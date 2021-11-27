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Элене Хоштария, голодавшую в поддержку Саакашвили, выписали из больницы
Лидер партии «Дроа!» Элене Хоштария выписана из клиники. Об этом она написала на своей страничке в соцсети Facebook. По словам оппозиционного депутата, примерно через неделю она намерена вернуться к работе.«Друзья, меня выписали из больницы. Большое спасибо New Hospital, всем санитарам, медсестрам и врачам. Я был в руках замечательных профессионалов и очаровательных людей. У меня не было ни секунды ощущения дискомфорта. Мне нужно еще немного времени, чтобы восстановить силы. Думаю, что вернусь к работе максимум через неделю», - написала политик.
Элене Хоштария голодала в течение 17 дней. Она требовала перевода третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику гражданского сектора. После того, как 19 ноября Саакашвили перевезли на лечение в военный госпиталь Гори, она прекратила голодовку и начала проходить курс реабилитации в New Hospitals, сообщает SOVA.
Другие новости дня
В Чечне в школьную программу включили книгу об отце Рамзана Кадырова. Ее написал сотрудник МВД
В школьную программу в Чечне включили книгу об отце главы республики Рамзана Кадырова - »Путь, озаренный светом». Пособие сделали обязательным к изучению в старших классах, а его автором оказался сотрудник МВД, который до этого, как стало известно Кавказ.Реалии, занимался розничной торговлей.
Согласно сюжету на чеченском гостелевидении, в книге представлено политическое и духовное наследие Ахмата Кадырова. Пособие поступило во все школы региона. «Дети увлеченно слушают учителя, отвечая на вопросы», – утверждает сотрудница местного канала. Она указывает, что книгу внедрили в школьную программу с сентября этого года как дополнительный материал по изучению истории России.
Инициатором проекта называют Амруди Эдилова, начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике. Он рассказал ЧГТРК «Грозный», что идея книги у него зародилась в марте 2019 года после совещания с Кадыровым: »В результате мною было принято решение написать книгу для подрастающего поколения Чеченской республики, которая изучалась бы в общеобразовательных учреждениях».
Совещание, которое упоминает Эдилов, было посвящено Дню Конституции Чечни. Свою торжественную речь Рамзан Кадыров тогда начал с рассказа о том, как он посмотрел американский сериал «Игра престолов», и считает, что в нем показана история Ичкерии (название Чеченской республики в 1994-м и в период с 1996 по 2000 гг. – прим.).
«Там [в сериале] они делят семь королевств, у нас тоже было много королевств, много банд. Кто хотел – дрался друг с другом, влезали куда хотели, глава республики не мог спать спокойно по ночам», – заявлял Кадыров.
Все это, по словам главы Чечни, удалось искоренить благодаря его отцу. Говоря об этом, он добавил: «Если бы учителя со школьной скамьи, с детского сада тратили одну минуту, две, три, хотя бы пять минут на описание этого пути, на то, как мы пришли к тому, что имеем, тогда у них было бы понимание”.
Информации о Амруди Эдилове, который решил исполнить желание главы Чечни и создать учебный материал, в интернете немного. Под его авторством в этом году вышла статья «Нарушение законности в области противодействия коррупции: количественная и качественная характеристика». Больше никаких письменных работ Эдилова в открытом доступе нет.
Большинство результатов в поисковой системе показывают, что человек с таким же именем занимался розничной торговлей в Грозном. Согласно выписке из Единого государственного реестра, индивидуальный предприниматель Эдилов Амруди Ибрагимович закрыл свой бизнес в 2015 году. Начальником управления экономической безопасности он стал в феврале 2018 года, до этого, по словам министра внутренних дел по Чечне, «работал на различных ответственных должностях и проявил себя порядочным, грамотным и энергичным руководителем».
Известно также, что Эдилов является односельчанином Кадырова и сыном депутата парламента Чечни Ибрагима Эдилова. Его родной дядя Ризван Эдилов также работал в органах внутренних дел.
За сутки в Южной Осетии выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия выявлено 22 новых случая заболевания коронавирусом.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1391 человек. 100 граждан сняты с учета медиков за сутки», - сказала информагентству «Рес» глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 9 815 человек, 8 424 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 52 125 исследований на коронавирусную инфекцию.
До 1 декабря в Южной Осетии решением оперштаба остается запрет на проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный и дезинфекционный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте.
Грузинский фигурист Морис Квителашвили выиграл Гран-при в Сочи. ВИДЕО
На этапе серии Гран-при в Сочи завершились выступления среди мужчин. Лучшим по сумме двух программ стал представитель Грузии, 26-летний Морис Квителашвили. В произвольном прокате он заработал 170,96 балла, что в сумме с очками за короткую программу стало лучшим показателем.
Второе место на турнире занял россиянин Михаил Коляда. Японец Казуки Томоно завоевал бронзу.
Как пишет Матч ТВ, Квителашвили — первый в истории грузинский фигурист-одиночник, добившийся золотой медали на соревнованиях такого уровня.
«В первую очередь хочу поздравить призеров соревнований. Была классная борьба. Сегодня не все получилось, но я старался. В целом доволен, что получить взойти на пьедестал. Спасибо тренерам, родителям, федерации фигурного катания Грузии, Министерству спорта и Олимпийскому комитету Грузии, которые всегда верят в меня и поддерживают.
Чувствую ли, что пишу здесь историю грузинского фигурного катания? Честно, пока не совсем понял, что сделал здесь. Наверное, оно — это понимание — со временем придет. Но я очень рад, что получилось выиграть здесь золото?» – заявил Квителашвили.
Морис Квителашвили будет представлять Грузию на Олимпийских Играх 2022 года в Пекине. Как сообщалось ранее, у сборной Грузии по фигурному катанию четыре лицензии на Олимпиаду в Пекине – это беспрецедентный результат.
В Грузии могут перестать пускать в общественный транспорт без ковид-паспорта
Правительство Грузии рассматривает возможность задействования системы ковид-паспортов и в общественном транспорте. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов в интервью телеканалу «Рустави 2».
«Ковид-паспорт» или «зеленый паспорт» - электронный документ, в который вносятся данные о ковид-статусе гражданина. С 1 декабря в Грузии без такого документа нельзя будет посещать рестораны, кафе, бары, развлекательные центры, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, казино, спа-центры, гостиницы, спортзалы, зимние курорты и канатные дороги.
«Функцией «зеленого паспорта» не должно быть хождение по ресторанам, но нужна логистическая помощь, чтобы установить специальные аппараты для входа в городской транспорт и в метро. Это в будущем должно быть сделано и, как я знаю, это планируется, но быстро не произойдет», - сказал Кулумбегов.
«Зеленый» или безопасный статус гражданин может получить после полного курса вакцинации или после предъявления документа о перенесенном коронавирусе – в этом случае статус присваивается спустя 14 дней после лабораторного подтверждения ковид-инфекции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Также зеленый паспорт можно получить временно - на 72 часа после отрицательного ответа на ПЦР-тест, а также на сутки в случае прохождения экспресс-теста. «Зеленый паспорт» необходим только гражданам старше 18 лет. Проверить наличие «зеленого статуса» граждане могут на сайте Минздрава.
На карьере в Ткибули произошло обрушение, спасатели ищут двух человек
Два человека оказались погребены заживо после обрушения на карьере в городе Ткибули на западе Грузии, сообщает Общественный вещатель.
По предварительной информации, обвал породы произошел, когда двое посторонних лиц незаконно добывали каменный уголь.
Очевидцы говорят, что из-под завалов доносится голос мужчины. На месте работают спасатели.
Умер композитор, поэт, драматург - бродвейская легенда Стивен Сондхайм
Композитор, поэт и драматург, автор многих бродвейских мюзиклов Стивен Сондхайм скончался на 92-м году жизни. Как рассказал его адвокат, последним пристанищем Сондхайма стал дом в Роксбери (штат Коннектикут), где он отметил День благодарения со своими друзьями.
Стивен Сондхайм - легенда бродвейского мюзикла, автор слов «Вестcайдской истории», лауреат «Оскара» в номинации «Лучшая песня к фильму».
Сондхайм получил восемь театральных премий «Тони», столько же Grammy. Он обладатель «Оскара» за работу над музыкой к фильму «Дик Трейси» и лауреат Пулитцеровской премии. В 2015 году Барак Обама вручил ему Президентскую медаль свободы.
Первую награду Сондхайм получил в 1962 году за комедийный мюзикл «Забавная история, случившаяся по дороге на форум». Слова «Вестсайдской истории» он написал, когда ему было 25 лет.
В Грузии запретят курение в такси, а также в присутствии несовершеннолетнего в личном автомобиле
В Грузии планируется ввести запрет на курение в такси. Соответствующие поправки в Закон «О контроле за табаком» будут представлены на заседании Бюро парламента 29 ноября, сообщает SOVA.
Инициаторами проекта являются депутаты от правящей «Грузинской мечты», председатель комитета здравоохранения Ладо Кахадзе и его первый заместитель Дмитрий Хундадзе. Согласно их документу, запрет на курение в общественном транспорте коснется, в том числе, таких транспортных средств, как катер. Нарушители будут оштрафованы на 200 лари (около 65 долларов).
Поправки также предусматривают запрет на курение в присутствии несовершеннолетнего лица в личном автомобиле. Поправки предусматривают штраф в размере 50 лари (более 15 долларов). В обоих случаях финансовые санкции будут удвоены за второе, третье и последующие случаи нарушения.
В Тбилиси прошла акция с требованием отставки главы правительства Аджарии
Акция с требованием отставки председателя правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе прошла сегодня, 27 ноября, у центрального офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси.
Митинг организовали гражданские активисты вскоре после скоропостижной смерти мажоритарного депутата новоизбранного сакребуло Батуми Нугзара Путкарадзе от партии «Единое национальное движение».
Оппозиция утверждает, что Путкарадзе пытались подкупить и оказывали на него давление с требованием уйти из партии. Предполагается, что за этим стояла «Грузинская мечта», которой не хватает двух мест для обеспечения большинства в сакребуло Батуми. Более того, в ЕНД заявляют, что переговоры с Путкарадзе вели по поручению Дато Рижвадзе – отца Торнике Рижвадзе.
Сегодняшняя акция собрала несколько десятков человек, сообщает агентство «Новости-Грузия». Помимо отставки Рижвадзе, которого ранее уличила оппозиция, протестующие требовали незамедлительного расследования дела и привлечения к ответственности всех виновных.
«Грузинская мечта» делает все возможное, чтобы остаться у власти, будь то взяточничество, запугивание или убийство», - заявил один из участников митинга Ника Парулава.
Участники митинга принесли к офису «Грузинской мечты» плакаты с протестными надписями и «окровавленные» купюры. Они свистели и шумели. На месте была мобилизована полиция. К настоящему времени акция завершена.
Ранее МВД начало расследование дела о смерти Нугзара Путкарадзе по статье 116 УК Грузии – «причинение смерти по неосторожности».
«Национальное движение» проведет акцию в день суда над Саакашвили
«Единое национальное движение» призывает своих сторонников собраться 29 ноября перед зданием Тбилисского городского суда, где будет проходить процесс над Михаилом Саакашвили, сообщает SOVA. Бывший президент проходит по делу о разгоне демонстрации 7 ноября 2007 года.
«Мы призываем сторонников и людей, которые переживают за ситуацию и несправедливость в стране, прийти и протестовать против беззакония, которое творится на примере Михаила Саакашвили», - заявил на брифинге член ЕНД Леван Бежашвили, добавив, что альтернативы акциям протестам нет. Он также выразил надежду, что третьему президенту Грузии позволят принять участие в процессе.
«Мы надеемся, что Пенитенциарная служба и правительство смогут взять на себя ответственность и обеспечить присутствие Саакашвили на суде, где у него будет возможность обратиться как к общественности, так и к суду и изложить свою правду. Исходя из правовых аргументов дело абсолютно необоснованно. Единственная ответственность, которую Саакашвили мог взять на себя по делу 7 ноября, - это политическая ответственность. И все прекрасно знают, что после 7 ноября он взял на себя политическую ответственность, подал в отставку и назначил новые президентские выборы, чего никто в истории этой страны не делал», - сказал Бежашвили.
Оппозиционер также пообещал, что борьба за освобождение Саакашвили будет непрекращающейся. По его словам, это общественный заказ – добиться справедливости и освобождения экс-президента из «незаконного политического заключения режима Иванишвили».
Предыдущее заседание суда по делу 7 ноября состоялось 11 октября. Тогда Михаилу Саакашвили не дали возможности присутствовать в суде.
Генсек НАТО вновь предостерег Россию от эскалации напряженности
Сосредоточение большого количества российских войск у границ Украины продолжает вызывать на Западе опасения по поводу возможного вторжения РФ на территорию этой страны.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 26 ноября, на пресс-конференции в Брюсселе выступил с предостережением в адрес Москвы. Обращаясь к российским властям, Столтенберг вновь обвинил Россию в том, что она стягивает в регион у границ Украины войска и бронетехнику.
Россия продолжает незаконную аннексию Крыма, дестабилизирует положение на востоке Украины, сказал Столтенберг. Если Россия не прекратит дальнейшее нагнетание напряженности, то ей придётся заплатить высокую цену, подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, НАТО продолжает делиться с союзниками разведывательной информацией о том, как может действовать Россия в ближайшее время.
«Репортеры без границ»: штраф для телеканала «Мтавари архи» – инструмент цензуры
Международная организация «Репортеры без границ» критикует решение Национальной комиссии по коммуникациям Грузии, оштрафовавшей оппозиционный канал «Мтавари архи». Телекомпанию обязали заплатить 111 903 лари (около 36 тысяч долларов) за демонстрацию в эфире видеоролика гражданского движения «Позор».
«Грузия: канал Mtavari, критикующий правительство, оштрафован на 36 000 долларов за показ роликов в поддержку Саакашвили, которые были сочтены «политической пропагандой вне установленного периода времени». «Репортеры без границ» осуждают инструмент цензуры и огромную сумму штрафа, призывая регулирующий орган пересмотреть свое решение».
В руководстве телеканала «Мтавари архи» штраф Комиссии по коммуникациям Грузии также воспринимают как введение цензуры. Генеральный директор Ника Гварамия заявил, что телекомпания оспорит это решение, передает SOVA.
В Дзержинске на заводе боеприпасов при взрывах пострадали несколько человек
Несколько взрывов произошло на заводе боеприпасов имени Свердлова в Дзержинске, Нижегородская область. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщило агентство ТАСС.
В МЧС информацию подтвердили. Не исключено, что на территории завода есть взрывчатые вещества, считают в министерстве. На место выехали пожарные подразделения.
По данным администрации города, на месте взрыва возник пожар.
ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» производит треть оборонной продукции, взрывчатки и промышленной химии.
Ниже публикуются снимки, сделанные летом 2019 года:
Коронавирус в Грузии: 4 058 новых случаев заражения, 61 человек скончался
В Грузии за минувшие сутки выявили 4 058 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 53,4 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 8,59%, за последние две недели – 9,01%, а за последнюю неделю – 9,03%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 835 306.
Более 38% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 550. В Имерети выявили 766 случаев заражения, в Шида Картли – 354, в Самегрело и Земо Сванети – 333, в Кахетиb – 257, в Квемо Картли – 225, в Аджарии – 164, в Самцхе-Джавахети – 139, в Гурии – 137, в Мцхета-Мтианети – 105, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 28.
От ковида умер еще 61 пациент. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 11 871.
Выздоровели 2 157 человек, их общее число выросло до 774 458.
На данный момент в Грузии 48 951 активный случай коронавируса. Из них 6 515 пациентов (более 13% от общего числа) проходят лечение в больницах. Состояние 1 654 больных тяжелое, 371 подключен к аппаратам ИВЛ. 1 167 граждан остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 41 269 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 56 граждан, а в самоизоляции – более 42,2 тысячи.
Коронавирус в Абхазии: 104 новых случая заражения, 4 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 431 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 104 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 63 пациента. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 43 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончалась женщина 84 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 13 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 24 пациента, в Гагрской ЦРБ - 18, состояние 2 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 69 пациентов, состояние 5 человек тяжелое.
- В Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 65 лет.
- В Российском военном госпитале скончались женщины - 1942 и 1948 годов рождения.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 34 600 человек. Зарегистрировано 522 летальных случаев. Выздоровели 28 688 человек.
Площадь в центре Тбилиси перекроют на несколько ночей из-за монтажа новогодней иллюминации
Для монтажа новогодней иллюминации площадь Первой Республики в центре Тбилиси перекроют на несколько ночей. Об этом сообщает муниципальная компания «Тбилсервис групп».
Ограничения будут вводить с 27 по 30 ноября в период с 00:00 до 07:00. Автомобили в это время смогут передвигаться ночью непосредственно по проспекту Руставели в сторону улицы Костава.
На многих улицах в центре Тбилиси уже смонтирована новогодняя иллюминации. Как правило, украшать город заканчивают в середине декабря.
Реестр «иноагентов» пополнили главред Sota.vision и «Нобелевский призыв»
Минюст России объявил «СМИ-иностранным агентом» организацию «Нобелевский призыв».
Общество с ограниченной ответственностью «Нобелевский призыв» создали девять человек, которых ранее лично объявили «СМИ-иноагентами». Среди создателей организации – основатель Центра защиты прав СМИ (признан российскими властями «иноагентом») Галина Арапова и журналисты, сотрудничающие с Радио Свобода и его проектами.
Согласно российскому законодательству, физические лица, объявленные «иноагентами» должны зарегистрировать юридическое лицо. Журналистов из «Нобелевского призыва» признали «СМИ-иноагентами» в октябре.
Также сообщается о включении в реестр СМИ-иноагентов главного редактора сетевого издания Sota.vision, активиста различных правозащитных движений Олега Еланчика.
Sota.vision - информационно-аналитическое интернет-издание. Его
материалы распространяются через Telegram, YouTube и другие социальные сети. Журналисты издания неоднократно задерживались в ходе протестных акций. «Мы рассказываем о России. О противостоянии человека и государства. О политических, экологических и социальных протестах», - пишет о себе редакция Sota.vision.
Сейчас в списке «СМИ-иноагентов» российского Минюста 99 изданий и журналистов.
- Закон об иностранных агентах принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать «иноагентом» любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Как отмечают правозащитники, критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать независимые СМИ, организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии.
- За девять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц.
Путин, Алиев и Пашинян приняли трехстороннее заявление по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что по итогам трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении было подписано совместное заявление.
По завершении совместной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном Путин отметил, что она была «в высшей степени полезной и своевременной».
«Мы, как уже было сказано, подписали заявление по результатам нашей совместной сегодня работы, общественность и СМИ могут с этим заявлением ознакомиться. В нем более подробно изложено все то, чем мы занимались и о чем мы договорились», - сказал Путин.
Завершая свою речь, Путин подарил лидерам Азербайджана и Армении оливковые ветви, сообщает «Интерфакс».
«Слева от меня вы видите наш подарок и армянским друзьям, и азербайджанским друзьям – оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие. Я очень рассчитываю на то, что сегодняшние договоренности будут исполняться и создадут условия для следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе в целом», - сказал Путин.
Золотая оливковая ветвь, которую Путин подарил руководителям Азербайджана и Армении, выполнена в двух экземплярах на заказ. На массивном деревянном основании с подписью «Сочи 26 ноября 2021 года» закреплена позолоченная ветвь оливы. Она символизирует мир, победу, радость, изобилие, чистоту, целомудрие и бессмертие.
«Это благословенное дерево в античной, иудейской, христианской и исламской традициях», - пояснили в протоколе российского президента.
Предъявлены первые обвинения по делу об аварии на шахте в Кузбассе
Следствие предъявило первые обвинения пяти подозреваемым по уголовному делу об аварии на шахте «Листвяжная», которая произошла 25 ноября в Кузбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.
Директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименко предъявлено обвинение по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Инспекторам Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину вменяют халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи намерены добиться ареста всех обвиняемых.
По версии следствия, из-за нарушений требований промышленной безопасности, которые были допущены директором шахты и его подчиненными, произошло задымление в вентиляционном штреке. Это привело к гибели рабочих, находившихся на выработке. Инспекторы Ростехнадзора составили акты о проверке штрека, однако не проводили ее, предполагают следователи.
Ранее шахте «Листвяжная» нашли живым одного из тех, кто ранее считался погибшим. Речь идет об одном из шести спасателей - Александре Заковряшине - пропавшем во время операции по поиску шахтеров, оставшихся в аварийной шахте.
- Жертвами аварии на шахте «Листвяжная» стали 51 человек. Никому из пропавших без вести шахтеров спасти не удалось. По словам командира кемеровского горноспасательного отряда Юрий Ше, «в той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным». На данный момент спасатели смогли достать на поверхность тела шести погибших.
- На «Листвяжной» в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Причиной, по данным источника ТАСС, стало возгорание угольной пыли, после чего дым распространился по всей шахте.
- В 2021 году проверка регионального управления Ростехнадзора выявила почти 140 нарушений в организации работы шахты «Листвяжная». Нарушения были выявлены в системах вентиляции и раннего реагирования на пожары.
В Киргизии за два дня до выборов объявлено о готовящемся госперевороте
Комитет национальной безопасности Киргизии объявил в пятницу об аресте 15 подозреваемых в попытке госпереворота. Заявление было сделано за два дня до всеобщих выборов 28 ноября – уже четвертых в стране за чуть более чем год.
По информации комитета, в заговоре участвовали ряд депутатов киргизского парламента, Жогорку Кенеша, и некоторые бывшие высокопоставленные чиновники. Однако имена подозреваемых спецслужба не разглашает.
Одновременно сообщается, что офис генпрокурора Киргизии создал межведомственную группу по расследованию уголовного дела.
За последние два десятилетия массовые уличные выступления в Киргизии трижды приводили к смене руководства страны. К примеру, так было после голосования в прошлом году, когда на волне протестов к власти пришел Садыр Жапаров, занимающий сейчас должность президента.
После парламентских выборов 2020 года Жапаров организовал проведение президентских выборов, а также референдум по изменениям в Конституцию, усиливающих полномочия президента.
Официальный представитель Комитета госбезопасности Кумушбек Шабданов заявил, что подозреваемые сейчас в заговоре собрали около тысячи человек и готовились к послевыборным беспорядкам. Разведка также утверждает, что в ходе обысков были обнаружены оружие, боеприпасы и наркотики, а также документальные доказательства подготовки к перевороту.
Киргизская служба Радио Свобода выяснила, что один из тех, кого задержали 26 ноября, это кандидат в депутаты от Партии зеленых Бекназар Купешов. Еще один попавший под следствие, по информации местных медиа, Нурбек Калекеев не так давно критиковал в соцсетях правительство в связи с энергетическим кризисом в стране.
В августе этого года МВД Киргизии сообщало о прослушивании телефонных разговоров десятков политиков и их родственников, гражданских активистов и правозащитников – в рамках расследования беспорядков в октябре 2020 года. Несколько человек были арестованы и обвинены в попытке силового захвата власти. В прошлом месяцев, в связи с событиями годичной давности, начался судебный процесс над бывшим министром внутренних дел Курсаном Асановым.
До конца года появятся механизмы демаркации и делимитации границы Армении и Азербайджана
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что до конца года будут созданы механизмы демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном.
«Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них – это создание механизмов, до конца этого года мы договорились это сделать, механизмов демаркации и делимитации границы между двумя государствами», - сказал Путин на совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявлении, передает «Интерфакс».
Он выразил надежду на то, что это произойдет как можно быстрее. «Никаких препятствий для создания этих механизмов нет», - сказал Путин.
Характеризуя состоявшиеся трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении, Путин назвал их конструктивными.
«Мы сегодня поработали очень конструктивно, это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день», - сказал Путин.
В ходе встречи, заметил президент РФ, лидеры отдали должное работе российских миротворцев, пограничников, специалистов, которые занимаются разминированием и обеспечивают возвращение людей к местам постоянного проживания.
«РФ будет и далее оказывать все необходимое содействие в интересах нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, формирования атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами, а также выстраивания добрососедских отношений в регионе», - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
Еврокомиссия призвала ограничить полеты с Южной Африкой
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала приостановить все авиаперелеты из стран, где был выявлен новый штамм коронавируса. Его зафиксировали в Южной Африке. По словам вирусологов, он имеет многочисленные мутации, которые могут оказаться более заразными для людей.
По мнению фон дер Ляйен, поездки между ЕС и африканскими странами стоит ограничить до тех пор, пока у медиков не появится более четкого представления о природе нового штамма.
Запрет на въезд из Южной Африки уже ввели как минимум 10 стран, среди которых Израиль, Сингапур и Марокко. Чехия ввела для путешественников из южноафриканских стран обязательные тесты и двухнедельную самоизоляцию.
Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
Тем временем Бельгия первой в Евросоюзе объявила об обнаружении нового штамма у пациента, который вернулся из Египта.
Минздрав страны пока не оценил, насколько опасна новая разновидность вируса. Глава ведомства призвал граждан сохранять меры предосторожности и не поддаваться панике.
По последним данным, новый штамм коронавируса сконцентрирован в Гаутенге, одной из самых густонаселенных провинций ЮАР. При этом вирус также был выявлен в Ботсване и Гонконге среди путешественников, вернувшихся из Южной Африки.
Генсек НАТО обсудит с Украиной и Грузией ситуацию в Черном море и реформы
Главы МИД стран НАТО на следующей неделе в Риге обсудят с коллегами из Грузии и Украины ситуацию в Черном море и процесс украинских и грузинских реформ, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Мы обсудим ситуацию с безопасностью в черноморском регионе... Мы наблюдали рост напряженности и агрессивные действия России против Украины, поэтому обсудить вместе с этими ключевыми партнерами ситуацию в Черном море сейчас будет очень своевременно и крайне важно», – заявил Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.
Генсек также отметил, что на встрече планируется обсудить реформы, которые могут быть проведены в обеих странах. Он отметил, что эти реформы важны, вне зависимости от того, будут ли обе страны в будущем членами НАТО.
«Также мы сфокусированы на усилиях по проведению реформ. Я думаю, для обеих этих стран важно оставаться нацеленными на реформы, проводить реформы, бороться с коррупцией, модернизировать их структуры обороны и безопасности», – сообщил Столтенберг.
Как пишет «Интерфакс», он добавил, что проведение этих реформ важно не только потому, что приближает страны к членству в альянсе, но и потому, что они важны сами по себе и делают Грузию и Украину сильнее.
Столтенберг отметил, что с нетерпением ожидает грядущей встречи с главами МИД Грузии и Украины, а также считает обе страны ценными партнерами альянса.
Публичный реестр Грузии приостановил регистрацию пророссийской партии
Национальное агентство публичного реестра Грузии приостановило регистрацию новой партии, основанной прокремлевской медиа-платформой Alt-Info. Как говорится в решении ведомства, документы, представленные для регистрации «Консервативного движения», не отвечают всем требованиям, передает SOVA.
Речь, в частности, идет о несоответствии эмблемы партии описанному эскизу, противоречиях между разными статьями Устава и в целом недостаточность информации. К примеру, заявление в Реестр даже не содержит подписи генерального секретаря партии. Alt-Info дали 10-дневный срок для исправления недостатков.
- Учредительный съезд «Консервативного движения» прошел в Тбилиси 22 ноября. На съезде были избраны члены политсовета партии и его председатель – Зураб Махарадзе.
В Сочи началась трехсторонняя встреча Путин-Алиев-Пашинян
В Сочи началась трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Путин, открывая встречу, сказал, что нужно стремиться к укреплению связей между тремя странами.
«Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторические связи, и не хотелось бы, чтобы они разрушались, а, наоборот, мы должны стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать», – отметил Путин.
Российский лидер приветствовал предстоящую встречу Пашиняна и Алиева, которая состоится 15 декабря в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства.
«Знаю, что в ближайшее время у вас намечена еще и встреча в Брюсселе, вы согласились приехать туда. Мы это тоже приветствуем. Чем больше будет возможностей для прямого общения, тем лучше», – сказал Путин.
По сообщению источника Радио Азатутюн, после трехсторонней встречи президент России Владимир Путин проведет брифинг с журналистами, если сторонам удастся прийти к согласию.
В кратком сообщении о сегодняшних переговорах Кремль отметил, что в центре внимания будет восстановление экономических и транспортных связей.
Перед трехсторонней встречей президент России провел встречу в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой заявил, что трехсторонняя встреча организована для того, чтобы не было военных инцидентов и создавались условия для стабилизации и мира в регионе.
Перед сегодняшними переговорами Кремль направил сначала в Баку, а затем в Ереван вице-премьера России Алексея Оверчука, который в течение 9 месяцев обсуждает с армянским и азербайджанским коллегами вопрос разблокирования экономических и транспортных связей в регионе.
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