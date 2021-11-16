«Знакомые ждали, пока придет вакцина, чтобы провакцинироваться»

Вчера в Абхазию поступила новая партия российской вакцины «Спутник V». В последние месяцы в республике велась вакцинация российской однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Изменит ли это настороженное отношение к вакцинации?

– В Абхазию доставлена партия вакцины «Спутник V», как вы думаете, изменит ли это ситуацию с вакцинацией в республике?

Элона Турава: Я очень, искренне надеюсь, что ситуация изменится и что люди начнут более активно вакцинироваться. Несмотря на то, что еще в августе Бесланом Родионовичем Агрба была закуплена партия вакцины «Спутник Лайт» в размере пяти тысяч доз, насколько мне известно, она все еще доступна и ею можно вакцинироваться. Это говорит о том, что население недостаточно активно вовлечено в этот процесс. Я лично сама вчера записалась, позвонила по горячей линии. Мне дали контакты поликлиники в городе Гудауте, я записалась и вот жду звонка в ближайшие дни, чтобы прийти и вакцинироваться. Так что призываю наше население более ответственно подходить к своему здоровью и воспользоваться той возможностью, которую нам предоставило государство.

Нугзар Агрба: Какая-то часть населения, конечно, доверяет вакцинации, какая-то часть вакцинировалась, но 80%, наверное, я думаю, не доверяют вакцине, никакой. Я объясню почему: мои друзья сейчас лежат в больнице, один в очень тяжелом состоянии. Он был вакцинирован, причем дважды. Что, помогла ему вакцина? Нет. Единственное, мне кажется, что надо соблюдать масочный режим и то, что предписали санитарные врачи. Не вакцинацию надо делать, а надо искать лекарства от COVID-19! Я не врач, я не могу говорить апелляционно, но лично я не доверяю вакцине.

Римма Варламовна Хашба: Вакцину «Спутник V» мы сделали в июле всей семьей. Мы довольны, потому что мы работаем в гастрономе, нам без вакцины никак нельзя было. Я сегодня делала QR-код, и там сидело очень много людей, даже молодые ребята. Я удивилась: они сами добровольно приходили, сделали вакцину «Спутник-V», а сегодня брали QR-код.

– На ваш взгляд, люди больше доверяют этой вакцине?

Римма Хашба: Получается, что да, «Спутнику V» больше доверяют. Я переболела, было бы хуже, если бы я вакцину не делала. Я думаю, что очень многие люди и против, и за, пока не очень понимают всю опасность. Лучше сделать вакцину: оттого, что мы сделали вакцину, нам не было плохо. Я не знаю, почему вокруг вакцинации столько разговоров, от вакцины мы не погибли. Наверное, лучше делать вакцину, чем не делать.

Азамат Багателия: У нас выбора такого большого нет, к сожалению, в Абхазии. Из того, что есть, вакцина «Спутник V» достаточно долгое время зарекомендовала себя с положительной стороны, как способ борьбы с коронавирусной инфекцией. Исходя из того, что у нас большое количество людей погибают практически ежедневно. И количество заболевших людей тоже растет, периодически. Я думаю, что вакцинироваться обязательно нужно. Я недавно вакцинировался вакциной «Спутник Лайт». Призываю всех также вакцинироваться.

Татьяна: «Спутнику V», я думаю, что доверяют больше, потому что среди моих знакомых много людей, которые ждут именно эту вакцину, «Спутник V», чтобы ею вакцинироваться.

– Чтобы вакцинироваться в первый раз или второй раз?

Татьяна: Есть те, кто желает вакцинироваться второй раз. Но я понимаю, что желающих у нас в Абхазии не очень много вакцинироваться.

– С чем это связано, как вы думаете?

Татьяна: Я думаю, что связано с тем, что люди не доверяют, боятся самой вакцины.

Виктория: Я думаю, что да, у меня знакомые ждали, пока придет вакцина, чтобы провакцинироваться. Вакцина «Спутник Лайт», которая есть в Абхазии, она дает иммунитет на небольшой срок. И многие ждали именно вакцину «Спутник V».

– То есть, на ваш взгляд, люди больше доверяют именно этой вакцине?

Виктория: Она дает иммунитет на больший срок.

– Вы сами вакцинировались?

Виктория: Да, «Спутником V».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия