Однако сам экс-президент призывает к массовым акциям протеста.

«Я врач, и я тоже могу испытывать эмоции», – ответила эндокринолог Элене Гиоргадзе журналистам. Близкие Саакашвили уверяют, что ему здесь становится все хуже, а другие врачи утверждают, что их пациент без осложнений и эксцессов выходит из критического периода после пятидесятидневной голодовки.

«Сегодня мой пациент был озлоблен и взбудоражен. Почему? Это уже вы сами решайте. Пациента нервируют через телевизор и чем-то еще – это не моя проблема, но как врач я сержусь из-за этого. Я просила всех: его юристов, друзей, членов семьи, – дайте две недели, чтобы поставить человека на ноги. Если вы правда заботитесь, переживаете за этого человека, за его жизнь, постарайтесь чуть-чуть и дайте нам, врачам, две недели, чтобы до конца вывести его из этого состояния».

Впрочем, Элене Гиоргадзе, видимо, решила сгладить углы и предположила, что, наверное, близкие имеют в виду ментальное здоровье ее пациента, но в этом вопросе, по ее словам, она не специалист. Хотя сообщила, что если не сегодня, то уже завтра Саакашвили посетят психологи и психиатры. Извинившись публично перед бывшим президентом, врач также сообщила, что по ее настоятельной просьбе, в целях его же здоровья, Саакашвили сам написал список из трех человек, которые могут посещать его ежедневно, что этот список постоянно менялся, а почему в них не оказалось депутатов «Нацдвижения», в связи с чем третий президент накануне грозился даже отказаться от лечения, она не знает.

Позже адвокаты сообщили, что Михаил Саакашвили решил повременить с исполнением этой угрозы, чтобы в понедельник 29 ноября предстать перед судом. Накануне он призвал своих сторонников собраться у здания суда, чтобы он смог с ними пообщаться напрямую.

Но и сейчас третий президент не прерывает контакта с обществом через соцсети. По-прежнему призывая их к масштабным мирным акциям протеста, не обошел вниманием Михаил Саакашвили и сегодняшние события в Батуми, где оппозиция пыталась сорвать утверждение бюджета города старым составом сакребуло:

«Батуми в руках банды разбойников. Главное – увеличить массовость (акций протестов), встать бетонной стеной перед беззаконием – нашей безостановочной активностью мы их обязательно сокрушим. Им не убить идею свободы!» – написал на своей странице в Facebook Михаил Саакашвили.

Но, похоже, его призывы подогревают только сторонников «Нацдвижения». Представители парламентской оппозиции из «Лело», «Стратегии Агмашенебели» сегодня дистанцировались от планов третьего президента, повторив, что будут добиваться досрочных парламентских выборов, как добивались этого, прежде чем Саакашвили приехал в Грузию, попал в тюрьму и начал голодовку.

В рядах внепарламентской оппозиции снова призывают бойкотировать работу в законодательном органе, но сами оппозиционные депутаты не спешат прислушаться к этому предложению. В самом «Нацдвижении» также не определились пока, выходить ли из парламента следом за лидером Никой Мелия или нет.

Многие наблюдатели отмечают, что оппозиция растеряна, она в логическом тупике: краткосрочной цели – спасти жизнь Михаила Саакашвили – она добились, его перевели в многофункциональную клинику, он прекратил голодовку. Следовать же дельнейшей повестке дня «Нацдвижения» в остальной части оппозиции не хотят, а других вариантов пока не просматривается.

Оценка депутата «Грузинской мечты» главы юридического комитета Анри Оханашвили для оппозиции звучит как приговор:

«У оппозиции нереалистичные, невыполнимые требования. И даже в таких требованиях у них нет единства, потому что у этих требований нет оснований, нет поддержки общества. Никто не может поставить под сомнение легитимность выборов - как парламентских, так и муниципальных. Эти выборы признаны международным сообществом».

Политический кризис, растущий нигилизм в обществе все больше усиливают опасения правозащитников и наблюдателей, что Грузию вместо прогресса и демократического развития минимум на три года, до следующих парламентских выборов, ждет застой.