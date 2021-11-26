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Парламент и правоохранители выяснили отношения

Парламент и правоохранители выяснили отношения
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Парламент и правоохранители выяснили отношения

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В прошлую среду в абхазском парламенте, по инициативе 22-х депутатов, состоялось внеочередное заседание сессии, на котором обсуждался кризис в правоохранительной системе. Лишь 13 парламентариев проголосовали за недоверие главе МВД, генеральному и столичному прокурорам, но обсуждение было бурным.

Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.

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