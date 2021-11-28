В Грузии произошли два землетрясения магнитудой 3,1 и 3,3 балла

В школьную программу в Чечне включили книгу об отце главы республики Рамзана Кадырова - »Путь, озаренный светом». Пособие сделали обязательным к изучению в старших классах, а его автором оказался сотрудник МВД, который до этого, как стало известно Кавказ.Реалии, занимался розничной торговлей.

Согласно сюжету на чеченском гостелевидении, в книге представлено политическое и духовное наследие Ахмата Кадырова. Пособие поступило во все школы региона. «Дети увлеченно слушают учителя, отвечая на вопросы», – утверждает сотрудница местного канала. Она указывает, что книгу внедрили в школьную программу с сентября этого года как дополнительный материал по изучению истории России.

Инициатором проекта называют Амруди Эдилова, начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике. Он рассказал ЧГТРК «Грозный», что идея книги у него зародилась в марте 2019 года после совещания с Кадыровым: »В результате мною было принято решение написать книгу для подрастающего поколения Чеченской республики, которая изучалась бы в общеобразовательных учреждениях».

Совещание, которое упоминает Эдилов, было посвящено Дню Конституции Чечни. Свою торжественную речь Рамзан Кадыров тогда начал с рассказа о том, как он посмотрел американский сериал «Игра престолов», и считает, что в нем показана история Ичкерии (название Чеченской республики в 1994-м и в период с 1996 по 2000 гг. – прим.).

«Там [в сериале] они делят семь королевств, у нас тоже было много королевств, много банд. Кто хотел – дрался друг с другом, влезали куда хотели, глава республики не мог спать спокойно по ночам», – заявлял Кадыров.

Все это, по словам главы Чечни, удалось искоренить благодаря его отцу. Говоря об этом, он добавил: «Если бы учителя со школьной скамьи, с детского сада тратили одну минуту, две, три, хотя бы пять минут на описание этого пути, на то, как мы пришли к тому, что имеем, тогда у них было бы понимание”.

Информации о Амруди Эдилове, который решил исполнить желание главы Чечни и создать учебный материал, в интернете немного. Под его авторством в этом году вышла статья «Нарушение законности в области противодействия коррупции: количественная и качественная характеристика». Больше никаких письменных работ Эдилова в открытом доступе нет.

Большинство результатов в поисковой системе показывают, что человек с таким же именем занимался розничной торговлей в Грозном. Согласно выписке из Единого государственного реестра, индивидуальный предприниматель Эдилов Амруди Ибрагимович закрыл свой бизнес в 2015 году. Начальником управления экономической безопасности он стал в феврале 2018 года, до этого, по словам министра внутренних дел по Чечне, «работал на различных ответственных должностях и проявил себя порядочным, грамотным и энергичным руководителем».

Известно также, что Эдилов является односельчанином Кадырова и сыном депутата парламента Чечни Ибрагима Эдилова. Его родной дядя Ризван Эдилов также работал в органах внутренних дел.