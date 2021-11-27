«Репортеры без границ»: штраф для телеканала «Мтавари архи» – инструмент цензуры

«Единое национальное движение» призывает своих сторонников собраться 29 ноября перед зданием Тбилисского городского суда, где будет проходить процесс над Михаилом Саакашвили, сообщает SOVA. Бывший президент проходит по делу о разгоне демонстрации 7 ноября 2007 года.

«Мы призываем сторонников и людей, которые переживают за ситуацию и несправедливость в стране, прийти и протестовать против беззакония, которое творится на примере Михаила Саакашвили», - заявил на брифинге член ЕНД Леван Бежашвили, добавив, что альтернативы акциям протестам нет. Он также выразил надежду, что третьему президенту Грузии позволят принять участие в процессе.

«Мы надеемся, что Пенитенциарная служба и правительство смогут взять на себя ответственность и обеспечить присутствие Саакашвили на суде, где у него будет возможность обратиться как к общественности, так и к суду и изложить свою правду. Исходя из правовых аргументов дело абсолютно необоснованно. Единственная ответственность, которую Саакашвили мог взять на себя по делу 7 ноября, - это политическая ответственность. И все прекрасно знают, что после 7 ноября он взял на себя политическую ответственность, подал в отставку и назначил новые президентские выборы, чего никто в истории этой страны не делал», - сказал Бежашвили.

Оппозиционер также пообещал, что борьба за освобождение Саакашвили будет непрекращающейся. По его словам, это общественный заказ – добиться справедливости и освобождения экс-президента из «незаконного политического заключения режима Иванишвили».

Предыдущее заседание суда по делу 7 ноября состоялось 11 октября. Тогда Михаилу Саакашвили не дали возможности присутствовать в суде.