Михаил Саакашвили выдвигает новые условия

Михаил Саакашвили в двух последних обращениях из военного госпиталя призывает своих сторонников создать общественный комитет по его освобождению, а также просит их собраться 29 ноября у здания суда, где состоятся слушания по его делам. Между тем его появление на процессе может оказаться под вопросом: он грозит вернуться к голодовке, если к нему на свидания не будут допускать депутатов. Призывы и заявления третьего президента в «Грузинской мечте» сочли антиконституционными.

У Михаила Саакашвили новые условия к пенитенциарной службе и дальнейшие планы действия для общества. На своей странице в Facebook бывший президент жалуется, что сотрудниками СГБ усилена охрана у его палаты в горийском военном госпитале, к нему не допускают депутатов от «Нацдвижения» и строго контролируют медперсонал, чтобы он не содействовал ему в распространении его посланий к народу. Адвокат Бека Басилая сообщил, как намерен действовать экс-президент дальше:

«То, что депутатов не пускают к Михаилу Саакашвили, это политический изоляционизм. Все это делается для ограничения политической деятельности Саакашвили. По этому вопросу у Михаила Саакашвили очень четкая позиция: если к завтрашнему дню в этом вопросе не будет поставлена точка, он прекратит процесс лечения в горийском госпитале и будет принимать только те медикаменты, которые принимал до приезда в Грузию».

Этому ультиматуму предшествовали еще два послания от третьего президента. В одном он на четырех языках (грузинский, английский, украинский и русский) обращается к грузинскому обществу, призывая сделать мирные акции протеста еще более масштабными, говорит, что не претендует на какой-либо пост в будущем коалиционном правительстве и желает, чтобы был создан общественный комитет по его освобождению.

В еще одном фейсбук-посте Саакашвили обращается к сторонникам с просьбой не пропустить назначенный на 29 ноября судебный процесс по его делам.

«Во время «судебного» процесса, назначенного на 29 [ноября], прошу вас собраться перед зданием суда. Это будет первая возможность прямого обращения за последние два месяца. Все мы знаем, что суд – это фарс, но мы можем использовать его как место нашей встречи», – говорится в заявлении Саакашвили.

Ожидания того, что на этот раз бывшему президенту (в отличие от трех предыдущих судебных заседаний за период его заключения) будет предоставлена возможность лично присутствовать в судебном зале, появились после заявления министра юстиции Рати Брегадзе. На прошлой неделе, после того как 19 ноября Саакашвили предложили и он согласился на перевод в горийский военный госпиталь и прервал пятидесятидневную голодовку, министр Брегадзе заявил, что не видит препятствий для его присутствия на суде. Правда, остается вопрос безопасности – еще одна причина, по которой не спешили с переводом Саакашвили из тюремной больницы в многофункциональную клинику, а также этапированием в суд.

Пенитенциарная служба не раз заявляла, что есть опасность дестабилизации во время этапирования бывшего президента. Одним из условий содержания Саакашвили в Гори является также отказ оппозиции, в частности «Нацдвижения», от проведения акций протеста непосредственно у госпиталя.

Представители «Грузинской мечты» вновь посоветовали сторонникам Саакашвили смириться с тем, что их лидер будет отбывать срок в грузинской тюрьме, что ни о каком его лечении за рубежом и отсрочки заключения, о чем говорят его адвокаты, речи не может быть. Депутат Гурам Мачарашвили также оценил последние заявления Михаила Саакашвили:

«Он анонсирует антиконституционные и антигосударственные действия, заявляя о том, что его должны освободить, что незаконно, а потом в течение десяти дней он покончит с властью. Все это указывает на то, что в рядах «Нацдвижения», и он сам, понимают, что их вопрос постепенно исчезает с повестки дня. Поэтому и пытаются привлечь внимание таким образом, чтобы вызвать хоть какую-то радикализацию».

Идеи и тезисы Саакашвили не воодушевили и большую часть оппозиционного спектра. И в тех партиях, которые во время голодовки экс-президента вместе с «Нацдвижением» требовали его перевода в гражданскую клинику, сегодня четко дали понять, что ни к инициативной группе по освобождению Саакашвили, ни к другим планируемым акциям протеста в его поддержку они присоединяться не намерены. Об этом сказала депутат, лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе:

«Кампания #FreeMisha, то есть за освобождение Миши, касается сторонников Михаила Саакашвили, «Нацдвижения», и это не входит в повестку дня большей части остальной оппозиции. Думаю, это увидел и третий президент, потому предложил вести по этому вопросу отдельную кампанию. Что же касается нашей повестки дня, то она заключается в том, чтобы добиться внеочередных парламентских выборов».

Хатуна Самнидзе не стала вдаваться в подробности, как названная ею большая часть оппозиции намерена действовать дальше – будут ли они выступать единым фронтом или под зонтом «Нацдвижения». И в «Нацдвижении» пока не говорят, как будут действовать в этом направлении.

У большинства грузинских наблюдателей нет уверенности в том, что оппозиция достигнет цели, с учетом того, что там с октября прошлого года добиваются досрочных парламентских выборов. Что с уверенностью может сказать конституционалист, ассоциированный профессор Университета Ильи Коте Чокорая, так это то, что призывы Михаила Саакашвили к сторонникам собраться у суда 29 ноября, так же как и его требование о справедливом суде, не выходят за рамки Конституции и международных конвенций по правам человека:

«В обязанность власти входит обеспечение безопасности, поэтому все претензии по этому поводу необоснованны. Но право на справедливый суд, на свободное собрание и свободу слова гарантировано Конституцией. И даже если во дворе суда будет многолюдно и шумно, это нельзя расценивать как попытку давления на суд. Главное, чтобы грузинский суд не был под давлением власти, а к этому возникают очень серьезные вопросы. Саакашвили – бывший президент страны, лидер самой крупной оппозиционной партии, и его судебный процесс будет привлекать внимание общественности. Главная задача власти – продемонстрировать высокие стандарты защиты прав человека, показать, что дела против него свободны от политической мести и что все это служит верховенству закону и его исполнению».

Но, как отмечает Коте Чокорая, пока не видно, что власти следуют этой задаче.