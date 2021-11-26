Парламент и правоохранители выяснили отношения

В прошлую среду в абхазском парламенте, по инициативе 22-х депутатов, состоялось внеочередное заседание сессии, на котором обсуждался кризис в правоохранительной системе. Лишь 13 парламентариев проголосовали за недоверие главе МВД, генеральному и столичному прокурорам, но обсуждение было бурным.