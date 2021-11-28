Центр «Эмпатия»: у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство

По словам руководителя Центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани, у третьего президента Грузии Михаила Саакашвили нет такого психического расстройства, которое бы не позволило ему присутствовать на суде 29 ноября. Об этом она заявила после посещения военного госпиталя в Гори, где политик проходит курс реабилитации после голодовки, сообщает SOVA.

«Предварительные результаты, с которыми я могу с вами поделиться, подтверждают посттравматическое стрессовое расстройство, связанное с пытками в тюрьме и в системе. Есть также неврологическая симптоматика. Речь идет об энцефалопатии, которая возникла в результате голодания. Пациенту требуется стационарное многопрофильное лечение-реабилитация. Он сам примет решение о присутствии на судебном процессе, у него нет такого психического расстройства, чтобы он не смог явиться в суд», - сказал Джишкариани.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе также заявил, что политик сможет присутствовать на завтрашнем судебном процессе.

«Последнее слово принадлежит самому президенту. Наверно, будет заключение всех трех комиссий, что должно быть учтено Минюстом. Я не могу вам сказать, каким образом будут сопоставлены эти три комиссии. Насколько мне известно, госкомиссия сказала, что он может присутствовать. Вывод комиссии [Народного защитника Нино] Ломджария, насколько я знаю, такой же, и то же самое говорит комиссия центра «Эмпатия». Свое заключение должны дать врачи, а не правительство или оппозиция», - добавил Кипшидзе.