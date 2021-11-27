Коронавирус в Абхазии: 104 новых случая заражения, 4 человека скончались

Провластные партии «Амцахара» и «Айтайра» обратились к спикеру парламента самопровозглашенной республики Валерию Кварчия. В обращении говорится, что оппозиционные политики нарушают регламент парламента и превращают заседания «в скандальное зрелище, за которым через интернет наблюдает весь мир».

«В последнее время на глазах всего общества парламент Республики Абхазия превратился из высшего законодательного органа страны в площадку для политических разборок, управляемую оппозиционными партиями и движениями, лидеры которых не являются депутатами Народного Собрания», – сказано в обращении.

Партии указывают, что «законодательная ветвь власти вправе рассматривать любые вопросы», но они выступают против того, чтобы парламент «превращался в политический балаган».

«Не для того мы все отстаивали Отечество в войне с Грузией. Мы все боролись за свободу и независимость, чтобы построить правовое цивилизованное Абхазское государство – для всех его граждан, а не для политически объединенных и финансово заинтересованных группировок.

Мы так же являемся частью единого многонационального народа Республики Абхазия, состоим в партиях, нас тоже не устраивают некоторые явления, отдельные государственные чиновники, политики, и депутаты тоже.

Но мы не позволяем себе диктовать Парламенту, какие вопросы он должен обсуждать вне очереди, вне Регламента.

Мы не приходим на заседания сессий, не присутствуем в процессе голосования, не устраиваем в стенах высшего законодательного органа страны потасовки», – сказано в обращении.

В документе говорится, что именно спикер отвечает за организацию полноценной деятельности парламента, за соблюдение требований регламента.

«Но, к сожалению, события показывают, что вы или не можете справиться с ситуацией, или негласно поощряете сложившуюся практику. Обращаемся к Вам с требованием незамедлительно пресечь подобные события в Парламенте или, если вы не в состоянии это сделать по разным субъективным причинам, сложить с себя полномочия спикера парламента», – говорится в документе.