Коронавирус в Грузии: 4 058 новых случаев заражения, 61 человек скончался

В Грузии за минувшие сутки выявили 4 058 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 53,4 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 8,59%, за последние две недели – 9,01%, а за последнюю неделю – 9,03%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 835 306.

Более 38% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 550. В Имерети выявили 766 случаев заражения, в Шида Картли – 354, в Самегрело и Земо Сванети – 333, в Кахетиb – 257, в Квемо Картли – 225, в Аджарии – 164, в Самцхе-Джавахети – 139, в Гурии – 137, в Мцхета-Мтианети – 105, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 28.

От ковида умер еще 61 пациент. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 11 871.

Выздоровели 2 157 человек, их общее число выросло до 774 458.

На данный момент в Грузии 48 951 активный случай коронавируса. Из них 6 515 пациентов (более 13% от общего числа) проходят лечение в больницах. Состояние 1 654 больных тяжелое, 371 подключен к аппаратам ИВЛ. 1 167 граждан остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 41 269 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 56 граждан, а в самоизоляции – более 42,2 тысячи.