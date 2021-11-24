«Зеленые паспорта» «красной зоны»

В Грузии на фоне введения системы «зеленых паспортов» отменяют ряд ограничений. В частности, объекты питания с 1 декабря вновь смогут работать круглосуточно, без временных ограничений. В то же время эпидемиологическая ситуация остается тяжелой.

1 декабря, в день, когда вступит в силу система «зеленых паспортов», рестораны будут освобождены от запрета на работу после 23:00, заявил сегодня глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.

С 1 декабря посещение развлекательных объектов и объектов питания в Грузии станет возможным только лишь при наличии «зеленого статуса». Для его получения необходимо скачать сертификат через приложение Georgia e-Health (доступное в App store и Google store). Этот сертификат содержит данные о прохождении теста, вакцинации, в нем также указано, переболел ли человек ковидом:

«Они (объекты питания) смогут работать в соответствии со своим решением столько, сколько посчитают нужным. С 30% до 50% будет увеличено допустимое количество зрителей в кинотеатрах, театрах и операх».

Ряд представителей бизнес-сферы уже заявили, что не намерены выполнять новые правила и отказывать в предоставлении услуг гражданам, не имеющим «зеленый статус». Их не смущает, что за допуск человека в то или иное заведение без «зеленого пропуска» индивидуальный предприниматель будет оштрафован на две тысячи лари, юридическое лицо – на 10 тысяч. Штрафовать самого «безбилетника» не будут.

Эпидемиологическая ситуация тем временем остается тяжелой.

«Определенная стабилизация на высокой отметке вселяет надежду, но не является основанием для какой-либо разгрузки больничного или других секторов здравоохранения», – сказала замглавы Минздрава Тамар Габуния.

В то же время на вопрос, в чем именно выражается эффективное, каким его называет премьер-министр Гарибашвили, управление пандемией в условиях, когда Грузия занимает одну из лидирующих позиций в мире по показателям заболеваемости и летальности, Габуния сказала:

«Я со всей ответственностью могу сказать, что все те механизмы, которые сегодня известны науке и медицине для ответа на эпидемию, в нашей стране на месте и используются в полном масштабе – начиная с диагностических возможностей и заканчивая возможностями лечения и вакцинации».

На аналогичный вопрос глава Национального центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе ответил, что не намерен делать политических заявлений. А на вопрос, почему при разработке правил действия «зеленых паспортов» он не настоял на том, чтобы переболевшие ковидом могли получать пропуск лишь на шесть месяцев, а не бессрочно, как это в итоге было решено, заявил:

«Наша позиция, Национального центра по контролю заболеваемости, была иной. Это решение было принято большинством членов координационного совета (по управлению пандемией). Посмотрим, возможно, позже оно будет пересмотрено. Координационный совет – это интерсекторальный орган, в который входит до 25 человек, представляющих разные сектора и направления. Вопрос, как правило, решается консенсусом. И это не означает, что Центр по контролю заболеваемости что-то скажет и это обязательно будет принято».

Политика «Мечты» в вопросе управления пандемией основывается на желании угодить антиваксерам, а расплачиваться за это приходится десятками жизней ежедневно, заявил сегодня в ходе брифинга реаниматолог, член «Европейской Грузии» Вахтанг Калоян:

«К сожалению, мы ежедневно ставим антирекорды в управлении пандемией. Сейчас мы – одни из лидеров в аспекте смертности. Эта динамика не прекратится. Не уменьшится ни число инфицированных, ни скончавшихся до тех пор, пока власть не перестанет принимать популистские решения в вопросе пандемии».

Свободные койки, по его словам, в больничном секторе пока остаются, но медперсонал работает в условиях максимальной нагрузки, а из-за этого возрастает риск врачебных ошибок и распространения внутрибольничных инфекций.

«Мы работаем при практически 100%-ной нагрузке, когда даже 75%-ная нагрузка в госпитале считается нагрузкой, содержащей высокие риски. К сожалению, власть это не учитывает», – говорит Калоян.

Международный специалист по вопросам здравоохранения Сандро Урушадзе также полагает, что виной всему – неэффективное управление пандемией. Премьера Гахария, руководствовавшегося принципом «закрыть все», сменил премьер Гарибашвили с установкой «не мешать ничему». По словам специалиста, золотая середина – это суметь одновременно оценить и риски, касающиеся здоровья и жизни людей, и риски социального и экономического толка. При отсутствии баланса одна из этих составляющих неизбежно попадает в зону риска:

«Я всегда был против полного закрытия, необдуманных ограничений, неправильного принуждения, но и у идиотизма есть предел. Мы должны пойти на определенные шаги и уважать жизнь людей, которые привились. Для непривитых должен быть установлен жесткий контроль, должны быть введены жесткие ограничения для представителей тех профессий и людей, входящих в группы риска, которые сегодня подвергают свою жизнь опасности. Это наша ответственность перед этими людьми».

За минувшие сутки в стране ковидом заболел еще 3201 человек. 64 пациента скончались.