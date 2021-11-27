В Тбилиси прошла акция с требованием отставки главы правительства Аджарии

Акция с требованием отставки председателя правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе прошла сегодня, 27 ноября, у центрального офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси.

Митинг организовали гражданские активисты вскоре после скоропостижной смерти мажоритарного депутата новоизбранного сакребуло Батуми Нугзара Путкарадзе от партии «Единое национальное движение».

Оппозиция утверждает, что Путкарадзе пытались подкупить и оказывали на него давление с требованием уйти из партии. Предполагается, что за этим стояла «Грузинская мечта», которой не хватает двух мест для обеспечения большинства в сакребуло Батуми. Более того, в ЕНД заявляют, что переговоры с Путкарадзе вели по поручению Дато Рижвадзе – отца Торнике Рижвадзе.

Сегодняшняя акция собрала несколько десятков человек, сообщает агентство «Новости-Грузия». Помимо отставки Рижвадзе, которого ранее уличила оппозиция, протестующие требовали незамедлительного расследования дела и привлечения к ответственности всех виновных.

«Грузинская мечта» делает все возможное, чтобы остаться у власти, будь то взяточничество, запугивание или убийство», - заявил один из участников митинга Ника Парулава.

Участники митинга принесли к офису «Грузинской мечты» плакаты с протестными надписями и «окровавленные» купюры. Они свистели и шумели. На месте была мобилизована полиция. К настоящему времени акция завершена.

Ранее МВД начало расследование дела о смерти Нугзара Путкарадзе по статье 116 УК Грузии – «причинение смерти по неосторожности».